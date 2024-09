Hai un Cavalier King Charles Spaniel? Sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi e malattie fare attenzione

Forse non la razza di cane più robusta di tutte, ecco le principali malattie, sia acquisite che congenite, di cui possono soffrire i nostri amati Cavalier King Charles Spaniel

Fra le razze di cani da compagnia più amate in assoluto c’è anche lui, il Cavalier King Charles Spaniel. Ma è anche una delle razze con più malattie in assoluto. Di piccola taglia, dai grandi occhi dolci e dal carattere socievole e coccolone: è perfetto come cane sia in famiglie con bambini che con anziani. Adatto anche ai neofiti, quando si prende un CKCS bisogna considerare una cosa: non sono cani molto robusti. Tante le malattie sia acquisite che congenite che possono colpirlo, anche in età abbastanza giovane.

Sarà brutto dirlo, ma è bene tenere conto di questa cosa anche dal punto di vista economico: prendersi cura della salute di un Cavalier King Charles Spaniel potrebbe essere alquanto dispendioso.

Le più comuni malattie acquisite dei Cavalier King Charles Spaniel

Sono tante le malattie acquisite che possono colpire il nostro Cavalier King Charles Spaniel. A complicare le cose c’è poi il fatto che, a volte, anche queste malattie acquisite riconoscono una base congenita o un certo grado di ereditarietà. Così come ci sono malattie che possono riconoscere sia cause acquisite che congenite.

Pensiamo, per esempio, alle dermatiti allergiche. Possono essere acquisite, ma possono anche basarsi su forme di atopia ereditarie e congenite. E ancora: la rottura del legamento crociato o la lussazione della rotula possono essere di origine traumatiche, ma possono anche avere una base ereditaria.

Idem dicasi per le forme di epilessia: ne riconosciamo di idiopatiche e congenite, ma anche di acquisite.

Ma andiamo a vedere le malattie acquisite più comuni del Cavalier King Charles Spaniel:

dermatiti e otiti , spesso su base allergica e con complicanza da lieviti del genere Malassezia

, spesso su base allergica e con complicanza da lieviti del genere Malassezia tartaro sui denti con annesse stomatiti e piorrea

atopia

maldigestione e malassorbimento intestinale con forme di gastroenteriti croniche (vomito o diarrea periodiche)

diabete mellito

Sindrome di Cushing o iperadrenocorticismo (LEGGI anche: Sindrome di Cushing: i sintomi precoci nei cani per riconoscere la malattia che ha ucciso il Cavalier King della Lucarelli)

calcolosi vescicale

piometra nelle femmine non sterilizzate

ulcere corneali (facilitate dal fisiologico esoftalmo di razza)

glaucoma

rottura del legamento crociato

lussazione della rotula

ernie e protrusioni discali

insufficienza cardiaca da malattia degenerativa della valvola mitralica con prolasso della valvola

obesità

convulsioni

tumori (fra cui anche linfomi, mastocitomi, emangiosarcomi…)

Malattie congenite del Cavalier King Charles Spaniel le più frequenti

Esistono anche diverse malattie congenite ed ereditarie che possono affliggere il nostro Cavalier King Charles Spaniel. Per alcune di esse sono disponibili test genetici, ma purtroppo non per tutte. Andiamo a vedere le più frequenti.

Malattie cardiovascolari

Endocardiosi

Dotto arterioso pervio

Aritmie

Malattie respiratorie

Sindrome ostruttiva bronchiale del cane brachicefalo

Malattie ematologiche

Trombocitopenia immunomediata

Piastrine giganti

Malattie dermatologiche

Ittiosi

Atopia

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Siringomielia e Malformazione di Chiari

e Malformazione di Chiari Distrofia muscolare

Miosite dei muscoli masticatori

Lussazione della rotula

Necrosi asettica della testa del femore

Displasia dell’anca

Lussazione della spalla

Sordità congenita

Episodic Falling Syndrome – Sindrome da caduta episodica

Flycatcher’s Syndrome

Epilessia

Malattie oculari

Entropion

Ectropion

Cataratta

Distrofia corneale

Distichiasi

Cheratocongiuntivite secca

Microftalmia

Degenerazione della retina

Displasia retinica

Atrofia progressiva della retina

Difetti oculari multipli

Malattie urogenitali

Ernia inguinale

Ernia scrotale

Criptorchidismo o monorchidismo

Ti potrebbe interessare anche: