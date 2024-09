Fumettista dedica un disegno al giorno al suo cane volato sul ponte

Per ricordare i momenti vissuti in 13 anni di amicizia e dare sfogo al dolore, un fumettista di fama internazionale ha dedicato al suo cane scomparso un disegno al giorno. Le illustrazioni sono state raccolte in un'opera toccante

Il suo profilo, i suoi occhi, il suo naso, il pelo che sembra di accarezzare ancora. Un cane non si dimentica per quanto la separazione dopo la sua morte sia impossibile da accettare.

Il fumettista belga di fama mondiale François Schuiten ha provato quel dolore nel 2023. A gennaio dello scorso anno il suo fedele amico a quattro zampe Jim è volato sul ponte, lasciando dentro di lui un vuoto incolmabile.

Da quel terribile giorno, Schuiten ha pensato a un modo per averlo ancora “accanto”, affidando i ricordi più sentiti alla punta di una matita. Il fumettista ha deciso di rendere omaggio alla loro amicizia raffigurando il suo Jim in un disegno, ogni giorno.

Uno schizzo al giorno per ripercorrere i momenti che hanno costellato 13 anni di vita insieme e tutti quelli che ora Schuiten si vede costretto a vivere senza Jim, dando sfogo ai pensieri e alle difficoltà del momento.

Le accoglienze festose al ritorno a casa, le passeggiate al guinzaglio che sembravano delle corse. Ogni cosa ora assume un altro aspetto perché Jim non c’è più.

I disegni sono stati raccolti in un’opera intitolata Jim, pubblicata in Italia da Edizioni Sonda. È un diario di immagini commoventi, una raccolta di emozioni universali, che possono essere provate da chiunque abbia avuto e perso un cane. Le si percepisce anche non avendo il volume tra le mani.

Il lavoro ripercorre un pezzo di vita per celebrare una storia d’amore che, al di là degli avvenimenti più strazianti, non avrà mai fine. Jim rivive in queste toccanti illustrazioni.

È nella sua casa, accanto al tavolo da lavoro dove era solito distendersi, sul posto del divano ormai vuoto. Jim continua a vivere nel cuore, nella mente e nell’arte del suo proprietario François Schuiten.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: francoisschuiten/Instagram

Leggi anche: