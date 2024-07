Musica rock e amore per i cani trovatelli: così i Red Hot Chili Peppers promuovono le adozioni dai rifugi

Adottate, donate, fate volontariato in canile: è il messaggio pieno d'amore lanciato dai Red Hot Chili Peppers in favore dei cani senza una casa. Così il gruppo favorisce le adozioni di animali, sostenendo il duro lavoro delle associazioni

Formano una band iconica, realizzano brani che hanno scalato la vetta delle classifiche musicali mondiali, partecipano a eventi di beneficenza. Se ciò non fosse già abbastanza per amare i Red Hot Chili Peppers (RHCP), vi diamo un’altra ragione per farlo all’istante.

Sapevi che il gruppo capitanato da Anthony Kiedis, tra le star a seguire un’alimentazione vegetale tra l’altro, sensibilizza il pubblico sulle adozioni di animali domestici? Lo fa visitando canili e rifugi del Nuovo Mondo, dando visibilità ai tantissimi cani in attesa di una famiglia.

Durante i tour negli Stati Uniti come in Canada, i Red Hot Chili Peppers sostengono l’incredibile lavoro dei volontari, scattandosi foto in compagnia degli animali e condividendole sui loro canali.

Taggano i profili dei centri, dando indicazioni sull’iter dell’adozione, chiedono il supporto della loro community e prima di salire sul parco si lasciano coccolare da tante code scodinzolanti. Si sa che l’amore di un animale dà una carica in più.

Accanto al frontman e ai membri della band compaiono cuccioli, meticci, esemplari di razza e cercano tutti una casa, che grazie alle iniziative della band si spera arrivi prestissimo.

Il messaggio che i RHCP lanciano è tanto semplice quanto encomiabile: offrite stallo a questi cani, adottateli, fate donazioni alle organizzazioni che se ne occupano oppure donate il vostro tempo. C’è sempre bisogno di volontari perché le emergenze quotidiane sono infinite.

Non si ha il tempo di soccorrere un cane che un altro arriva all’accettazione in condizioni pietose. Gli animali sequestrati da situazioni di maltrattamento, abbandonati e recuperati dalla strada sono una marea, specialmente nel periodo estivo.

Ecco quindi che sfruttare la popolarità di una band musicale come i Red Hot Chili Peppers può cambiare le sorti di centinaia e centinaia di cani che altrimenti sarebbero a stento degnati di uno sguardo.

Lo stesso hanno fatto altri cantanti, attori, che hanno scelto di non sovvenzionare il business dei cani di razza per dare un’occasione a chi nei box dei canili ci muore. Sarebbe meraviglioso se il mondo delle celebrità si impegnasse allo stesso modo.

Intanto, ecco altre meravigliose foto dei Red Hot Chili Peppers e del loro amore per i quattrozampe.

Fonte: chilipeppers/Instagram

