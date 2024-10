Hai un Border Collie? Sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi e malattie fare attenzione

Volete prendere un Border Collie? Ottima scelta, è un cane dall'indole fantastica. Ma occhio: può sviluppare diverse malattie, sia acquisite che congenite o ereditarie. Queste sono le più comuni

Fra le razze di cani, il Border Collie merita un posto speciale. Cane allegro, socievole e gioviale, ecco che è un amico fedele e molto adattabile. In teoria una razza perfetta per tutti, vista la sua socialità, anche alle famiglie con bambini. Se proprio dobbiamo fare un appunto a questa razza è al suo alto livello di energia: è un cane molto attivo sia fisicamente che mentalmente, quindi forse non adatto alle personalità più pigre o agli anziani.

Un secondo appunto, però, riguarda le malattie del Border Collie: purtroppo ci sono diverse malattie sia acquisite che congenite o ereditarie che possono colpire questa splendita razza canina.

Le più comuni malattie acquisite del Border Collie

Il Border Collie è una razza di cane di media taglia, la cui durata di vita media si aggira fra i 12 e i 15 anni. Di origini scozzesi, questo cane all’apparenza robusto e molto atletico può sviluppare una serie di patologie acquisite più o meno gravi nel corso della sua vita.

Si tratta di patologie che, in realtà, possono colpire tutti i cani, indipendentemente dalla razza, ma che nel Border Collie assumono una certa frequenza. Tanto per complicare le cose, poi, alcune di queste malattie ascrivono sia cause acquisite che congenite o ereditarie. Pensiamo, per esempio, alla rottura del legamento crociato. Ci sono alcune razze che nascono con una predisposizione alla debolezza dei legamenti, ma nulla vieta rotture del legamento crociato traumatiche anche in razze non predisposte.

O ancora: pensiamo all’epilessia. Può riconoscere cause congenite o ereditarie, ma spesso capita che insorga a seguito di traumi o infezioni, cause dunque acquisite. Ma andiamo a vedere alcune delle malattie acquisite più comuni del Border Collie:

dermatite, spesso su base allergica o complicata dalla Malassezia

otite, spesso su base allergica o complicata dalla Malassezia

allergie ambientali

ambientali allergie alimentari

intolleranze alimentari con vomito e diarrea cronici

complesso della dilatazione e torsione dello stomaco

piometra

ipotiroidismo

shunt porto sistemico acquisito

insufficienza pancreatica

maldigestione e malassorbimento

tartaro

calcoli vescicali

artrosi

ernia del disco e protrusioni discali

rottura del legamento crociato

epilessia

tumori

Malattie congenite del Border Collie le più frequenti

Come tutte le razze canine, anche nel Border Collie possiamo avere una serie di malattie congenite, cioè presenti sin dalla nascita e che possono manifestarsi sin da cuccioli (ma non sempre: ci sono anche alcune malattie congenite i cui sintomi li si vede quando il cane è più grande) o ereditarie (cioè ereditate dai genitori).

Per alcune di queste malattie, ma non per tutte, sono disponibili dei test genetici. Servono sia per sapere se quel cane è malato o sano, sia per individuare i portatori sani, cioè cani che hanno un gene malato e uno sano. In questo caso non manifesteranno la malattia, ma potranno trasmetterla alla prole. È importante stabilire quali cani siano portatori di tali geni malati in modo da escluderli dalla riproduzione e non continuare a far nascere cani malati.

Ma andiamo a vedere quali sono le malattie congenite ed ereditarie più frequenti nel Border Collie.

Malattie cardiovascolari

Dotto arterioso pervio

Malattie dermatologiche

Atopia

Dermatomiosite

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Displasia dell’anca

Displasia del gomito

Osteocondrite dissecante del gomito

Lipofuscinosi ceroide

Narcolessia

Border Collie Collapse

Condrodisplasia, condrodistrofia e degenerazione dei dischi intervertebrali

Mielopatia degenerativa

Neuropatia sensoriale

Degenerazione cerebellare

Epilessia

Malattie oculari

Anomalia dell’occhio dei Collie o Collie Eye Anomaly

o Collie Eye Anomaly Cataratta

Atrofia centrale progressiva della retina

Atrofia progressiva della retina

Glaucoma

Lussazione del cristallino

Microftalmia

Episclerocheratite nodulare

Cheratite cronica superficiale (panno corneale)

Difetti oculari multipli (microftalmia, microcorena, cataratta e coloboma)

Malattie urogenitali

Monorchidismo

Criptorchidismo

Altre malattie

Sindrome del neutrofilo intrappolato o Trapped Neutrophilic Syndrome

Shunt porto sistemico congenito

MDR1 (resistenza multipla ai farmaci)

(resistenza multipla ai farmaci) Tail Chasing (il cane che gira su stesso e si morde la coda)

Ipertermia maligna

Iperuricosuria

Ipomineralizzazione dentale

Malattia di Von Willebrand

Sindrome Imerslund-Gräsbeck (mancato assorbimento della vitamina B12 con anemia e debolezza)

Neutropenia ciclica o Sindrome del Collie Grigio

