Hai un Labrador retriever? Sono una veterinaria e ti spiego a quali malattie e sintomi dovresti fare attenzione

Purtroppo sono parecchie le malattie a cui sono soggetti i Labrador retriever. Una delle razze di cani più amate, assai diffusi qua in Italia e da anni la razza più gettonata negli Stati Uniti secondo l’American Kennel Club (anche se nel 2023 è stata spodestata da un’altra razza), ecco che quando decidiamo di condividere la nostra vita con un Labrador dobbiamo essere consapevoli che ci sono diverse malattie congenite da cui possono essere affetti. Ma non solo: nel corso della loro vita possono comparire anche parecchie malattie acquisite che minano la salute dei nostri adorati Labrador.

Le più comuni malattie acquisite dei Labrador retriever

Considerando che la durata di vita media di un Labrador retriever si aggira sui 10-15 anni, ecco che questa razza può soffrire di diverse malattie.

Partiamo da quelle acquisite. Spesso nei Labrador abbiamo a che fare con:

dermatiti e otiti spesso su base allergica o atopica, con complicazioni dovute alla Malassezia

piodermite e follicolite piotraumatica (hot spot)

ipotiroidismo

diabete mellito

fistole perianali

calcoli

tumori : così come i Rottweiler e i Boxer, anche nel Labrador purtroppo assistiamo spesso al manifestarsi di diverse tipologie di tumori, soprattutto mastocitomi, linfomi e melanomi. Frequenti anche gli emangiosarcomi di milza e cuore. Molto comuni anche i lipomi

rottura del legamento crociato

epilessia

obesità (LEGGI anche: Il tuo cane è in sovrappeso? Scoprilo con questo semplice test visivo e tattile)

Malattie congenite del Labrador: le più frequenti

Un capitolo a parte meritano le malattie congenite del Labrador, cioè quella patologie presenti sin dalla nascita e spesso dovute a difetti ereditari. A dire il vero ce ne sono tantissime. Per esempio, quando si sente dire che il Labrador ha problemi alle gambe, ecco che potrebbe essere dovuto a una displasia dell’anca, a una malattia degenerativa a carico della colonna vertebrale e del midollo spinale, a tumori…

Qui di seguito mettiamo alcune delle malattie congenite di più comune riscontro nei nostri Labrador.

Malattie cardiovascolari

Displasia della tricuspide

Dotto arterioso pervio

Stenosi polmonare

Malattie dermatologiche

Pemfigo foliaceo

Seborrea primaria

Ittiosi

Ipotricosi congenita

Ipercheratosi e depigmentazione del naso

Dermatosi zinco-responsiva (come anche Siberian Husky e Alaskan Malamute)

Malattie gastroenteriche

Megaesofago congenito (ma può sviluppare anche una forma di megaesofago acquisito)

Shunt porto-sistemico-congenito

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Displasia dell’anca

Displasia del gomito

Osteocondrite dissecante

Malunione del processo anconeo

Miopatia del Labrador

Myasthenia gravis (ne esiste anche una forma acquisita)

Displasia temporo-mandibolare

Degenerazione cerebellare

Epilessia idiopatica

Narcolessia

Collasso indotto da sforzo

Polineuropatia distale

Malattie oculari

Entropion

Ectropion

Cisti uveali

Cataratta (possibile anche una forma acquisita)

Glaucoma (possibili anche forme acquisite)

Displasia della retina

Distacco della retina

Atrofia progressiva della retina (sia generale o GPRA che centrale o CPRA o distrofia dell’epitelio pigmentato della retina o RPED)

(sia generale o GPRA che centrale o CPRA o distrofia dell’epitelio pigmentato della retina o RPED) Coloboma

Malattie urogenitali

Ureteri ectopici

Iperplasia vaginale

Tutto ciò non esclude il fatto che il Labrador possa contrarre altre patologie. Per esempio, come razza sono estremamente suscettibili a infezioni da Parvovirosi (fondamentale vaccinare correttamente i cani), Criptococcosi e Blastomicosi.

Inoltre possono contrarre parassitosi intestinali (fra cui Ascaridi, Tricocefali, coccidi e Giardia) come qualsiasi altra razza di cane o meticcio. Forasacchi possono entrare nei loro nasi e orecchie e via dicendo.

Pur sembrando una razza apparentemente rustica, il Labrador purtroppo può essere soggetto a diverse malattie. E di questo fatto bisogna tenere conto prima di decidere di prenderne uno.

