Hai un Pastore Tedesco? Sono una veterinaria e ti spiego a quali malattie fare attenzione

Se volete prendere un Pastore Tedesco, dovete considerare che è sensibile allo sviluppo di diverse malattie. A fronte della sua fama, infatti, non è una razza canina molto robusta dal punto di vista della salute

Quando si parla di cane, l’archetipo che viene subito in mente è quello del Pastore Tedesco. La razza canina per eccellenza, però, soffre di diverse malattie, sia acquisite che congenite ed ereditarie che potrebbero darvi dei grattacapi nel corso della sua vita.

Ad onor del vero ultimamente non se ne vedono tantissimi in giro. O meglio: i neo proprietari di cani tendono a preferire cuccioli di razze di cani come i Labrador o gli Amstaff rispetto al Pastore Tedesco. Comunque sia, se deciderete di condividere la vostra vita con un Pastore Tedesco, dovrete avere un occhio di riguardo per la sua salute visto che, da questo punto di vista, non è una razza poi così robusta. E questo a dispetto del suo aspetto. (LEGGI anche: Hai un Labrador retriever? Sono una veterinaria e ti spiego a quali malattie e sintomi dovresti fare attenzione)

Le più comuni malattie acquisite del Pastore Tedesco

Purtroppo quando si parla di questa o quella malattia e delle razze di cane predisposte, bene o male salta sempre fuori il nome del Pastore Tedesco. Purtroppo non è una razza molto robusta dal punto di vista della salute. Sono tante le malattie che può sviluppare nel corso della sua vita, alcune anche particolarmente gravi e di difficile o lunga gestione.

Considerate che la durata di vita media del Pastore Tedesco è di 9-13 anni, con una media di 10-12 anni. Quindi non è una razza molto longeva (come tutte le razze di grossa taglia, anche se non arriva alle durate di vita media di un Alano, che è di 8-10 anni o del Bovaro del Bernese, di 6-8 anni).

Adesso andiamo a vedere le malattie acquisite più comuni e frequenti nel Pastore Tedesco, considerano, però, che alcune malattie possono essere talvolta sia acquisite che congenite (motivo per cui potreste trovarle in entrambe le sezioni):

dermatiti e otiti, anche su base allergica (sia allergeni ambientali che alimentari) o da lieviti come la Malassezia

piodermiti

atopia

hot spot o piodermite traumatica

intolleranze e allergie alimentari sia con sintomi cutanei che gastrointestinali

malassorbimento e maldigestione (anzi, proprio il Pastore Tedesco soffre solitamente di una carenza di IgA a carico dell’intestino)

complesso della dilatazione e torsione dello stomaco

piometra

calcolosi vescicale

iperplasia prostatica

obesità

Sindrome di Cushing

Diabete mellito

Ipotiroidismo

Insulinoma

Iperparatiroidismo primario

Ipoparatiroidismo secondario

pancreatite

fistole perianali

paralisi laringea

megaesofago acquisito

SIBO

enteriti linfoplasmacellulari

volvolo intestinale

gastroenteriti eosinofiliche

colite cronica idiopatica

malattie immunomediate (anche Lupus eritematoso sistemico, Lupus discoide, pemfigo…)

ernie o protrusioni discali

artrosi

panosteite eosinofilica nei cuccioli in accrescimento

cardiomiopatie acquisite

versamenti pericardici

aritmie

tumori (frequenti gli emangiosarcomi di milza, ma anche linfomi, mastocitomi, tumori mammari, tumori testicolari…)

epilessia

Malattie congenite del Pastore Tedesco le più frequenti

Numerose anche le malattie congenite ed ereditarie che possono colpire il Pastore Tedesco. Questo perché la selezione troppo spinta ha fissato nella razza non solo determinati caratteri fisici e di bellezza richiesti dallo standard di razza, ma anche la maggior probabilità di manifestare ed ereditare tare genetiche collegate allo sviluppo di determinate malattie.

Pastori Tedeschi che soffrono di una o più delle seguenti malattia andrebbero, pertanto, tolti dalla riproduzione in modo da non continuare a trasmettere queste malattie alla prole.

Malattie cardiovascolari

Cardiomiopatia dilatativa

Stenosi aortica

Displasia della valvola mitralica

Persistenza dell’arco aortico

Displasia della valvola tricuspisale

Malattie ematologiche

Malattia di Von Willebrand

Carenza idiopatica di IgA

emofilia A

emofilia B

trombocitopenia immunomediata

Malattie dermatologiche

Piodermite mucocutanea

Follicolite e foruncolosi nasale

Pododermatite

Follicolite, foruncolosi e cellulite del Pastore Tedesco

Pitiosi

Seborrea primaria

Disordini della pigmentazione

Astenia cutanea

Anomalie dei polpastrelli

Fistolosi localizzata metatarsi

Nevi cutanei

Vasculopatie ereditarie delle estremità

Linfedema primario

Vitiligine

Depigmentazione nasale

Dermatite acrale da leccamento

Dermatosi responsiva allo zinco

Onicodistrofia lupoide simmetrica

Blefarite ulcerativa cronica idiopatica

Calcinosi circumscripta

Follicolite piotraumatica

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Displasia dell’anca

Displasia del gomito

Sindrome di Wobbler

Mielopatia degenerativa

Condrodisplasia, condrodistrofia e degenerazione dei dischi intervertebrali

Spondilosi deformante

Esostosi cartilaginee

Ipotrofia del muscolo pettineo

Miopatia dei muscoli masticatori

Miopatia fibrosa del muscolo semitendinoso

Poliartrite idiopatica canina

Myasthenia gravis

Discospondilite

Neuropatie

Stenosi lombosacrale

Sindrome da iperestesia

Epilessia

Malattie oculari

Cataratta

Cheratite superficiale cronica o panno corneale

Acromatopsia (cecità diurna)

Lussazione del cristallino

Atrofia progressiva della retina

Prolasso della cartilagine della terza palpebra

Distrofia corneale

Melanoma

Displasia della retina

Micropapilla

Ipoplasia del nervo ottico

Coloboma

Malattie urogenitali

Monorchidismo

Criptorchidismo

Cistoadenocarcinoma renale e dermatofibrosi nodulare

Malattie gastroenteriche

Insufficienza pancreatica

Megaesofago congenito

Fibrosi epatica

Shunt portosistemico

Malattie varie

Nanismo congenito ipofisario

Ernia ombelicale

Ipertermia Maligna

Iperuricosuria

Glicogenosi di tipo II

Malattie immunomediate (Lupus, pemfigo eritematoso…)

