Il cane può mangiare il melone? Sono una veterinaria e ti spiego quando si e quando sarebbe meglio di no

Giustamente in estate ci si chiede se il cane possa o meno mangiare il melone. In teoria sì, ma come sempre senza esagerare. Tuttavia nel caso di determinate malattie sarebbe bene evitare di somministrare al cane questo tipo di frutta

Inevitabilmente d’estate si finisce col chiedersi se il cane possa mangiare il melone. Questo perché siamo lì che ce lo stiamo gustando a fine pasto o a merenda e il nostro amico a quattro zampe viene ad elemosinarne un pezzo. Dovremmo darglielo o meno? La risposta come sempre è: dipende. Dipende dalla dose e, soprattutto, dallo stato di salute del cane, inteso come presenza o meno di determinate malattie.

Il cane può mangiare il melone?

Tecnicamente parlando il cane può mangiare il melone. Non è un frutto tossico per i cani ed è ricco di vitamine, minerali, fibre e acqua. Considerate, infatti, che si tratta i un frutto ricco di vitamina A (quindi agisce sulla vista e sul benessere delle mucose), di vitamina C (antiossidante che aiuta il lavoro del sistema immunitario), di fibre (aiutano la corretta peristalsi intestinale) e di acqua.

Detto ciò, appare evidente che non si tratta certo di un alimento da somministrare al cane tutti i giorni o in tutti i pasti. L’intestino del cane non è fatto, infatti, per digerire grossi quantitativi di melone. Il che vuol dire che, se lo stiamo mangiando noi e vogliamo dargliene un pezzettino come premio, lo possiamo fare. Ma non dobbiamo eccedere con le dosi.

Possiamo somministrare al cane qualsiasi tipo di melone, dal melone giallo al melone bianco, dal melone arancione al melone retato, passando anche per il melone cantalupo. Consideriamo, però, che a seconda della varietà, contiene dalle 34 alle 36 calore per 100 grammi di prodotto. Quindi se ne somministriamo al cane un pezzetto, dovremo scalare dal conteggio delle sue calorie giornaliere somministrate col cibo quel pezzettino di melone.

Ovviamente la quantità da dare dovrà essere proporzionata al peso del cane.

Effetti collaterali del melone nei cani

Possono esserci degli effetti collaterali post somministrazione di melone nel cane? Beh, se esageriamo, considerando che l’intestino del cane deriva da quello del lupo, quindi digerisce meglio le proteine animali che non quelle vegetali e le fibre, ecco che possiamo aspettarci della diarrea. O anche della stipsi se il cane non beve abbastanza, per via di tutte quelle fibre che contiene.

Tuttavia ci sono alcuni casi in cui sarebbe meglio evitare di somministrare il melone al cane:

iperglicemia o diabete mellito : cani con iperglicemia o diabete mellito non dovrebbero mangiare il melone (e se per questo neanche l’anguria o altra frutta) in quanto contiene troppi zuccheri (LEGGI anche: Il cane può mangiare il cocomero? Si può dare un po’ di anguria al nostro pelosetto?)

: cani con iperglicemia o diabete mellito non dovrebbero mangiare il melone (e se per questo neanche l’anguria o altra frutta) in quanto contiene troppi zuccheri (LEGGI anche: Il cane può mangiare il cocomero? Si può dare un po’ di anguria al nostro pelosetto?) problemi gastrointestinali : considerate che tutti quegli zuccheri rendono il melone un alimento fermentescibile. Il che significa che se il cane soffre di suo di problemi intestinali con diarrea, sarebbe meglio evitare di somministrarglielo. Ci sono poi cani con malattie intestinali che sono così delicati di stomaco e intestino che anche dosi minime di cibi diversi dai soliti non sono digerite, quindi evitate di somministrarlo per non scatenare gastroenteriti con vomito e diarrea

: considerate che tutti quegli zuccheri rendono il melone un alimento fermentescibile. Il che significa che se il cane soffre di suo di problemi intestinali con diarrea, sarebbe meglio evitare di somministrarglielo. Ci sono poi cani con malattie intestinali che sono così delicati di stomaco e intestino che anche dosi minime di cibi diversi dai soliti non sono digerite, quindi evitate di somministrarlo per non scatenare gastroenteriti con vomito e diarrea stipsi: lo sappiamo, la fibra fa bene per la costipazione. Ma solo se accompagnata dal giusto quantitativo di acqua. Altrimenti si ottiene l’effetto contrario (e questo vale anche per l’uomo)

E il gatto può mangiare il melone?

Giustamente potreste chiedervi se il gatto possa mangiare il melone. Essendo un animale più carnivoro rispetto al cane, tutta quella fibra potrebbe non essere l’ideale. Fermo restando le limitazioni viste sopra (non darlo da mangiare a gatti col diabete o con problemi intestinali), se ne assaggia un pezzettino piccolo di tanto in tanto e non va in diarrea il giorno dopo, non dovrebbe succedere nulla.

Fatto curioso: per qualche strano motivo ho conosciuto diversi gatti che, di fronte a un piatto di melone e prosciutto crudo, hanno lasciato lì il prosciutto, mangiandosi il melone.

