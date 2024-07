Hai un Maltese? Sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi e malattie fare attenzione

Fra le razze di cani da compagnia più amate, soprattutto per chi vive in appartamento, figura il Maltese. Tuttavia è bene ricordare che non è una delle razze canine più robuste e che, nel corso della sua vita, potrebbe sviluppare diverse malattie e problematiche

Se pensiamo a una razza di cane da compagnia, perfetta per la vita in appartamento e adatta sia a chi ha bambini, sia agli anziani, di sicuro ci viene in mente il Maltese. Razza molto amata (ultimamente si vedono anche tantissimi Maltipoo, cioè la Mixed Breed frutto dell’incrocio fra Maltese e Barboncino), prima di prendere un cucciolo è bene riflettere che ci sono diverse malattie che possono colpire il nostro Maltese.

Le più comuni malattie acquisite del Maltese

Effettivamente il Maltese non è una razza di cane molto robusta. Tantissime le malattie acquisite che può sviluppare nel corso del tempo, alcune abbastanza frequenti in tutte le razze di cani di piccola taglia. E non pensiate di ovviare al problema prendendo un Maltipoo o altri incroci. Solitamente si pensa che gli incroci siano più robusti, ma se guardate la faccenda da un altro punto di vista, è anche possibile che gli incroci ereditino le malattie tipiche delle razze da cui derivano.

Di seguito andremo a vedere alcune delle malattie acquisite più comuni del Maltese, quelle con cui avrete probabilmente più a che fare nel corso della sua vita. Considerate che alcune di queste malattie possono essere sia congenite che acquisite. Pensiamo alla lussazione della rotula: spesso nelle razze di piccola taglia è congenita. Ma nulla vieta a un cane che non ha una forma congenita di sviluppare una lussazione rotulea magari a seguito di un trauma.

Ma ecco le malattie acquisite tipiche del Maltese:

dermatiti e otiti , spesso su base allergica o complicate da Malassezia. Includeteci anche la dermatite allergica da morso di pulci

lussazione della rotula

rottura del legamento crociato

tartaro

congiuntivite

epifora

ulcere corneali

ipoglicemia

obesità

Sindrome di Cushing (LEGGI anche: Sindrome di Cushing: i sintomi precoci nei cani per riconoscere la malattia che ha ucciso il Cavalier King della Lucarelli)

diabete mellito

infiammazione a carico dei sacchi paranali

ernia discale, protrusioni discali

insufficienza cardiaca da degenerazioni valvolari

endocardiosi

collasso tracheale

piometra nelle femmine non sterilizzate

tumori (fra cui linfoma, mastocitoma, tumori mammari, tumori testicolari…)

Malattie congenite del Maltese, le più frequenti

Per contro ci sono anche diverse malattie congenite del Maltese a cui prestare attenzione, cioè malattie presenti sin dalla nascita. Di seguito andremo a vedere alcune malattie congenite e/o ereditarie di cui il Maltese può soffrire.

Malattie cardiovascolari

Dotto arterioso pervio

Malattie respiratorie

Starnuto inverso

Collasso tracheale

Malattie dermatologiche

Atopia

Alopecia X

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Lussazione della rotula

Necrosi asettica della testa del femore

Sindrome di Shaker o sindrome dei cani bianchi o Shaker disease

Epilessia

Idrocefalo

Malattie oculari

Ciglia ectopiche

Distichiasi

Atrofia progressiva della retina

Entropion

Glaucoma

Displasia retinica multifocale

Malattie urogenitali

Monorchidismo

Criptorchidismo

Ernia scrotale

Malattie gastrointestinali

Shunt portosistemico congenito

Stenosi pilorica

Altre malattie

Ernia inguinale

Ernia ombelicale

