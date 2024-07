Lasciati in terrazza al sole cocente in un cassetta di plastica: 4 cuccioli di volpino sono morti a Battipaglia

⚫ Le immagini sono strazianti. Chiusi su una terrazza, in una cassetta di plastica, quattro cuccioli di volpino piangono sotto il sole a picco. La madre si agita disperata, ma non può fare nulla per loro.Il video è arrivato nelle mani della Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane – Sez. Salerno, che ha immediatamente allertato la Polizia Municipale. Dopo poche ore sono giunti sul posto gli agenti e il personale dell'ASL, ma i cuccioli erano già tutti morti.Noi di LNDC abbiamo denunciato coloro, per incuria e crudeltà, hanno causato l'orribile morte della cucciolata e ci impegneremo per ottenere il sequestro di tutti gli altri cani in loro possesso.

July 5, 2024