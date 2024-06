L’emozionante saluto dei Vigili del Fuoco a Foglia: la cagnolina intervenuta nella tragedia del Ponte Morandi “va in pensione”

Tempo degli ultimi saluti in divisa per Foglia, una cagnolina eroe dei Vigili del Fuoco che, dopo aver prestato servizio per anni, viene collocata a riposo. Grazie Foglia per il tuo preziosissimo contributo!

Ha prestato soccorso in Albania durante il terremoto del 2019, ha ritrovato un gruppo di giovani che avevano perso l’orientamento in Garfagnana, è intervenuta nella ricerca sotto maceria a seguito del crollo del viadotto Morandi di Genova.

Lei si chiama Foglia, è una cagnolina incredibile che ha collaborato con i colleghi dei Vigili del Fuoco e, dopo 6 lunghi anni di lavoro, è arrivato il momento di congedarsi. Di recente, l’unità cinofila dei Vigili del Fuoco di Prato ha salutato calorosamente la sua Foglia.

Proprio come accade per i colleghi che lasciano il servizio attivo, il Comando ha organizzato una piccola cerimonia e ricordato le operazioni a cui Foglia ha preso parte per poi augurarle un sereno riposo.

Era entrata a far parte dell’unità nel lontano febbraio 2018. Aveva superato il corso di addestramento assieme al vigile Luca Martino, il suo conduttore, e aveva sorpreso tutti per il suo approccio e le sue abilità, “distinguendosi per la capacità di ricerca in ambiente ipogeo” scrive il Comando di Prato.

Saluti e carezze affettuose per una collega eroe che, come tutti i cani da ricerca addestrati in tutta Italia, ha dato un contributo inestimabile. Ora è tempo di godersi la “pensione”, riponendo la pettorina dei Vigili del Fuoco.

Buona riposo, piccola dolce Foglia!

Fonte: Direzione Vvf Toscana/Facebook

