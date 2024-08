Hai un Golden Retriever? Sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi fare attenzione

Una razza di cane amata quanto il Labrador Retriever: stiamo parlando del Golden Retriever. Ma quali sono le malattie più comuni? Effettivamente ci sono diverse patologie, sia acquisite che congenite o ereditarie, che questa razza di cane può manifestare

Di sicuro fra le razze canine più amate anche qui da noi in Italia figura il Golden Retriever. Come il Labrador Retriever, infatti, la sua indole dolce e accomodante fa sì che siano in molti a sceglierlo, anche quando alla prima esperienza con i cani. Tuttavia è bene sapere che ci sono diverse malattie che il Golden Retriever può manifestare nel corso della sua vita. Come razza, infatti, non è molto robusta e spesso sviluppa malattie croniche che ci porteremo dietro per tutta la vita.

Le più comuni malattie acquisite dei Golden Retriever

Il Golden Retriever è una razza assai amata sia per il suo aspetto che per il suo carattere. Perfetto per le famiglie con bambini, per gli anziani, per chi vuole fare attività fisica insieme al proprio cane (o anche chi vuole procedere lungo la strada del cane da soccorso, anche in acqua o della Pet Therapy) e per chi vive in appartamento, ecco che il Golden Retriever appare come un cane assai versatile e adattabile.

Tuttavia dal punto di vista della salute non è molto robusto. Nonostante l’apparenza, considerate che la durata di vita media di un Golden Retriever si aggira sui 10-12 anni. Nel corso della sua vita il Golden può sviluppare diverse malattie acquisite, più o meno gravi. Considerate anche, poi, che alcune di queste malattie riconoscono cause sia acquisite che congenite o ereditarie. Prendiamo, per esempio, la rottura del legamento crociato o anche l’epilessia. Ci sono Golden che nascono con una debolezza congenita dei legamenti o con forme di epilessia idiopatica. Ma ci sono anche Golden con legamenti perfetti in cui assistiamo alla rottura del legamento crociato per cause traumatiche o che sviluppano convulsioni a seguito di traumi, infezioni virali o avvelenamenti.

Detto ciò, ecco alcune delle cause più comuni di malattie acquisite nel Golden Retriever:

dermatiti e otiti allergiche, spesso complicate da Malassezia

dermatite allergica da morso di pulce

gastriti ed enteriti con vomito e diarrea anche da intolleranze e allergie alimentari

hot spot o piodermite traumatica

IBD

tartaro

piometra (LEGGI anche: Sterilizzare il cane: sono una veterinaria e ti spiego quando e perché dovresti farlo)

complesso della dilatazione/torsione dello stomaco

megaesofago acquisito

ipotiroidismo

diabete mellito

insulinoma

shunt porto sistemico acquisito

calcoli vescicali

insufficienza cardiaca da cardiomiopatia

versamento pericardico

artrosi

ernie del disco e protrusioni discali

tumori (frequenti le neoplasie a carico della milza come l’emangiosarcoma, ma anche i linfomi, i mastocitomi, i melanomi, le neoplasie mammarie…)

epilessia

colpo di calore

obesità

Malattie congenite del Golden Retriever: le più frequenti

Oltre alle malattie acquisite, cioè a quelle che il cane può sviluppare nel corso della vita, abbiamo anche le malattie congenite o ereditarie, cioè quelle presenti sin dalla nascita, ma che il cane può manifestare non necessariamente nel corso dei primi mesi di vita.

Per alcune di queste malattie sono disponibile dei test genetici che permettono di scoprire quale animale sia malato, quali siano i portatori sani e quali siano esenti da quella malattia genetica. Questo è importante per sapere quali cani siano da escludere dalla riproduzione, in modo da evitare di continuare a far nascere cuccioli già malati.

Malattie cardiovascolari

Stenosi aortica e subaortica

Cardiomiopatia dilatativa

Displasia della tricuspide

Displasia della valvola mitralica

Distrofia muscolare X-linked del Golden Retriever con cardiomiopatia

Malattie respiratorie

Paralisi laringea

Malattie dermatologiche

Atopia

Adenite sebacea

Ittiosi

Dermatite acrale da leccamento

Pododermatite

Depigmentazione nasale

Ipopigmentazione mucocutanea

Granuloma e piogranuloma sterile idiopatico

Cellulite giovanile canina

Epidermolisi bollosa distrofica recessiva

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Displasia del gomito

Displasia dell’anca

Osteocondrite dissecante

Distrofia muscolare

Myasthenia gravis

Osteocondrosi della spalla

Displasia temporomandibolare

Ipomielinizzazione del sistema nervoso periferico

Meningoencefalite eosinofilica

Condrodisplasia, condrodistrofia e degenerazione dei dischi intervertebrali

Lipofuscinosi ceroide neuronale Golden Retriever

Mielopatia degenerativa

Narcolessia

Epilessia

Malattie oculari

Entropion

Ectropion

Cataratta

Atrofia progressiva della retina

Displasia della retina

Uveite pigmentaria

Distichiasi

Ulcere corneali

Distrofia corneale

Glaucoma

Cisti uveali

Coloboma

Pseudopapilledema

Difetti oculari multipli (cataratta, distacco della retina e microftalmia)

Malattie urogenitali

Monorchidismo

Criptorchidismo

Displasia renale

Ureteri ectopici

Stenosi del prepuzio

Altre malattie

Shunt porto sistemico acquisito

Megaesofago da Myasthenia gravis

Ipertermia maligna

Iperuricosuria

Osteogenesi imperfetta

Ti potrebbe interessare anche: