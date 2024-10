Anche Lewis Hamilton si schiera a favore degli alimenti per cani a base vegetale (insieme al suo simpaticissimo Roscoe)

Lewis Hamilton ha deciso di collaborare con Bramble, un’azienda che offre cibo fresco per cani a base 100% vegetale, per sensibilizzare sull’importanza di questi alimenti

Tutti ben sappiamo quanto Lewis Hamilton, sette volte campione di Formula 1 e sostenitore di uno stile di vita a base vegetale, abbia un legame strettissimo con il suo cane Roscoe diventato ormai una mascotte per lui e per l’intero paddock.

Proprio perché attento al suo benessere, Hamilton ha deciso di collaborare con Bramble, un’azienda che offre cibo fresco per cani a base 100% vegetale, diventandone brand ambassador. Il marchio è specializzato nella preparazione di pasti altamente proteici, utilizzando ingredienti selezionati con cura come lenticchie, patate dolci, piselli, ceci e altri superalimenti che forniscono una dieta nutrizionalmente completa.

L’interesse di Hamilton per Bramble è nato dopo aver notato una trasformazione positiva nella salute di Roscoe in seguito al passaggio ai pasti a base vegetale avvenuto nel 2020. Roscoe, che in precedenza mostrava segni di scarsa energia, ha recuperato rapidamente la vitalità con la dieta ricca di nutrienti.

Inoltre il suo pelo sia diventato più lucido e il suo benessere generale sia migliorato, facendolo sentire di nuovo un giovane cucciolo. Come vediamo in numerosi post sui social che parlano di questa nuova collaborazione, il protagonista è proprio Roscoe che è diventato “chief taste officer” di Bramble.

Gli alimenti per cani a base vegetale possono migliorare la salute generale dei cani

Essendo un personaggio molto seguito ed amato, Hamilton vuole sfruttare il suo status per sensibilizzare l’opinione pubblica su come una dieta a base vegetale possa migliorare la salute e la longevità degli animali domestici, proprio come avviene per gli esseri umani.

Il campione di F1 spera di ispirare altri proprietari di animali domestici a prendere in considerazione opzioni a base vegetale per i loro cani e a valutarne col tempo i loro benefici. Numerose ricerche suggeriscono infatti che gli alimenti per cani a base vegetale possono migliorare la salute generale dei cani, promuovendo un microbioma intestinale più sano e persino abbassando i livelli di colesterolo.

Oltre a promuovere uno stile di vita più sano per gli animali domestici, questi alimenti realizzati con ingredienti di origine vegetale si allineano con le più ampie preoccupazioni ambientali ed etiche di Hamilton che da sempre si batte a favore della sostenibilità e del benessere dei nostri amici pelosi.

Non è la prima volta che il futuro pilota della Ferrari si spende per la causa, dato che ha già investito in marchi alimentari orientati al futuro, avendo sostenuto la catena di fast food vegani Neat, l’operatore di alimenti a base vegetale NotCo e la startup di agricoltura verticale Bowery.

Sebbene le diete a base vegetale per i cani mostrino risultati promettenti, sollevano anche alcune perplessità e dibattiti tra veterinari ed esperti di nutrizione animale. I cani, essendo onnivori, possono digerire sia proteine animali che vegetali, ma sono in corso studi su quanto una dieta completamente vegetale possa fornire a lungo termine tutti i nutrienti essenziali di cui hanno bisogno. I critici sostengono che alcuni amminoacidi, come la taurina e la L-carnitina, insieme ad altri micronutrienti, si trovano principalmente nei prodotti animali.

Si tratta di un tema molto delicato e complesso, che divide tuttora la comunità veterinaria per la mancanza di evidenze scientifiche definitive.

Per chi segue una dieta vegana, dare al proprio cane alimenti di origine animale può sembrare una forte incoerenza; tuttavia, è fondamentale ricordare che i cani hanno, come dicevamo, esigenze nutrizionali molto diverse rispetto agli esseri umani. Consigliamo di rivolgersi a un veterinario per assicurarsi che tutti i nutrienti necessari siano integrati correttamente.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: