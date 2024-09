Hai un Bulldog francese? Sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi e malattie fare attenzione

State per prendere un Bulldog francese? Ottima scelta. Ma sapete a quali malattie sia soggetto il Bouledogue francese? È importante conoscerle per individuarle ai primi sintomi e per sapere a quali costi di gestione andrete incontro con questa razza

Una razza di cane che si vede moltissimo in giro è il Bulldog francese. Noto anche come Bouledogue francese, prima di decidere di condividere la propria vita con uno di essi è bene sapere che non è una razza proprio robustissima dal punto di vista della salute. Questo piccole cane molossoide e appartenente alle razze brachicefale, infatti, è soggetto allo sviluppo di diverse malattie acquisite e congenite/ereditarie.

Questo è un dato importante da sapere, non solo perché così potrete notare i primi segnali di malattia sin dalle prime avvisaglie, ma anche dal punto di vista gestionale ed economico. Purtroppo ci sono alcune razze di cani che, più di altre, tendono a sviluppare malattie croniche o gravi che richiedono sia del tempo per gestirle, che un discreto quantitativo di fondi. Prendere un Bulldog francese, un Bovaro del Bernese, un Boxer, un Bulldog inglese, un Cavalier King Charles Spaniel, tanto per citare qualche razza particolarmente delicata dal punto di vista della salute, e sperare di spendere poco nella cura della loro salute è pura utopia. (LEGGI anche: Bulldog francese: tutto quello che devi sapere sul cane brachicefalo prima di adottarne uno)

Chi prende queste razze deve essere ben conscio sin da subito dei possibili costi economici che andrà ad affrontare per la loro salute, in modo da farsi due conti in tasca.

Le più comuni malattie acquisite del Bulldog francese

Sono numerose le malattie acquisite che possono svilupparsi nel nostro amato e simpatico Bulldog francese. Cane allegro e adorabile, che ama essere sempre al centro dell’attenzione, purtroppo dal punto di vista della salute non è molto robusto. Considerate che la durata di vita media di un Bulldog francese è di solio 10-12 anni. Certo, ci va meglio che con il Bulldog inglese, dove viaggiamo sugli 8-10 anni, ma è decisamente troppo poco.

Per quanto riguarda le malattie acquisite, vale il discorso di sempre: alcune di queste malattie possono sia essere acquisite che congenite. Pensiamo, per esempio, alla rottura del legamento crociato o alla lussazione della rotula. Ci sono cani che nascono con una debolezza congenita di legamenti e strutture articolari, quindi parliamo di forme congenite. Ma tali patologie possono anche essere acquisite e dovute a traumi, in soggetti privi di tali debolezze.

Queste sono solo alcune delle malattie acquisite più comuni del Bulldog francese:

dermatiti (allergie alimentari, ambientali o da morso di pulce) e otiti allergiche, complicate o meno da Malassezia

(allergie alimentari, ambientali o da morso di pulce) e allergiche, complicate o meno da Malassezia piodermiti (anche delle pieghe cutanee) e hot spot

intertrigine

intolleranze e allergie alimentari con vomito e diarrea cronici

maldigestione e malassorbimento

colpo di calore

obesità

tartaro

ulcere corneali

congiuntivite

insufficienza cardiaca

polmonite ab ingestis

piometra

calcoli vescicali

ipotiroidismo

Sindrome di Cushing

ernia del disco e protrusioni discali

e protrusioni discali rottura del legamento crociato

lussazione della rotula

artrosi

epilessia

tumori

Malattie congenite del Bulldog francese le più frequenti

Numerose anche le malattie congenite del Bulldog francese, cioè quelle che possono essere presenti sin dalla nascita (e manifestarsi sia in età giovanile che da adulti, dipende dalla patologia) e che possono essere ereditarie o meno (cosa importante da sapere per escludere dalla riproduzione i soggetti portatori di tali malattie, onde evitare di continuare a far nascere cuccioli malati).

Malattie cardiovascolari

Stenosi della polmonare

Difetto del setto interatriale

Difetto del setto interventricolare

Malattie respiratorie

Sindrome del cane brachicefalo (stenosi delle narici, palato molle lungo, estroflessione dei sacculi laringei, collasso laringeo, ridotto lume della trachea o ipoplasia della trachea…)

Malattie dermatologiche

Demodicosi

Atopia

Alopecia stagionale dei fianchi

Displasia follicolare

Ipotricosi congenita

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Emivertebre

Spina bifida

Sindrome da malformazione occipitale caudale

Ernia del disco

Rottura del legamento crociato

Lussazione della rotula

Displasia dell’anca

Displasia del gomito

Anomalie sacrocaudali

Epilessia

Malattie oculari

Prolasso della ghiandola della terza palpebra

Distichiasi

Entropion

Ectropion

Distrofia corneale

Displasia della retina

Cataratta

Cheratocongiuntivite secca

Malattie urogenitali

Distocia

Monorchidismo

Criptorchidismo

Ipospadia

Calcoli di cistina

Altre malattie

Malocclusione dentale

Colite istiocitica

Emofilia B

Ernia iatale

Ernia ombelicale

Sordità

