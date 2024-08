Hai un Pinscher? Sono una veterinaria e ti spiego a quali malattie fare attenzione

Se avete intenzione di condividere la vostra vita con un Pinscher, ricordatevi di fare attenzione a queste malattie (sia acquisite che congenite e/o ereditarie): ce ne sono diverse che possono colpirlo

Fra le razze di cani di piccola taglia più diffuse qui da noi in Italia abbiamo i Pinscher. Razza di cane da compagnia per eccellenza, a dispetto della taglia è anche un ottimo cane da guardia: nulla sfugge alla sua attenzione. Dal punto di vista della salute, però, questo piccolo cane temerario che non ha paura di affrontare (spesso con incoscienza) cani più grossi di lui, è alquanto delicato. Diverse le malattie, sia acquisite che congenite e/o ereditarie che possono colpirlo.

Prima di decidere di adottarne uno, conviene sapere a quali malattie prestare attenzione.

Le più comuni malattie acquisite dei Pinscher

Solitamente parliamo di Pinscher in senso generale, ma se andiamo a vedere bene, ci sono diverse razze che possono vantare questo nome:

Affenpinscher: peso 2,9-6 kg

Dobermann Pinscher: 40-45 kg

Pinscher tedesco: 11-20 kg

Zwergpinscher: 3,6-4,5 kg

Sì, anche il Doberman afferisce al gruppo dei Pinscher, anche se è chiamato di solito solamente Dobermann. Quelli che vediamo qui da noi sono soprattutto Zwergpinscher, quindi la versione più piccola o al massimo degli Affenpinscher, i Pinscher di taglia un po’ più grande.

Oltre alla taglia, quello che cambia è anche l’aspettativa di vita. La durata di vita media, infatti, è:

Affenpinscher: 11-14 anni

Dobermann Pinscher: 10-13 anni

Pinscher tedesco: 12-14 anni

Zwergpinscher: 12-16 anni

Oggi andremo a parlare in particolare delle malattie delle varietà più piccole di Pinscher. E iniziamo subito con le malattie acquisite. Sempre fermo restando che ci sono malattie che possono essere sia acquisite che congenite o ereditarie (pensiamo, per esempio, a una rottura del legamento crociato: può essere traumatica, dunque acquisita. Ma ci sono cani che nascono con una debolezza congenita dei legamenti crociati), ecco alcune delle malattie acquisite più comuni nei Pinscher:

Dermatiti , spesso su base allergica (allergie ambientali ai pollini, allergie alimentari o allergia al morso da pulce) o complicate da Malassezia

, spesso su base allergica (allergie ambientali ai pollini, allergie alimentari o allergia al morso da pulce) o complicate da Malassezia Otiti, spesso su base allergica e complicate da Malassezia

Intolleranze e allergie alimentari, con vomito e diarrea (spesso con sangue rosso vivo e muco)

Gengivite, tartaro e piorrea (con anche sviluppo di fistole odontopatiche)

Infiammazione dei sacchi paranali

Diabete mellito

Ipotiroidismo

Sindrome di Cushing o iperadrenocorticismo

Piometra (LEGGI anche: Sterilizzare il cane: sono una veterinaria e ti spiego quando e perché dovresti farlo)

Calcoli vescicali

Shunt porto-sistemico acquisito

Pancreatite

Insufficienza cardiaca

Starnuto inverso

Rottura del legamento crociato

Lussazione della rotula

Ernia del disco (sia ernie vere che protrusioni discali)

(sia ernie vere che protrusioni discali) Epilessia

Tumori

Obesità

Malattie congenite del Pinscher: le più frequenti

Numerose anche le malattie congenite del Pinscher, ovvero quelle malattie presenti sin dalla nascita e che possono (o meno) avere anche carattere ereditario. Per alcune di queste malattie esistono dei test genetici che possono essere fatti per capire se il cane sia affetto da quelle malattie, sano oppure portatore dei geni alterati. Questo è particolarmente utile per stabilire quali cani possano essere fatti riprodurre e quali no, in modo da evitare la trasmissione delle suddette malattie alla prole.

Malattie respiratorie

Starnuto inverso

Malattie ematologiche

Malattia di Von Willebrand

Malattie dermatologiche

Diluizione del mantello

Alopecia ereditaria

Pelo troppo lungo

Pelo arricciato

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Lussazione della rotula

Lussazione della spalla

Rottura del legamento crociato

Necrosi asettica della testa del femore

Condrodisplasia, condrodistrofia e degenerazione dei dischi intervertebrali

Meningoencefalite granulomatosa

Mielopatia degenerativa

Epilessia

Malattie oculari

Atrofia progressiva della retina

Cheratite superficiale cronica (panno corneale)

Distrofia corneale

Cataratta

Glaucoma

Malattie urogenitali

Monorchidismo e criptorchidismo

Calcoli di cistina

Altre malattie

Ipertermia maligna

Iperuricosuria

Mucopolisaccaridosi VI

Sordità congenita

Diabete mellito

Ti potrebbe interessare anche: