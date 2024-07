Hai un Amstaff? Sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi e malattie fare attenzione

Prima di prendere un American Staffordshire Terrier (o anche un Pitbull) è bene sapere quali siano le malattie più frequenti in modo da avere un'idea generale di cosa ci aspetti in futuro dal punto di vista della salute di questa razza di cane

Una razza di cane che gode attualmente di molta popolarità è l’American Staffordshire Terrier. Tuttavia, prima di prenderne uno (o anche prima di prendere un Pitbull: quanto diciamo per l’Amstaff vale anche per il Pitbull, razza non riconosciuta dall’Enci), è bene essere a conoscenza di quali siano le malattie più frequenti che possono colpire questa razza. E parleremo sia di malattie acquisite che di malattie congenite e/o ereditarie.

Le più comuni malattie acquisite dell’American Staffordshire Terrier

Come tutte le razze di cani, anche l’American Staffordshire Terrier è suscettibile allo sviluppo di diverse malattie acquisite nel corso del tempo. Razza con una durata di vita media di 12-16 anni, abbastanza robusta, tuttavia anche l’Amstaff è soggetto a diverse problematiche. Come tutti i cani, indipendentemente dalla razza, anche l’Amstaff può manifestare ovviamente parassitosi intestinali, infestazioni da pulci o zecche, zoppie improvvise, dermatiti… Inoltre a complicare le cose ci si mette il fatto che alcune malattie possono essere sia acquisite che congenite.

Prendiamo, per esempio, la rottura del legamento crociato. Molto spesso è traumatica, quindi acquisita. Ma ci sono cani che nascono con una debolezza congenita di questi legamenti.

Ma andiamo a vedere quali sono le malattie acquisite più comuni dell’Amstaff:

dermatiti e otiti spesso su base allergica, complicate o meno da Malassezia o batteri

intolleranze e allergie alimentari con sintomi cutanei (prurito, alopecia, dermatite) che gastroenterici (vomito, diarrea)

lesioni cutanee da Papillomavirus

maldigestione e malassorbimento

hot spot o piodermite traumatica

ipotiroidismo

complesso della dilatazione/torsione di stomaco

tumori (anche emangiosarcomi di milza e a carico del cuore, linfomi, mastocitomi, cheratosi actinica con carcinoma dovuto all’esposizione al sole, emangiomi cutanei, istiocitoma…)

rottura del legamento crociato

patologie discali

insufficienza cardiaca

obesità

colpo di calore

distocia

artrosi

epilessia

Malattie congenite dell’American Staffordshire Terrier, le più frequenti

Passiamo, poi, alle malattie congenite, cioè quelle presenti sin dalla nascita e che possono essere ereditarie o meno. Occhio che non è detto che queste malattie manifestino sintomi subito dopo la nascita, alcune ci mettono mesi o anni a manifestarsi.

Per alcune di queste malattie sono anche presenti dei test genetici, fra cui la cataratta ereditaria, la controdisplasia, controdistrofia e degenerazione dei dischi intervertebrali, la distrofia della retina, l’ipertermia maligna, l’iperuricosuria, la lipofuscinosi ceroide neuronale, l’atassia cerebellare, la mielopatia degenerativa e l’osteopatia craniomandibolare.

Malattie cardiovascolari

Dotto arterioso pervio

Malattie respiratorie

Sindrome respiratoria del cane brachicefalo

Malattie dermatologiche

Demodicosi o rogna rossa

Dermatite attinica solare o cheratosi attinica solare (con possibile successiva trasformazione in carcinoma squamocellulare)

Malattie muscoloscheletriche, ortopediche e neurologiche

Displasia dell’anca

Displasia del gomito

Rottura del legamento crociato

Atassia cerebellare

Lipofuscinosi ceroide neuronale

Controdisplasia, controdistrofia e degenerazione dei dischi intervertebrali

Mielopatia degenerativa

Osteopatia craniomandibolare

Epilessia

Malattie oculari

Atrofia progressiva della retina

Distrofia della retina

Cataratta congenita

Persistenza del vitreo primitivo iperplastico

Malattie urogenitali

Monorchidismo

Criptorchidismo

Altre malattie

Ipertermia maligna

Iperuricosuria

