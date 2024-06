Il cane più alto del mondo? Vi presentiamo Kevin, l’Alano da record (che crede di essere un cucciolo)

Ecco a voi Kevin, l'Alano che è appena entrato nel Guinness dei primati per la sua altezza sorprendente. Ma dietro la sua stazza, si nasconde un gran tenerone, che ha paura di tutto

Si chiama Kevin, ha solo tre anni ma da poco si è aggiudicato il titolo di cane più alto del mondo, entrando nei Guinness World Records. Non fatevi ingannare dalla sua eccezionale altezza – ben 97 centimetri – perché l’Alano è un cucciolone dal cuore tenero, come racconta la sua famiglia che lo descrive come un “gigante gentile”.

Kevin è un Alano che vive in Iowa, negli Usa, insieme alla sua amata famiglia e ha due fratelli umani di 12 e 10 anni, ad altri tre cani, quattro gatti, capre e galline. Ama le coccole, mangiare e fare pisolini sul divano e si muove come se fosse un cagnolino, nonostante abbia la stessa altezza di un bambino di 3 anni.

“Non credo che sia consapevole di essere così grande. Cerca continuamente di infilarsi nei letti piccoli, di sedersi sopra di noi e di fare tutto ciò che fanno i cani più piccoli” spiega la sua proprietaria Tracy.

Kevin adora giocare, ma è tutt’altro che temerario. Il suo incubo più grande? L’aspirapolvere.

“In effetti, ha paura della maggior parte delle cose” ammette la sua famiglia, raccontando che è stato difficile anche riuscire a misurarlo per certificare il suo record, visto che si è spaventato persino del metro a nastro.

Insomma, dietro la sua altezza imponente si nasconde un incredibile tenerone (e fifone).

Fonte: Guinness World Records

