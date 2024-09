Ladri gettano dal sesto piano il cane dell’appartamento, orrore a Roma

Orrore a Roma, dove dei malviventi hanno gettato dal sesto piano di un condominio il cane di casa. Per l'animale non c'è stato nulla da fare. I proprietari, sconvolti dalla vicenda, hanno sporto denuncia. Lo stesso hanno fatto diverse associazioni animaliste, che si sono unite al loro dolore

Si erano introdotti in un appartamento in zona Monteverde Vecchio per svaligiare lo stabile, ma il furto pianificato, fallito, ha preso una piega macabra.

Dei ladri stavano per portare a termine il colpo quando l’allarme è scattato. Davanti si sono trovati Ricky, il cane di famiglia. L’esemplare di razza cocker spaniel era l’unico presente in casa in quel momento. I malviventi se ne sono sbarazzati, lanciandolo dal sesto piano della palazzina.

A fare l’atroce scoperta sono stati i proprietari che, allertati dall’allarme di sicurezza, hanno fatto rientro nel minor tempo possibile. Nelle varie stanze hanno ritrovato tutto. All’appello mancava solo il loro Ricky.

Il corpo dell’animale è stato rinvenuto senza vita in giardino. A nulla è servita la corsa disperata in una clinica veterinaria di pronto intervento per provare a salvare Ricky. Il cocker è deceduto tra sofferenze inaudite in una vicenda di una crudeltà ingiustificabile.

A Roma è caccia ai delinquenti che hanno ucciso Ricky. Diverse organizzazioni hanno promesso battaglia per chiedere giustizia. La LNDC Animal Protection, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ha sporto denuncia contro questa brutalità, esternando tutta la propria vicinanza alla famiglia del cocker.

L’associazione ha invitato chiunque abbia informazioni sull’accaduto a inviarle all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org, anche in forma anonima.

Quello che è successo al povero Ricky e alla sua famiglia è l’incubo di chiunque viva con degli animali. Chi ha fatto questo non è semplicemente un ladro, ma un pericoloso criminale privo di qualsiasi briciolo di empatia e deve essere a tutti i costi individuato. Non c’era alcun motivo per comportarsi in modo così crudele, tanto più che Ricky era un cane anziano e sicuramente inoffensivo. Confido che le forze dell’ordine indaghino nella maniera più accurata possibile e facciano tutto ciò che è in loro potere per risalire all’identità dei mostri che hanno ucciso in questo modo così efferato una creatura innocente” ha commentato Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection.

Lo stesso si augura Patrizia Prestipino, garante dei diritti degli animali a Roma, che accusa i ladri di aver compiuto un “gesto orribile per vigliaccheria e crudeltà“.

Enorme la disperazione dei proprietari di Ricky, che mai avrebbero immaginato che un’uscita di venerdì sera avrebbe potuto trasformarsi in un dramma. Centinaia di utenti si sono uniti al loro dolore.

Fonte: LNDC Animal Protection

