Lega il cane all’auto e lo trascina fino ad ucciderlo: pastore condannato al carcere e a una multa salata

Il cane che era stato legato a un'auto e trascinato in strada da un pastore fino alla morte a Montefiascone ha ottenuto finalmente giustizia. Il suo aguzzino è stato condannato al carcere e dovrà anche pagare una salata multa

Aveva legato e trascinato con l’auto un povero cane fino ad ucciderlo. Adesso dovrà scontare il carcere e pagare una salta sanzione. Ad annunciare la sentenza la LAV, che aveva subito intrapreso una battaglia legale dopo il terrificante episodio. Il fatto, che ha suscitato grande indignazione fra cittadini e associazioni animaliste, risale al 8 febbraio 2021, quando a Montefiascone (in provincia di Viterbo) i carabinieri avevano fermato un pastore alla guida notando il cane, ormai senza vita.

Solo adesso l’animale ha ottenuto giustizia. L’uomo è stato, infatti, condannato a 8 mesi di reclusione e a pagare 12mila euro di multa per maltrattamento aggravato dalla morte del cane.

La condanna è un atto dovuto di giustizia nei confronti del cane ucciso tra atroci sofferenze, purtroppo l’attuale legge contro i maltrattamenti prevede pene esigue che non fungono da deterrente, e i cani di cronaca degli ultimi mesi lo dimostrano. Basta citare alcuni casi diventati simbolo, come Aron, Leone, la capretta di Anagni e ultimo il gatto rosso Caracas. – ha dichiarato Alessandra Ferrari, responsabile animali familiari LAV. – Inoltre, il trascinamento di cani con mezzi a motore fino a causare gravi lesioni o la morte è purtroppo spesso utilizzato come metodo per punire i cani o per allontanarli da una determinata zona.