Il tuo cane sta perdendo troppo pelo? Attenzione: potrebbe non essere solamente la solita muta stagionale autunnale

Cane senza pelo in autunno? Potrebbe trattarsi di una muta stagionale. Ma anche di una forma di alopecia stagionale. O di una delle altre mille cause di alopecia del cane

Cane senza pelo? Beh, fate attenzione: non confondete l’alopecia con la muta stagionale. In primavera e autunno il cane fa la muta, quindi inizia a perdere più pelo. A dire il vero, i cani che stanno in casa perdono pelo praticamente tutto l’anno, ma questo è un altro discorso. La cosa a cui prestare attenzione è che la muta stagionale non causa la formazione di aree alopeciche (quello succede nel coniglio). Se il cane in autunno perde pelo, con comparsa di aree alopeciche, potrebbe non trattarsi della solita muta stagionale, bensì di una forma di alopecia stagionale ciclica del cane.

Cane senza pelo? Ecco alcune cause di alopecia

Come dicevamo, ci sono numerose cause che provocano la perdita di pelo nel cane. Alcune sono cause parassitarie comuni, altre infiammatorie. E altre ancora sono di natura non infiammatorie. Fra le più comuni cause di alopecia nel cane riconosciamo:

parassitosi da pulci, Cheyletiella, pidocchi

Demodicosi

dermatiti anche di natura allergica

piodermiti

micosi

Leishmaniosi

malattie immunomediate

neoplasie cutanee

esiti di ustioni e traumi

dermatomiosite

vasculiti

alopecia da trazione (quando mettiamo fermagli o elastici troppo stretti nelle razze a pelo lungo)

alopecia da sfregamento (per collari o pettorine troppo strette)

da iniezioni

ipotiroidismo

Sindrome di Cushing

sindrome da femminilizzazione per tumori testicolari

stress (anche da gravidanza, parto e allattamento)

(anche da gravidanza, parto e allattamento) alopecia X

alopecia post tosatura

pattern baldness alopecia o alopecia a modello

alopecia ciclica stagionale dei fianchi

distrofie congenite

alopecia della diluizione del colore

displasia follicolare dei peli neri

Cani senza pelo: sintomi

A seconda della causa, l’alopecia potrebbe essere o meno accompagnata anche da altri sintomi. Possiamo avere:

prurito

arrossamento cutaneo

formazione di croste, ulcere o erosioni

comparsa di forfora o scaglie

formazioni di papule e pustole

follicolite

iperpigmentazione

lichenificazione della cute

fistole con essudato purulento

formazione di comedoni o punti neri

Differenze fra la muta stagionale e l’alopecia stagionale del cane

In autunno se il cane perde il pelo dobbiamo stare attenti a differenziare la classica muta stagionale dall’alopecia stagionale del cane. Nella muta il cane non rimane senza pelo e non rimangono neanche aree prive di pelo. Semplicemente assistiamo a una maggior caduta del pelo, con perdita del pelo estivo e comparsa del più folto pelo invernale.

Tuttavia in autunno possiamo anche notare cani che, improvvisamente, perdono il pelo a chiazze. Rimangono letteralmente delle aree senza pelo, localizzate su fianchi e groppa. Ebbene: potrebbe trattarsi dell’alopecia stagionale autunnale del cane.

Nota anche come alopecia ciclica o ricorrente, di questa patologia non si conoscono le cause. Si sa solo che, nel nostro emisfero, compare questa forma di alopecia in autunno/inverno, quindi da ottobre fino anche a marzo. Tuttavia i cambiamenti climatici o l’esposizione alla luce artificiale delle case può modificare queste tempistiche. L’ipotesi è che alterazioni della melatonina o della prolattina possano scatenare l’alopecia.

Alcune razze di cani tendono a mostrare maggiormente questa forma di alopecia ciclica:

ma in realtà può comparire anche in altre razze e nei meticci. Questa forma di alopecia si manifesta con sintomi alquanto particolari:

comparsa di zone di rarefazione del pelo soprattutto sui fianchi (a volte è colpito solo un fianco), ma che talvolta si estende a tronco e zona caudale

successivamente tali zone diventano alopeciche

iperpigmentazione

dentro alle aree alopeciche a volte sono presenti dei peli che danno alla lesione un a spetto a carta geografica o a bersaglio

assenza di infiammazione e prurito (a meno di follicoliti secondarie da complicanze batteriche, nel qual caso compaiono prurito e infiammazione)

Non è detto che il cane presenti le lesioni tutti gli anni.

Alopecia stagionale del cane: cosa fare?

In caso di alopecia stagionale autunnale del cane non c’è molto che si possa fare. Se non sopraggiungono complicanze batteriche o fungine, infatti, la situazione si risolverà da sé man mano che ci si avvicinerà alla primavera o all’estate.

In alcuni casi è possibile somministrare integratori per la cute o anche la melatonina, anche se si è visto che quest’ultima funziona meglio se iniziata qualche mese prima della comparsa delle lesioni. A volte, invece, la melatonina si rivela inefficace.

Comunque sia questa forma di alopecia non crea problemi al cane, si tratta puramente di una questione estetica.

