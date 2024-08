Guinzaglio allungabile per cani, sì o no? Il parere dalla veterinaria

Guinzaglio allungabile sì o no per il cane? Ci sono diversi buoni motivi per non usarlo. Primo fra tutti il fatto che è vietato. Ma cosa può succedere se usiamo i guinzagli allungabili?

Piace a molti proprietari: stiamo parlando del guinzaglio allungabile per cani. Ma non sempre piace a educatori, comportamentalisti o veterinari. E di sicuro non piace alla legge italiana visto che, tecnicamente parlando, sarebbe vietato. O meglio: il cane, per legge, deve essere condotto al guinzaglio con guinzagli non più lunghi di 1,5 metri, il che automaticamente elimina questa tipologia di guinzagli.

Guinzaglio allungabile per cani, quali sono?

I guinzagli allungabili per cani li conosciamo tutti. Sono quelli formati da un’impugnatura di plastica colorata connessa a una bobina a molla da cui esce un nastro sottile che funge da guinzaglio.

Un pulsante sull’impugnatura permette di bloccare il guinzaglio a una certa lunghezza o di allungarlo. Se tale pulsante è sbloccato, ecco che il guinzaglio può allungarsi o accorciarsi da solo. Se bloccato, siamo noi a stabilire la lunghezza fissa del guinzaglio.

All’estremità del guinzaglio, poi, c’è un moschettone che si attacca al collare o alla pettorina del cane.

Buoni motivi per non usare i guinzagli allungabili per cani

Ai proprietari piace molto l’idea del guinzaglio allungabile perché, utilizzandolo, possono far correre, entro certi limiti, il cane o dargli i suoi spazi, tenendolo in teoria in sicurezza, essendo comunque agganciato al guinzaglio.

Il problema, però, è che, se ci pensiamo bene, non è poi così sicuro come si pensa. Ci sono diversi buoni motivi per cui bisognerebbe pensare di evitare tale tipologia di guinzaglio:

la legge non consente l’uso di guinzagli più lunghi di 1,5 metri quando si conduce il cane su strada o luoghi pubblici (ma ne parleremo meglio dopo)

può causare danni e ferite sia al cane che al conduttore : se il guinzaglio è del tutto sbloccato e bisogna tirare indietro il cane di corsa, perché magari sta per passare un’auto, ecco che il guinzaglio non si retrae automaticamente se il cane tira dal verso opposto o se c’è tensione. Il che vuol dire che bisogna afferrare il guinzaglio a mani nude e tirare. Ma essendo molto sottile, ecco che o scivola facilmente o causa lesioni e tagli alle mani. Inoltre se lo si blocca troppo bruscamente mentre il cane corre, ecco che lo scatto all’indietro potrebbe causare lesioni alla gola, al collo e alla schiena del cane

: se il guinzaglio è del tutto sbloccato e bisogna tirare indietro il cane di corsa, perché magari sta per passare un’auto, ecco che il guinzaglio non si retrae automaticamente se il cane tira dal verso opposto o se c’è tensione. Il che vuol dire che bisogna afferrare il guinzaglio a mani nude e tirare. Ma essendo molto sottile, ecco che o scivola facilmente o causa lesioni e tagli alle mani. Inoltre se lo si blocca troppo bruscamente mentre il cane corre, ecco che lo scatto all’indietro potrebbe causare lesioni alla gola, al collo e alla schiena del cane possono rompersi facilmente : spesso capita che il meccanismo si inceppi e non si riesca più né ad allungare, né a retrarre il guinzaglio. Oppure succede che il cane strattona così forte da romperlo, mettendo così a rischio di fuga e incidenti il cane

: spesso capita che il meccanismo si inceppi e non si riesca più né ad allungare, né a retrarre il guinzaglio. Oppure succede che il cane strattona così forte da romperlo, mettendo così a rischio di fuga e incidenti il cane ha la tendenza ad aggrovigliarsi : questo accade perché i proprietari tendono a tenere lunghissimo il guinzaglio. Il cane, giustamente, fa il cane e si muove, va di qua, va di là, gira intorno al tavolo, gira intorno alla sedia, gira intorno alle persone… E il risultato è il guinzaglio inevitabilmente aggrovigliato che rischia di far male al cane o di far inciampare le persone

: questo accade perché i proprietari tendono a tenere lunghissimo il guinzaglio. Il cane, giustamente, fa il cane e si muove, va di qua, va di là, gira intorno al tavolo, gira intorno alla sedia, gira intorno alle persone… E il risultato è il guinzaglio inevitabilmente aggrovigliato che rischia di far male al cane o di far inciampare le persone rischio di inciampo : a proposito, è così piccolo e sottile che a volte non si vede e le persone rischiano di inciamparci sopra (specie se lasciato chilometricamente lungo)

: a proposito, è così piccolo e sottile che a volte non si vede e le persone rischiano di inciamparci sopra (specie se lasciato chilometricamente lungo) la maniglia è scomoda : obiettivamente quel maniglione è scomodo e pesante da tenere in mano. Inevitabilmente, se cade a terra, fa un tonfo tale da spaventare i cani più sensibili

: obiettivamente quel maniglione è scomodo e pesante da tenere in mano. Inevitabilmente, se cade a terra, fa un tonfo tale da spaventare i cani più sensibili non è adatto a tutti i cani : cani molto paurosi potrebbero spaventarsi se la maniglia cade o se continuano ad aggrovigliarsi in quel lungo nastro. Ma non va neanche bene con cani molto potenti o che scattano facilmente. Uno strattone e potrebbe facilmente rompersi

: cani molto paurosi potrebbero spaventarsi se la maniglia cade o se continuano ad aggrovigliarsi in quel lungo nastro. Ma non va neanche bene con cani molto potenti o che scattano facilmente. Uno strattone e potrebbe facilmente rompersi potrebbe rinforzare il comportamento del cane che tira: in molti sono convinti che questo tipo di guinzaglio serva per evitare che il cane tiri troppo. Ma in realtà potrebbe succedere proprio il contrario. Immaginate la scena: il cane tira e noi cosa facciamo? Gli diamo corda, allunghiamo il guinzaglio così il cane è libero di andare in avanti. Tuttavia cosa ha imparato il cane? Che se tira, gli viene dato più spazio e quindi tirerà sempre di più. In aggiunta, una volta che avrà raggiunto l’estensione massima, il cane si sentirà frustrato dal non poter andare oltre, peggiorando la situazione (LEGGI anche: Come educare il tuo cane ad andare al guinzaglio senza tirare)

Il guinzaglio allungabile è vietato?

In teoria la legge italiana vieta i guinzagli più lunghi di 1,5 metri. Sono dunque vietati quelli in estensione, mentre sono da utilizzare le versioni corte. Questo per un semplice motivo: il guinzaglio allungabile, se lasciato troppo lungo, diventa un problema quando il cane viaggia per strada.

Troppo spesso, infatti, si vedono proprietari che passeggiano sul marciapiede col cane al guinzaglio. Solo che lasciano il guinzaglio lungo metri e metri, con il risultato che il cane è libero di scorrazzare in mezzo alla strada. Il rischio, dunque, è che il cane, praticamente non controllato, possa causare incidenti stradali se sopraggiungono auto, moto o biciclette che, di punto in bianco, si trovano con un cane in mezzo alla strada, seppur collegato a un guinzaglio. E questo mette a rischio anche la vita del cane.

Quando si passeggia per strada col cane, il guinzaglio allungabile va tenuto corto. Quanti cani, purtroppo, sono finiti sotto una macchina perché attaccati a un guinzaglio allungabile tenuto troppo lungo e finiti lontani dal controllo diretto del loro conduttore?

Ti potrebbe interessare anche: