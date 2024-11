Hai un Bulldog inglese? Sono una veterinaria e ti spiego i sintomi e le malattie a cui fare attenzione

Non una razza di cane fra le più robuste e longeve: stiamo parlando del Bulldog inglese. Ma quali sono le malattie più frequenti? Vediamo sia quelle acquisite che quelle congenite o ereditarie

Una razza di cane molto amata e conosciuta è il Bulldog inglese. Purtroppo, però, dal punto di vista della salute è anche una delle razze di cani “più acciaccata”, permettetemi il termine. Di sicuro non è fra le razze di cani più longeve, complice anche il fatto che si tratta di una razza brachicefala.

Di questo bisogna tenere conto quando si decide di condividere la propria vita con un Bulldog inglese: dal punto di vista delle spese veterinarie potrebbe essere un cane che vi farà spendere un po’ più della media (e non parliamo di vaccinazioni, sverminazioni, antipulci o visite di base, ma proprio di spese dovute alle malattie di cui può soffrire).

Le più comuni malattie acquisite del Bulldog inglese

Come dicevamo prima, il Bulldog inglese, col suo muso irresistibilmente simpatico, non è una razza di cane molto robusta. Lo si intuisce anche andando a vedere la durata di vita media: siamo sugli 8-10 anni. Veramente pochi, considerando che altre razze molossoidi e brachicefale vivono un pochino di più. Per esempio, il Bulldog francese ha un’aspettativa di vita di 10-12 anni, mentre il Carlino di 12-15 anni almeno.

Certo, ci sono Bulldog inglesi che superano i 10 anni di vita, ma sono eccezioni e non la regola. Questo perché, oltre a essere cani brachicefali e soffrire di tutte le problematiche collegate alla sindrome del cane brachicefalo, possono manifestare una sequela di malattie congenite e/o ereditarie e sviluppare una lunga serie di malattie acquisite che vanno al di là di classiche malattie come i parassiti intestinali, vomiti e diarree da alimentazione scorretta e via dicendo.

Andiamo dunque a scoprire quali sono le malattie acquisite più comuni nel Bulldog inglese, considerando che ci sono patologie che possono essere sia acquisite che congenite. Per esempio, pensiamo alla lussazione della rotula o la rottura del legamento crociato: ci sono cani che nascono o ereditano alterazioni a carico di rotula e crociati e cani in cui la patologia è di origine traumatica e non riconosce forme di ereditarietà o congenite. (LEGGI anche: Bulldog inglese: tutto quello che devi sapere prima di adottarne uno)

Ma ecco le malattie acquisite più comuni del Bulldog inglese:

dermatiti spesso su base allergica (allergie ambientali, allergie alimentari o al morso delle pulci)

otiti, anche esse spesso su base allergica e con presenza di Malassezia

intertrigine

piodermite delle pieghe cutanee

hot spot o piodermite traumatica

allergie alimentari con sintomi gastroenterici come vomito e/o diarrea

maldigestione e malassorbimento

tartaro

ulcere corneali

colpo di calore

insufficienza cardiaca

ipotiroidismo

complesso della dilatazione/torsione dello stomaco

piometra

distocia

calcoli vescicali

artrosi

ernie e protrusioni discali

rottura del legamento crociato

lussazione della rotula

obesità

epilessia

tumori (i Bulldog inglesi possono essere colpiti da diverse forme neoplastiche, fra cui anche linfomi, mastocitomi, emangiosarcomi con localizzazione soprattutto a carico della milza, carcinomi mammari, tumori cerebrali…)

Malattie congenite del Bulldog inglese: le più frequenti

Altrettanto numerose, poi, sono anche le malattie congenite (cioè quelle presenti sin dalla nascita e che possono manifestarsi o subito nei cuccioli o nel corso del tempo) e/o ereditarie (quelle che riconoscono un meccanismo di trasmissione ereditario dai genitori):

Malattie cardiovascolari

Difetto del setto interventricolare

Tetraologia di Fallot

Stenosi aortica

Stenosi polmonare

Malattie respiratorie

Sindrome del cane brachicefalo (con narici stenotiche, palato molle allungato, collasso laringeo, estroflessione dei sacculi laringei, ipoplasia della trachea

Malattie dermatologiche

Demodicosi o rogna rossa

Follicolite e foruncolosi

Pododermatite

Displasia follicolare canina

Alopecia stagionale

Linfedema primario

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Displasia del gomito

Displasia dell’anca

Mancata unione del processo anconeo

Coda a cavatappi

Emivertebre

Epilessia

Idrocefalo

Spina bifida

Stenosi lombo-sacrale degenerativa

Stenosi del canale vertebrale

Malattie oculari

Prolasso della ghiandola della terza palpebra

Entropion

Ectropion

Cheratocongiuntivite secca

Distichiasi

Trichiasi

Ulcere corneali

Displasia multifocale della retina

Malattie urogenitali