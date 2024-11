Non solo UVA, frutta e verdura da non dare MAI al tuo cane perché tossiche per lui

Scopri quali frutta e verdura sono tossiche per il tuo cane, dall'uva all'avocado. Leggi i consigli su cosa fare in caso di ingestione accidentale per proteggere la sua salute

Molti proprietari di cani non sanno che alcuni tipi di frutta e verdura, che per noi sono deliziosi e salutari, possono essere pericolosi per i nostri amici a quattro zampe. La curiosità dei cani li porta spesso a esplorare cibi nuovi, e questo può includere frutta e verdura che per loro risultano tossiche.

In cima alla lista dei cibi proibiti c’è l’uva, ma non è l’unica a essere una seria minaccia. Vediamo in dettaglio perché l’uva è così pericolosa e quali altri alimenti evitare assolutamente per proteggere la salute del tuo cane.

Uva (e Uvetta)

L’uva e quindi anche l’uvetta, tra tutti i frutti, sono forse tra i più pericolosi per i cani. Anche una piccola quantità può causare effetti devastanti, ed è importante capire come e perché questi alimenti siano tanto rischiosi per la loro salute. A differenza di altre intolleranze o allergie alimentari, che variano da cane a cane, la tossicità dell’uva è diffusa e costante, anche se il motivo esatto resta ancora in parte misterioso.

Ma perché l’uva è tossica? L’uva e l’uvetta sono pericolose anche in piccolissime quantità, poiché possono causare insufficienza renale acuta nei cani. La ricerca veterinaria ha dimostrato che la tossicità dell’uva non dipende dalla dimensione del cane o dalla sua razza: alcuni cani sono colpiti anche con una quantità minima, come pochi acini o una manciata di uvetta. A livello fisico, l’uva può interferire con i reni del cane, innescando una rapida e improvvisa insufficienza renale acuta. Questo significa che i reni smettono di funzionare correttamente, impedendo al corpo di filtrare e eliminare le tossine, causando così un accumulo tossico nel corpo. Non si sa ancora quale sia la sostanza specifica responsabile della tossicità, ma i sintomi possono essere gravi: vomito, letargia, perdita di appetito e diarrea sono i primi segnali di intossicazione. Nei casi più gravi, se l’uva viene ingerita in grandi quantità, i sintomi possono evolvere in insufficienza renale, con difficoltà respiratorie e, in alcuni casi, esito fatale.

Cosa fare se il cane mangia uva? Se sospetti o sai con certezza che il tuo cane ha ingerito uva o uvetta, non aspettare che compaiano i sintomi. Contatta subito il veterinario o un centro di emergenza. Il trattamento precoce è essenziale e può includere l’induzione del vomito, lavaggi gastrici e la somministrazione di fluidi per sostenere i reni e aiutare a espellere le tossine dal corpo del cane. Dato il rischio elevato, è fondamentale prevenire qualsiasi esposizione. Evita di lasciare uva o uvetta in luoghi accessibili al cane, come su tavoli bassi, sacchetti della spesa o cestini della frutta. Inoltre, se cucini o servi piatti che contengono uvetta, come dolci o insalate, fai molta attenzione a non far cadere residui sul pavimento.

Cipolle e Aglio

Perché cipolla e aglio sono tossici per il cane? Cipolle e aglio, in tutte le loro forme (crudi, cotti, in polvere), contengono tiosolfati, che possono distruggere i globuli rossi del cane, portando ad anemia. I sintomi comprendono letargia, debolezza, respiro affannoso e urine di colore scuro. Anche piccole quantità possono essere dannose se consumate regolarmente.

Avocado

Perché l’avocado è tossico per il cane? L’avocado contiene persina, una sostanza fungicida tossica per i cani, che può causare vomito, diarrea e danni a livello cardiaco. Sebbene la polpa sia meno dannosa rispetto a buccia e semi, è meglio evitare di offrirla ai cani.

Ciliegie e Albicocche

Perché le ciliegie e le albicocche sono tossiche per il cane? Il nocciolo delle ciliegie e delle albicocche contiene cianuro, una sostanza estremamente tossica che può causare sintomi come difficoltà respiratorie, letargia, convulsioni e, nei casi peggiori, morte. Anche piccole dosi possono risultare fatali.

Pomodori Verdi e Patate Crude

Perché i pomodori verdi e le patate crude sono tossiche per il cane? I pomodori non maturi e le patate crude contengono solanina, una sostanza che può provocare disturbi gastrointestinali, confusione, letargia e, in casi gravi, danni al sistema nervoso. Una volta mature o cotte, queste verdure sono sicure in piccole quantità.

Funghi Selvatici

Perché i funghi selvatici sono tossici per il cane? I funghi selvatici, soprattutto quelli non identificabili, possono contenere tossine potenzialmente letali per i cani. Possono causare sintomi come vomito, diarrea, tremori, fino a problemi neurologici e danni epatici.

Rabarbaro e Spinaci

Perché rabarbaro e spinaci sono tossici per il cane? Il rabarbaro e, in quantità elevate, anche gli spinaci, contengono ossalati, che possono danneggiare i reni dei cani. L’ingestione di queste verdure può causare sintomi come tremori muscolari, difficoltà respiratorie e, in casi gravi, insufficienza renale.

Noci Macadamia

Perché le noci di macadamia sono tossiche per il cane? Le noci macadamia contengono una tossina specifica per i cani, che provoca sintomi come vomito, tremori, febbre e debolezza. Anche una piccola quantità può risultare tossica, causando sintomi pericolosi per la salute.

Cosa Fare in Caso di Ingestione Accidentale

Se il tuo cane dovesse mangiare una delle verdure o frutta sopra elencate, chiama subito il veterinario. Ogni minuto è importante quando si tratta di sostanze tossiche, poiché anche piccole quantità di alcuni alimenti possono provocare effetti gravi, come l’insufficienza renale, anemia o problemi neurologici. Ecco cosa fare in caso di ingestione accidentale.

La prima cosa da fare è chiamare subito il veterinario o un centro di emergenza veterinaria, specificando quale alimento è stato ingerito (ad esempio uva, avocado o cipolla) e, se possibile, la quantità. Fornisci anche dettagli sui primi eventuali sintomi. Questo aiuterà il veterinario a valutare l’urgenza e a darti indicazioni precise sui primi passi da seguire a casa o se recarti direttamente in clinica. A seconda del caso, potrebbe consigliarti di indurre il vomito al cane, ma solo sotto la sua supervisione.

