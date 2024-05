Etichette sensibili al calore per proteggere le zampe dei cani d’estate: attenzione ai loro cuscinetti!

La campagna “Salve as Patinhas” prevede l’applicazione al terreno di etichette sensibili al calore che si colorano con temperature elevate per proteggere le zampe dei cani

L’arrivo dell’estate porta con sé non solo il caldo intenso, ma anche una serie di rischi per la salute degli animali domestici, in particolare per le loro zampe sensibili. Le alte temperature possono surriscaldare l’asfalto e il cemento, causando ustioni dolorose e danni alle zampe dei cani.

Per affrontare questo problema, Purina, in collaborazione con l’agenzia Publicis, ha lanciato in Brasile la campagna “Salve as Patinhas” (Salviamo le zampe). Questa iniziativa innovativa utilizza una soluzione semplice ma efficace: etichette sensibili al calore applicate al terreno, che cambiano colore in rosso quando la temperatura supera i 27°C.

In questo modo si segnala ai proprietari dei cani il pericolo di ustioni alle zampe. Questo sistema fornisce un avviso visivo chiaro e immediato, consentendo ai proprietari di prendere le precauzioni necessarie per proteggere i loro animali domestici durante le passeggiate estive.

Come proteggere i cuscinetti dei nostri cani

La campagna però non si ferma qui. Ogni etichetta dispone anche di un codice QR, che consente ai passanti di accedere a un sistema di notifiche tramite Weather Report. Tale sistema informa i proprietari dei cani sui giorni in cui le temperature sono particolarmente alte e non è consigliabile portare fuori gli animali domestici. Inoltre i codici QR forniscono informazioni utili sulla protezione e sull’adozione degli animali di strada.

“Salve as Patinhas” rappresenta un esempio di come le aziende possano utilizzare la propria influenza e risorse per promuovere il benessere degli animali domestici e sensibilizzare i loro proprietari sui rischi a cui possono andare incontro durante la stagione estiva.

Ricordiamo comunque che per proteggere i cuscinetti delle zampe dei cani, è possibile trattarli con apposite creme idratanti o balsami naturali studiati appositamente per loro. Fondamentale poi fare spesso soste all’ombra durante le passeggiate ed evitare per quanto possibile di uscire nelle ore più calde, preferendo il mattino presto o la sera tardi quando il sole non è ancora sorto o è già tramontato e le temperature si abbassano.

Fonte: Salve as Patinhas

