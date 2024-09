La verità sui cani-panda negli zoo cinesi oltre i video virali

Un video che mostra cani che sono tinti per sembrare panda è diventato virale nelle ultime ore e ricorda immagini simili di qualche mese fa provenienti da un’altra struttura cinese: ma cosa nascondono i cani-panda? Ecco cosa dobbiamo sapere su queste tristi immagini di maltrattamento

Stanno girando in queste ore nuove immagini che mostrano cani tinti come panda in uno zoo cinese, solo qualche mese fa altre immagini raccontarono la presenza di cani-panda in un altro zoo cinese: cosa sta succedendo? Cosa nascondono questi video virali?

I cani-panda, la realtà supera la fantasia

Basta guardarli per un istante per rendersi conto che quelli nelle immagini del video che sta girando in queste ore non sono panda, ma cani tinti per sembrare il mammifero emblema della Cina.

Sono infatti Chow Chow, una razza di cane anch’essa simbolo della Cina, dove è stata creata circa 2000 anni fa ai tempi della dinastia Han.

Le immagini virali arrivano da due zoo cinesi, nei mesi scorsi infatti un altro video mostrava altri cani tinti come panda: “Le persone si sono accorte che questi panda erano in realtà cani quando hanno iniziato ad abbaiare”, recitava la didascalia.

In passato, gli spettatori si erano lamentati di aver pagato per ritrovarsi di fronte due cani tinti come panda, sentendosi truffati.

I cani-panda oltre la viralità: il maltrattamento

La realtà è diversa dalla viralità: sembra infatti che in entrambi i casi fosse specificato chiaramente nei cartelli fuori dai recinti che lo “spettacolo” a cui le persone stavano assistendo non vedeva protagonisti i panda, ma cani tinti come panda.

Insomma, nessuna truffa.

Quello che resta è però il maltrattamento animale. Per quanto, a dire dei responsabili degli zoo, le tinte utilizzate non sono pericolose per i cani (e ci mancherebbe), stiamo comunque parlando di cani che per dare spettacolo vengono richiusi in zoo e colorati per far divertire gli spettatori.

Paghiamo felicemente un biglietto per vedere una tigre, un leone o una giraffa rinchiusi a vita in luoghi lontani dai loro habitat e dalla loro natura.

I cani tinti da panda no, superano il nostro limite. Ma il problema è sentirci ingannati? O che sono cani?

E per gli altri animali rinchiusi invece nessuna polemica?

