Hai un Barboncino? Sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi e malattie fare attenzione

Che sia un Barboncino toy, un Barboncino nano o un Barbone, ci sono diverse malattie e sintomi a cui prestare attenzione. In alcuni casi si tratta di malattie acquisite, in altre di congenite. Andiamo dunque a scoprire quelle più comuni

Sono diverse le malattie del Barboncino a cui prestare attenzione. Seppur considerata una razza di cani abbastanza robusta, in realtà nel Barboncino, sia esso toy, nano o un classico Barbone di taglia grande, sono diverse le patologie che potrebbe manifestare. E parliamo sia di malattie acquisite che di malattie congenite, cioè presenti fin dalla nascita.

Ovviamente nulla vieta al Barboncino di essere affetto anche da altre patologie non presenti sulla lista che possono colpire qualsiasi razza di cane. Vista la stagione pensiamo, per esempio, ai forasacchi, alle reazioni allergiche da puntura di insetto…

Le malattie acquisite più comuni dei Barboncini

La durata di vita media di un Barboncino si aggira sui 12-15 anni, ma non è infrequente trovare anche Barboncini di 15-16 anni. Nonostante sia una razza abbastanza longeva, anche il Barboncino può sviluppare, nel corso della sua vita, diverse malattie. Alcune di queste malattie, poi, possono riconoscere sia cause congenite ed ereditarie che acquisite. Prendiamo, per esempio, l’epilessia: può essere di origine congenita, ma può anche essere acquisita nel corso del tempo.

Inoltre, anche per alcune malattie ormonali, è sospettata una probabile predisposizione di razza.

Se avete dunque un Barboncino, ecco che potreste prima o poi notare alcune di queste patologie:

dermatiti e otiti : non pensiate di prendere un Barboncino e evitare dermatiti e otiti, spesso e volentieri su base allergica. Il tutto spesso complicato dal lievito noto come Malassezia

: non pensiate di prendere un Barboncino e evitare dermatiti e otiti, spesso e volentieri su base allergica. Il tutto spesso complicato dal lievito noto come Malassezia intolleranze e allergie alimentari: come nel Labrador retriever, anche nel Barboncino sono frequenti le intolleranze e allergie alimentari, con sintomi che vanno da dermatiti pruriginose a forme gastroenteriche, spesso con diarrea

come nel Labrador retriever, anche nel Barboncino sono frequenti le intolleranze e allergie alimentari, con sintomi che vanno da dermatiti pruriginose a forme gastroenteriche, spesso con diarrea piodermite : forma di dermatite complicata da batteri

: forma di dermatite complicata da batteri infiammazioni e infezioni dei sacchi paranali

ipotiroidismo

Sindrome di Cushing o iperadrenocorticismo

morbo di Addison o ipoadrenocorticismo

Diabete mellito

Insulinoma

Ipoparatiroidismo primario

dilatazione/torsione dello stomaco

gastroenteriti emorragiche

ernia inguinale

ernia perineale

calcolosi

collasso della trachea

vestibolite acquisita da otite

rottura del legamento crociato

tumori: fra di essi abbiamo una certa predisposizione per i tumori delle cellule basali, il tricoepitelioma, il pilomatrixoma, i tumori delle ghiandole sebacee, il carcinoma squamocellulare, il linfoma, il melanoma (anche del cavo orale), le neoplasie testicolari

epilessia

Malattie congenite dei Barboncini: le più frequenti

Per contro, anche nel Barboncino possono manifestarsi diverse malattie congenite. Si tratta di malattie presenti sin dalla nascita (anche se non è detto che si manifestino sempre quando il cane è cucciolo, alcune si manifestano anche dopo anni) e che spesso riconoscono una base ereditaria. (LEGGI anche: Barboncino: caratteristiche, educazione, malattie e come adottarne uno)

Malattie cardiovascolari

Dotto arterioso pervio

Cardiomiopatia dilatativa

Endocardiosi o malattia degenerativa valvolare

Malattie dermatologiche

Vasculite e alopecia associata al vaccino contro la Rabbia

Alopecia stagionale dei fianchi

Ipotricosi congenita (tipica del Barboncino nano e del toy)

Alopecia da diluizione del colore

Calcinosis circumscripta post iniezione

Linfedema primaria

Depigmentazione nasale

Dermatosi zinco-responsiva

Adenite sebacea granulomatosa

Pannicolite sterile nodulare idiopatica

Malattie gastroenteriche

Mucocele salivare

Achalasia cricofaringea

Colelitiasi

Malattie ematologiche/Immunologiche

Anemia emolitica non sferocitica

Anemia emolitica immunomediata

Trombocitopenia immunomediata

Malattia di Von Willebrand

Lupus eritematoso sistemico

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Lussazione della rotula

Rottura del legamento crociato

Necrosi asettica della testa del femore (Malattia di Legg-Calve-Perthe)

Lussazione della spalla

Condrodisplasia, condrodistrofia

Epilessia

Malattie del disco intervertebrale

Malattie da accumulo lisosomiale

Degenerazione cerebellare

Idrocefalo

Narcolessia

Mielopatia demielinizzante

Sublussazione atlanto-epistrofea

Meningoencefalite granulomatosa

Malattie oculari

Entropion

Distichiasi

Cheratite pigmentosa

Cheratocongiuntivite secca

Microcornea

Distrofia corneale

Glaucoma

Degenerazione del corpo vitreo

Lussazione del cristallino

Cataratta

Atrofia progressiva della retina

Micropapilla

Ipoplasia del nervo ottico

Difetti oculari multipli

Malattie urogenitali

Displasia renale

Ureteri ectopici

Criptorchidismo

Per quanto riguarda i test genetici per i Barboncini, non sono disponibili per tutte le malattie. Ma li trovate per:

atrofia progressiva della retina

condrodisplasia, controdistrofia e degenerazione dei dischi intervertebrali

gangliosidosi 2

ipertermia maligna

iperuricosuria

Malattia di Von Willebrand di tipo 1

Mielopatia degenerativa

Mucopolisaccaridosi VI

