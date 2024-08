Giornata del cane, la storia della ciclista che ha creato questa mappa GPS in ricordo del suo fidato amico (volato sul ponte)

In memoria del suo amico a quattro zampe, una appassionata di ciclismo ha realizzato un disegno in GPS a forma di cane. Il suo gesto è un trionfo di creatività e amore, un omaggio che resterà per sempre tale

Un omaggio così toccante al proprio cane forse non si è mai visto prima e in occasione della Giornata internazionale del cane noi vogliamo raccontarvelo.

Una ciclista ha voluto ricordare il suo adorato cane in un modo originale e sentitissimo. In sua memoria ha compiuto un’impresa letteralmente da record.

Kristy Bellmer viene dal Michigan, Stati Uniti, è ingegnere di professione ed è appassionata di ciclismo. In sella alla sua bicicletta ha deciso di macinare km e km e per realizzare il più grande disegno GPS del mondo. Quella mappa ha la forma di un cane, del suo cane Slinky recentemente scomparso.

Il suo viaggio è iniziato il 1° maggio, il giorno del compleanno di Slinky, ed è durato 2 mesi in cui la ciclista ha percorso complessivamente 4.707 km in giro per l’Europa.

Da Amsterdam, il paradiso dei ciclisti, Kristy Bellmer ha attraversato i Paesi Bassi, Belgio, Francia, Svizzera, Germania, spingendosi fino in Repubblica Ceca per poi ritornare al punto di partenza.

L’itinerario è stato studiato meticolosamente non solo per le distanze e per le difficoltà che il tipo di sentiero presentava, ma per riprodurre quanto più fedelmente possibile il corpo del suo fidato amico a quattro zampe.

Ogni tragitto, ogni passaggio rappresenta una parte di Slinky. Ci sono volute pianificazione e creatività. Non crediamo sia stato facile. In questi due mesi, diversi eventi hanno messo a dura prova il progetto di Kristy, ma mai la sua motivazione.

Le piogge torrenziali hanno danneggiato la sua bicicletta, inondato la sua tenda e ridotto la visibilità, i dislivelli si sono fatti sentire sempre più. Kristy è andata avanti, ha continuato a pedalare spinta dal desiderio di voler creare qualcosa di unico e intramontabile. E ce l’ha fatta.

Con il suo viaggio su due ruote, Kristy Bellmer non solo ha reso omaggio a Slinky, ma è entrata anche nel Guinness dei Primati stracciando il record stabilito dal ciclista dell’Ohio David Schweikert. I km percorsi da Bellmer sono è il triplo di quelli di Schweikert.

Il 26 agosto ricorre la Giornata internazionale del cane, una data per celebrare i nostri amici a quattro zampe, il ruolo inestimabile che rivestono nelle nostre vite e nella società.

La giornata è anche un’occasione preziosa per migliorare il benessere dei cani, sensibilizzare le persone sull’adozione e sostenere i volontari e le associazioni che si adoperano per offrire una adeguata protezione ai cani e contrastare casi di maltrattamento.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Guinness World Records

Leggi anche: