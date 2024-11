Hai un Rottweiler? Sono una veterinaria e ti spiego a quali malattie e sintomi fare attenzione

Una razza canina non molto longeva, anche perché sono tante le malattie in cui i nostri Rottweiler possono incappare, siano esse patologie acquisite oppure congenite o ereditarie

Oggi parleremo di una delle razze canine apparentemente robusta, ma che, dal punto di vista della salute, è molto delicata. Sono tante, infatti, le malattie che i Rottweiler possono manifestare. Siano esse patologie acquisite che congenite o ereditarie, ecco che la salute non è certo il punto di forza di questi molossoidi. Di questo bisogna tenere conto quando si decide di condividere la propria vita con un Rottweiler (oltre che del carattere, si intende).

Le più comuni malattie acquisite dei Rottweiler

Purtroppo il Rottweiler, se parliamo della salute, è un cane alquanto delicato. Il che si riflette anche sulla durata media della sua vita. Pensate che un Rottweiler vive in media 8-10 anni, dunque ancora meno di un Pastore Tedesco o un Cane Corso.

Questo anche perché sono tante le malattie acquisite in cui può incappare, spesso anche gravi. Per esempio, è una delle razze canine in cui si sviluppano con maggior frequenza i tumori. Fra le altre razze canine, solamente Boxer e Bovaro del Bernese gli stanno al pari.

Ma adesso andiamo a vedere alcune delle malattie acquisite più comuni nei Rottweiler, ricordandoci sempre che, per alcune patologie, possiamo riconoscere sia cause acquisite che congenite/ereditarie. Prendiamo, per esempio, la rottura del legamento crociato. Può essere acquisita, a seguito di traumi o anche congenita/ereditaria in cani che nascono con una debolezza intrinseca di tali legamenti.

Ecco alcune delle patologie acquisite a cui prestare attenzione con i Rottweiler:

Malattie congenite del Rottweiler le più frequenti

Purtroppo nei Rottweiler vediamo spesso anche diverse malattie congenite, cioè presenti sin dalla nascita o ereditarie, cioè ereditate per via genetica da genitori, nonni e via dicendo. Queste malattie congenite possono manifestarsi, in alcuni casi, già subito dopo la nascita o nel corso dei primi mesi di vita. In altri casi, invece, possono manifestarsi anche dopo mesi e anni.

Inoltre per alcune di queste malattie sono presenti test genetici che possono individuare i soggetti sani, i soggetti portatori (che dunque ospitano un solo gene malato e non sviluppano malattia, ma la trasmettono alla prole) o i soggetti malati. Questi test sono particolarmente importanti per scoprire i soggetti malati o portatori ed escluderli dalla riproduzione, in modo da evitare di continuare a trasmettere la malattia alla prole. Ovviamente non esistono test genetici per tutte queste malattie, ma chiedete al vostro veterinario quali sia possibile fare.

Malattie cardiovascolari

Stenosi subaortica e aortica

Malattie dermatologiche

Demodicosi o rogna rossa

Paracheratosi follicolare

Lipidosi follicolare

Vitiligine

Foruncolosi e follicolite

Ittiosi

Ipotricosi congenita

Ipopigmentazione congenita

Onicodistrofia

Vasculiti

Malattie gastroenteriche

Gastroenterite eosinofilica

Enterite eosinofilica

Enterocolite eosinofilica

Granuloma eosinofilico gastrointestinale

Epatite lobulare

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Displasia dell’anca

Displasia del gomito

Osteocondrite dissecante

Rottura del legamento crociato

Polineuropatia

Mielopatia degenerativa

Sindrome di Wobbler

Miopatia miotubulare

Miopatia giovanile distale

Leucoencefalomielopatia

Panosteite

Meningite idiopatica

Poliartrite idiopatica

Sesamoidite cronica

Atrofia muscolare spinale

Sublussazione atlanto-epistrofea

Distrofia

Epilessia

Malattie oculari

Entropion

Ectropion

Distichiasi

Displasia della retina multifocale

Distacco di retina

Cisti iridee

Coloboma

Membrana pupillare persistente

Cataratta

Atrofia progressiva della retina

Difetti oculari multipli

Malattie urogenitali

Monorchidismo

Criptorchidismo

Distocia

Malattia renale ereditaria

Altre malattie

Sordità congenita

Paralisi laringea giovanile

Malattia di Von Willebrand

Immunodeficienza ereditaria

