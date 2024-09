Hai un Beagle? Sono una veterinaria e ti spiego a quali malattie fare attenzione

Andiamo a dare un'occhiata alle principali malattie dei Beagle, sia a quelle acquisite che a quelle congenite/ereditarie più comuni in questa razza di cane molto amata

Una delle razze di cani che hanno conquistato maggiormente gli italiani è, senza ombra di dubbio, quella dei Beagle. Qui da noi il Beagle è una razza prettamente da compagnia, ma in origine stiamo parlando di una razza di cani da caccia. Il che spiega il perché di alcuni problemi di convivenza con i propri umani che si scordano regolarmente come il Beagle sia una razza di cane ad alta energia e non da divano. Un’altra cosa da non trascurare, però, quando si parla di Beagle sono le malattie che possono colpire questa razza.

Le più comuni malattie acquisite dei Beagle

Il Beagle è una razza di cane di media taglia dal pelo corto. La sua durata di vita si aggira, in media, dai 12 ai 15 anni. Come tutti i cani, però, nel corso della sua vita può sviluppare diverse malattie. Alcune di queste sono acquisite, altre sono congenite/ereditarie.

Tanto per complicare un attimo le cose, ecco che alcune malattie possono riconoscere a volte cause acquisite e a volte congenite. Pensiamo, per esempio, a una rottura del legamento crociato. Ci sono alcune razze in cui si ha una debolezza congenita dei legamenti, con maggior facilità di rottura. Ma nulla vieta che il legamento crociato si rompa per cause traumatiche. (LEGGI anche: All’aeroporto di Seul c’è un beagle addestrato per scovare le cimici da letto negli atleti di ritorno dalle Olimpiadi di Parigi)

Andiamo dunque a vedere alcune delle malattie acquisite più frequenti dei Beagle, così da sapere a cosa si va incontro se si decide di condividere la propria vita con questa razza famosa per il suo temperamento vivace e per il suo latrato caratteristico (il “singing Beagle”):

dermatite , anche su base allergica o complicata da Malassezia

, anche su base allergica o complicata da Malassezia otite, anche essa spesso su base allergica o complicata da Malassezia

allergie e intolleranze alimentari con vomito e diarrea

e intolleranze alimentari con vomito e diarrea piodermite e hot spot

tartaro e patologie infiammatorie del cavo orale

piometra

calcoli vescicali

paralisi laringea

insufficienza mitralica

insufficienza cardiaca congestizia

malattia renale cronica

insufficienza epatica

ipotiroidismo (anche da tiroidite)

diabete mellito

Sindrome di Cushing

ernia del disco o protrusione discale

discospondilite

cold tail disease

epilessia

tumori (anche linfomi, mastocitomi, adenocarcinomi dei sacchi paranali, neoplasie mammarie, tumori della tiroide…)

obesità (il Beagle è un’altra razza, come il Labrador Retriever, che ingrassa anche solo respirando)

Malattie congenite del Beagle: le più frequenti

Ma il Beagle può manifestare anche diverse malattie congenite e/o ereditarie. Le prime sono malattie presenti sin dalla nascita e che possono manifestarsi durante i primi mesi di vita o nel corso della vita del cane (dipende dalla patologia). Le seconde sono malattie che riconoscono un meccanismo di trasmissione ereditaria.

Ma ecco alcune delle malattie congenite e/o ereditarie dei Beagle:

Malattie cardiovascolari

Stenosi polmonare

Malattie ematologiche

Immunodeficienza ereditaria

Carenza di IgA

Deficit della piruvato-chinasi

Anemia emolitica

Carenza del fattore VII

Iperlipidemia primaria

Malattie dermatologiche

Atopia

Ipotricosi congenita

Displasia follicolare

Astenia cutanea

Vasculite necrotizzante

Dermatite solare del tronco

Dermatite da carenza di zinco

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Displasia del gomito

Displasia dell’anca

Lussazione della rotula

Degenerazione cerebellare

Abiotrofia cerebellare

Meningite

Poliartrite

Sindrome vestibolare congenita

Gangliosidosi

Glicoproteinosi neurologica

Narcolessia

Lissencefalia

Atassia

Spina bifida

Epilessia

Malattie oculari

Entropion

Ectropion

Atrofia progressiva della retina

Displasia multifocale della retina

Lussazione del cristallino

Glaucoma

Cataratta

Distrofia corneale

Prolasso della ghiandola lacrimale della terza palpebra

Micropapilla

Ipoplasia del nervo ottico

Persistenza della membrana pupillare

Difetti multipli della camera posteriore dell’occhio

Malattie urogenitali

Monorchidismo

Criptorchidismo

Amiloidosi renale

Agenesia monolaterale del rene

Altre malattie

Palatoschisi

Labbro leporino

Epatite cronica

Sindrome di Musladin-Leuke

Vasculiti

Sordità

