Mixed Breed, quali sono le razze più famose frutto di incroci

Vanno di moda adesso: stiamo parlando delle Mixed Breed o Designer Dog, il frutto degli incroci fra razze di cani pure con nomi specifici (e che a volte costano pure di più rispetto ai cani di pura razza, non chiedeteci il perché)

Vanno tantissimo al momento: stiamo parlando delle Mixed Breed. Note anche come Designer Breed, si tratta di “razze” frutto dell’incrocio fra specifiche razze di cani e che hanno un nome proprio che ricorda le due razze di origine. Non si tratta di razze riconosciute dall’Enci, dalla FCI, dall’American Kennel Club o da qualsiasi altro ente di cinofilia in quanto sono, alla fine della fiera, dei meticci come tutti gli altri.

Per qualche bizzarro motivo, però, talvolta queste Mixed Breed che, ricordiamolo ancora una volta, sono incroci e dunque meticci, sono fatti pagare da chi li alleva e seleziona ancora di più rispetto alle razze pure originali. E c’è chi è disposto a pagare tali cifre pur di acquistare quello che è, a conti fatti, un meticcio.

Cosa si intende con Mixed Breed?

In teoria con il termine “meticcio” dovremmo indicare un cane dalle origini non note, magari figlio di diverse generazioni di incroci e che è nato per una selezione naturale. Le Mixed Breed, invece, sono incroci selezionati appositamente e frutto di accoppiamenti specifici fra due specifiche razze di cani. I Mixed Breed sono, infatti, il prodotto di una selezione artificiale: sono stati creati volutamente dall’uomo. Quindi a volte ecco che si parla di Cross Breed visto che tali incroci sono voluti e ricercati.

Tanto ricercati, anzi, che esistono anche diversi registri per queste “neo-razze”. Uno dei più noti è l’ACHClub, che tiene nota proprio di questi ibridi.

A proposito di questi ibridi, molto spesso non si tratta di incroci composti esattamente dal 50% di questa razza e dal 50% di quell’altra razza. Questo perché, nello schema di accoppiamenti del genere, solamente i cuccioli della prima generazione sono tali. Molto spesso si trovano cuccioli frutto delle generazioni successive:

cucciolo F1: si tratta di un cucciolo di prima generazione, 50% prima razza pura e 50% seconda razza pura

cucciolo F2: si tratta di un cucciolo di seconda generazione, cioè di un F1 incrociato con un altro F1

cuccioli F3: si tratta di cuccioli di terza generazione, cioè di un F2 incrociato con un F2

altre generazioni: si tratta di cuccioli di generazione F3 incrociati con altri F3

Da uno schema del genere si evince un’informazione importante. I cani Mixed Breed si presentano con aspetti molto variabili. Questo perché essendo il frutto di incroci, non verranno mai esattamente uguali l’uno all’altro. Pur con le dovute variazioni collegate alle linee di sangue e alle genealogie, un Labrador retriever ha lo stesso aspetto ovunque. (LEGGI anche: Hai un Labrador retriever? Sono una veterinaria e ti spiego a quali malattie e sintomi dovresti fare attenzione)

Un Labradoodle, invece, essendo il frutto dell’incrocio fra un Labrador retriever e un Barboncino, a seconda di quanto prevalgano i geni del Labrador o del Barboncino, avrà un aspetto che talvolta si avvicinerà di più al Labrador, a volte di più a un Barboncino, con tutte le sfumature e i gradi intermedi.

Le razze di cani Mixed Breed più famose

Queste sono le razze Mixed Breed più famose:

Alaskan klee kai : Spitz (Volpino) x Siberian Husky

: Spitz (Volpino) x Siberian Husky Baset Pei : Bassethound X Shar-Pei

: Bassethound X Shar-Pei Border Collie-Sheltie : Border Collie X Pastore delle Shetland

: Border Collie X Pastore delle Shetland Bullpastor: Bulldog inglese X Pastore Tedesco

Bulldog inglese X Pastore Tedesco Bullpug : Bulldog inglese X Carlino

: Bulldog inglese X Carlino Cavachon : Cavalier King Charles Spaniel X Bichon Frise

: Cavalier King Charles Spaniel X Bichon Frise Cheagle : Chihuahua X Beagle

: Chihuahua X Beagle Chiweenie: Chihuahua X Bassotto Tedesco

Chug: Chihuahua X Carlino

Chusky: Choe Chow X Siberian Husky

Cocker Pei: Cocker spaniel X Shar-Pei

Cockapoo : Cocker spaniel X Barboncino

: Cocker spaniel X Barboncino Corgidor: Welsh Corgi X Labrador Retriever

Corgopoo: Corgi X Barboncino

Dalcorgi: Dalmata X Corgi Pembroke

Docker: Bassotto Tedesco X Cocker Spaniel

Dorgi: Bassotto Tedesco X Welsh Corgi

Golden Husky: Golden Retriever X Siberian Husky

Goldendoodle : Golden Retriever X Barboncino

: Golden Retriever X Barboncino Haskorgi: Siberian Husky X Corgi Pembroke

Hund Tedesco: Beagle X Pastore Tedesco

Labradoodle : Labrador Retriever X Barboncino

: Labrador Retriever X Barboncino Morkie : Maltese X Yorkshire Terrier

: Maltese X Yorkshire Terrier Pastor Chow: Pastore Tedesco X Chow Chow

Pekeapoo: Pechinese X Barboncino

Pei Tedesco: Shar-Pei X Pastore Tedesco

Pitsky: Pitbull X Siberian Husky

Pomsky : Volpino di Pomerania X Siberian Husky

: Volpino di Pomerania X Siberian Husky Schnoodle: Schnauzer X Barboncino

Schorgy: Welsh Corgi X Pastore delle Shetland

Sheporgi: Pastore Tedesco X Corgi Pembroke

Shih-Poo: Shih-Tzu X Barboncino

Shorkie: Shith-Tzu X Yorkshire Terrier

Siberian Retriever: Siberian Husky X Labrador Retriever

Yorkipoo : Yorkshire Terrier X Barboncino

: Yorkshire Terrier X Barboncino Weimador: Weimaraner X Labrador Retriever

Whoodle: Wheaten Terrier X Barboncino

Come determinare la razza o l’ascendenza di un cane?

Non sempre è facile stabilire quale sia l’ascendenza di un cane. A volte ci sono meticci che sono frutto di generazioni di meticci, dunque in loro convivono i tratti di più razze. Questo perché la variazione genetica nei meticci è, per forza di cose, maggiore rispetto ai cani di razza.

Esistono però dei test genetici che possono indicare la composizione genetica dei cani meticci. Non sono precisi al 100% e indicano solamente a quale razze ricondurre quell’incrocio. Considerate, però, che questi test ancora non possono valutare tutte le razze canine presenti. E inoltre la medesima razza, in aree geografiche diverse, può avere profili genetici diversi, il che complica un po’ le cose.

Però se siete curiosi di sapere quali tracce genetiche di razza siano presenti nel vostro cane, chiedete al vostro veterinario come fare il test.

I cani meticci sono più “sani” rispetto ai cani di razza pura?

Solitamente si sente dire che i cani meticci sono più sani e robusti di quelli di razza pura. Effettivamente esistono diversi studi che dimostrano come i meticci soffrano di meno malattie e abbiano una durata di vita più lunga.

In realtà le cose sono un tantino più complicate. Quando l’uomo si mette in testa di selezionare una nuova razza ecco che la popolazione iniziale sarà, per forza di cose, più fragile visto che la selezione avverrà in un gruppo ristretto di soggetti, fattore necessario per fissare i caratteri genetici della razza. Quindi le popolazioni iniziali saranno più deboli dal punto di vista della salute per via della mancanza di diversità genetica.

Ma man mano che la razza prosegue, ecco che nel corso del tempo ci saranno mutazioni, il pool genetico si amplierà ed ecco spiegato perché le razze di cani più antiche spesso godono di minori problemi di salute.

Il vero problema, con le razze pure, è quando alcuni dei tratti desiderati e fissati nello standard di razza si associano a malattie a trasmissione genetica. La selezione artificiale può favorire la persistenza e diffusione di queste malattie genetiche solamente perché associate ai tratti fisici desiderati. Ma vale anche il contrario: con un’attenta selezione è possibile ridurre o eliminare determinate tare genetiche (salvo le mutazioni genetiche casuali).

In generale più i cani sono imparentati fra loro, più a rischio è la loro salute. Motivo per cui non dovrebbe essere fatti accoppiare genitori con i figli e fratelli con sorelle. Più consanguineità c’è e più tare genetiche salteranno fuori.

Il che spiega perché i meticci e gli incroci possano essere più forti da questo punto di vista. Questo a meno che non ereditino da entrambi i genitori di razze diverse geni recessivi che si combinano fra di loro per causare tare genetiche. In questa ottica l’incrocio potrebbe ricevere dai genitori malattie da ambo le parti.

