Il mare è di tutti, anche dei cani: firmata storica ordinanza comunale che obbliga i lidi ad accettarli

Accesso consentito ai cani in tutti i lidi di Bacoli: con l'ordinanza firmata dal sindaco della città flegrea gli stabilimenti balneari non potranno più vietare l'ingresso agli animali

Nessun lido potrà più vietare l’ingresso in spiaggia ai cani. È realtà a Bacoli, dove il sindaco Josi Gerardo della Ragione ha emanato nelle ultime ore un’ordinanza storica in favore degli animali e dei loro proprietari.

La disposizione obbliga gli stabilimenti balneare ad accettare i cani purché siano al guinzaglio e muniti di museruola. Per il primo cittadino è un presupposto basilare che metterà fine a una “cattiva abitudine” di alcuni gestori.

Come lui stesso ha ribadito tramite il suo account social, “il mare è di tutti”. Lo è quindi anche di chi vuole trascorrere una tranquilla giornata al mare in compagnia del proprio amico a quattro zampe a Bacoli, ma che, per decisioni altrui, prima d’ora riceveva un secco no.

Sebbene non esista un divieto assoluto, i lidi e le amministrazioni comunali possono negare l’accesso ai cani. Non nella città flegrea però, dove le famiglie con cani saranno le benvenute nelle strutture balneari.

Ovviamente, vanno rispettate le norme basilari di civiltà per rispetto degli altri e per l’incolumità dell’animale al mare. È richiesto buonsenso da parte dei proprietari di cani.

Ma questa non è l’unica novità introdotta dall’ordinanza dal Comune di Bacoli. Sulle spiagge saranno presenti defibrillatori e personale formato per il pronto utilizzo nonché un servizio di sorveglianza h24 che vigili nei luoghi balneari liberi.

Bacoli punta tutto sull’accessibilità dei suoi litorali e sulla sicurezza. Non meno importante anche il divieto di negare l’accesso a chi porta con sé cibo, bevande e borse frigo.

Fonte: Josi Gerardo della Ragione/Facebook

