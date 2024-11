Guarda lo straziante salvataggio di una Rottweiler in fin di vita da un allevamento illegale

In un’operazione di soccorso, l'unità cinofila della Polizia Locale di Benidorm ha salvato una Rottweiler in fin di vita, trovata in condizioni di ipotermia in un allevamento illegale. L'intervento rapido e delicato degli agenti ha permesso di guadagnare la fiducia dell’animale, fornendole un primo soccorso

La Polizia Locale di Benidorm, grazie alla prontezza e alla sensibilità della sua unità cinofila, ha recentemente salvato una femmina di Rottweiler (e altri) che stava per morire a causa dell’ipotermia in un allevamento illegale. L’operazione ha riportato alla luce una realtà inquietante e purtroppo sempre più frequente: la crudeltà verso gli animali che, in questo caso, erano costretti a vivere in condizioni terribili, privati delle cure e dell’attenzione necessaria.

Quando gli agenti sono intervenuti nell’allevamento, la scena che si è presentata davanti ai loro occhi era agghiacciante. La Rottweiler era stremata, senza un riparo adeguato dal freddo e dall’umidità, e con il corpo ormai incapace di mantenere una temperatura sufficiente per sopravvivere. Gli agenti dell’unità cinofila, addestrati non solo per il lavoro di pattugliamento ma anche per soccorrere animali in difficoltà, sono intervenuti tempestivamente.

L’animale osservava l’agente con uno sguardo misto di paura e rassegnazione, con movimenti lenti e un tono di voce rassicurante, l’agente ha guadagnato poco a poco la sua fiducia, lasciando che lei si abituasse alla sua presenza. Dopo qualche istante, la Rottweiler ha ceduto, permettendo all’agente di inserirle il guinzaglio al collo per portarla in salvo.

Questo gesto di pazienza e sensibilità è stato fondamentale per evitare di stressare ulteriormente l’animale e consentire il trasporto verso un luogo sicuro, dove avrebbe ricevuto le cure di cui aveva disperatamente bisogno.

Unidad Canina Policía Local Benidorm, rescate de una hembra de Rottwailer de un criadero ilegal, a punto de fallecer por hipotermia….. el ser humano, capaz de lo mejor y de lo peor. Posted by Carlos Cedron on Friday, November 1, 2024

Il coraggio di chi salva vite e la brutalità di chi le distrugge

Questo episodio ci ricorda quanto l’essere umano sia capace del meglio e del peggio. Da una parte, troviamo individui senza scrupoli, che trattano gli animali come semplici oggetti, da sfruttare per profitto senza la minima considerazione per la loro vita o il loro benessere. Dall’altra, ci sono persone che si impegnano con dedizione e compassione per salvare creature indifese. È grazie al loro intervento che la Rottweiler, strappata alla morte per ipotermia, ha avuto una seconda possibilità di vivere.

