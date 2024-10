Ma è vero che i cani sognano? E cosa sogna un cane?

Certo che i cani sognano: muovono le palpebre, guaiscono, muovono le zampe (a volte così forte che qualche proprietario pensa a delle convulsioni). E dai movimenti è possibile ipotizzare cosa stiano sognando

Molti proprietari si chiedono se sia vero che i cani sognano. E la risposta è: assolutamente sì. Talvolta sognano in maniera così intensa che piangono e muovono le zampe così forte che il proprietario pensa che il cane abbia le convulsioni mentre dorme. In realtà sta solamente sognando. Ma cosa sognano?

I cani sognano? Certo che sì

I cani sognano, così come facciamo noi e così come fanno i gatti. Certo, i soggetti dei loro sogni saranno diversi dai nostri, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Considerando che il nostro amico a quattro zampe in media dorme sulle 12-14 ore al giorno, ecco che il sonno, durante questo lasso di tempo, non è mai così profondo da farlo sognare tutto il tempo.

Come accade per le persone, il sonno di un cane lo si può suddividere in diverse fasi:

Sonno leggero: il cane sembra dormire, ma in realtà si limita a chiudere gli occhi e a rimanere in uno stato di vigile riposo. Qualsiasi minimo rumore o stimolo lo fa risvegliare subito, pronto e attento. Tale fase tende a durare sui 20 minuti (LEGGI anche: Come dorme il tuo cane? Le 7 posizioni preferite e cosa ci dicono sul loro stato d’animo) REM: è l’acronimo per Rapid Eye Movement. Si tratta dello stadio in cui i cani sognano. In questa fase una parte del cervello, il ponte per la precisione, impedisce al cane il reale movimento fisico connesso al sogno. Ma questo non vuol dire che non siano possibili minimi movimenti. Esattamente come succede per noi durante la fase REM, se noi o il cane sogniamo di camminare, non lo facciamo veramente. E questo perché ci pensa il cervello a inibire determinate connessione in modo da impedirci di farci del male mentre dormiamo. Tuttavia questo controllo non è totale: piccoli movimenti delle palpebre, dei bulbi oculari e degli arti sono possibili. Ecco spiegato perché il cane che sogna muove gli occhi, piange, trema o muove le zampe. A dispetto di quanto tutti pensano, la fase REM, quella del sogno, dura pochissimo, al massimo 2-3 minuti. E questo indipendentemente dal fatto che il sogno sembri durare di più Fase Non-REM: questa è la fase in cui il cane riposa veramente e che conduce o al risveglio o a una nuova fase di sonno leggero

Cosa sognano i cani?

Difficile dire cosa sognano i cani. Non potendo parlare, non possono raccontarci dei loro sogni al risveglio. I cani sognano i loro padroni? Possibile.

Ci sono diverse interpretazioni su quali possano essere i sogni dei nostri amici a quattro zampe in base ai movimenti che fanno. Tuttavia si basano su pure ipotesi e speculazioni.

Per esempio, quando i cani sognano e muovono le zampe, potrebbe essere che stanno sognando di correre o di giocare con qualcosa. A volte, invece, i cani sognano e piangono, piagnucolano e fanno dei versi mentre dormono: possibile che stiano sognando qualcosa di spiacevole, magari un altro animale che gli ruba la pappa o un gatto che non riescono ad acchiappare.

Il cane sogna e muove la bocca? Beh, è abbastanza chiaro: sta sognando di mangiare.

Cosa fare quando il cane sogna?

In realtà sarebbe meglio parlare di cosa NON fare quando il cane sogna. Non dobbiamo disturbarlo o svegliarlo quando è nella fase di sonno profondo, proprio per non creare stress e agitazione.

In generale tendono a sognare di più i cuccioli rispetto agli adulti, ma molto dipende dal singolo soggetto. Se piagnucola, trema o muove le zampe mentre dorme, molto probabilmente sta sognando e non ha le convulsioni mentre dorme. Anche perché le convulsioni sarebbero accompagnate da altri sintomi, come scialorrea e perdita di urine e feci.

