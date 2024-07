Esistono vaccinazioni estive per cani e gatti? Sono una veterinaria e ti spiego cosa devi fare

Esistono delle vaccinazioni estive da fare a cani e gatti? Sì e no, nel senso che in molti si confondono con le varie profilassi antiparassitarie da fare durante la stagione calda

Molti proprietari si chiedono se esistano vaccinazioni estive per cani e gatti. La risposta è: sì e no. Nel senso che non ci sono, in senso stretto, delle vaccinazioni da fare solo durante l’estate, ma ci sono delle profilassi e delle prevenzioni da fare in vista della stagione calda. Il problema è che, spesso, si confondono le profilassi e le prevenzioni con i vaccini.

Vaccinazioni estive per cani e gatti: cosa si intende?

In media la maggior parte dei proprietari, quando chiede le vaccinazioni estive, si riferisce invece alle profilassi e prevenzioni. Il disguido nasce anche dal fatto che uno dei prodotti per la prevenzione della filaria del cane è iniettabile, da qui la confusione. Fermo restando che questo prodotto per la profilassi della filaria non è un vaccino in quanto non stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi, ecco che in realtà potremmo fare qualche considerazione.

Per esempio, molti veterinari tendono a programmare i richiami per la vaccinazione annuale del cane (quella che comprende Cimurro, Parvovirosi, Epatite virale, Laringotracheite infettiva canina, Tracheobronchite canina e Leptospirosi) in primavera o in estate. Questo perché, soprattutto per la Leptospirosi, è bene che il cane sia maggiormente protetto durante la stagione calda e in autunno. Ma considerando che il vaccino per la Leptospirosi è annuale come durata, va bene in realtà farlo in qualsiasi momento dell’anno.

Un altro vaccino che potrebbe essere considerato “estivo” è quello per la Rabbia. Non che non possa essere fatto in cani e gatti in qualsiasi momento dell’anno, ma visto che la motivazione principale per cui viene richiesto sono viaggi all’estero con gli animali, ecco che solitamente si tende a farlo maggiormente d’estate.

Infine abbiamo il vaccino contro la Leishmaniosi, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza. In questo caso, essendo la Leishmaniosi un problema primaverile, estivo, autunnale, ecco che si tende a programmare i vaccini in primavera o a inizio estate, in modo da beneficiare del massimo della copertura vaccinale durante il periodo critico. (LEGGI anche: Leishmaniosi nel gatto: sono un veterinario e ti spiego a quali sintomi fare attenzione)

A tale proposito vi ricordiamo anche che:

non esistono vaccinazioni obbligatorie nel cane e gatto , ma solo vaccinazioni caldamente consigliate per tutelare la salute dell’animale (le uniche vaccinazioni obbligatorie potrebbero essere quelle contro la Rabbia per poter viaggiare all’estero o in situazioni specifiche che la richiedono, come mostre o gare cinofile)

, ma solo vaccinazioni caldamente consigliate per tutelare la salute dell’animale (le uniche vaccinazioni obbligatorie potrebbero essere quelle contro la Rabbia per poter viaggiare all’estero o in situazioni specifiche che la richiedono, come mostre o gare cinofile) il costo del vaccino annuale del cane o del vaccino del cucciolo dipendono dal tariffario del singolo veterinario e dal tipo di vaccino fatto

o del dipendono dal tariffario del singolo veterinario e dal tipo di vaccino fatto nel caso di richiamo del vaccino del cane in ritardo , valutate con il vostro veterinario come procedere (solitamente se il cane è stato ben vaccinato in passato, non è per forza necessario ricominciare l’iter da capo)

, valutate con il vostro veterinario come procedere (solitamente se il cane è stato ben vaccinato in passato, non è per forza necessario ricominciare l’iter da capo) i richiami dei vaccini per cani non sono inutili, un vaccino non è per sempre e prima o poi, a seconda del vaccino, gli anticorpi diminuiscono fino a sparire. E ricordiamo che di cimurro, parvovirosi e leptospirosi il cane può morire (oltre al fatto che la leptospirosi è una zoonosi mortale anche per l’uomo)

Non confondiamo i vaccini con le profilassi preventive estive

Come dicevamo, solitamente quando i proprietari chiedono le vaccinazioni estive per cani e gatti, ecco che si riferiscono probabilmente alle varie profilassi e prevenzioni che nulla hanno a che vedere con un vaccino.

Profilassi contro pulci, zecche, zanzare e pappataci

In particolare, abbiamo le profilassi contro i parassiti esterni, quindi pulci, zecche, zanzare e pappataci. Fermo restando che bisognerebbe applicare un antiparassitario contro pulci e zecche tutto l’anno, ecco che a maggior ragione durante la bella stagione è necessario usare regolarmente antiparassitari che siano attivi contro pulci, zecche e pidocchi e che siano repellenti contro zanzare e pappataci.

In commercio esistono diverse formulazioni: spot on, spray, collari o compresse. Chiedete al vostro veterinario quale sia meglio utilizzare in quanto non tutti i prodotti proteggono contro tutti questi parassiti.

Profilassi contro la filariosi

Infine, la richiesta delle “vaccinazioni estive” spesso nasconde la necessità della prescrizione della prevenzione contro la filariosi. Che non è un vaccino. La prevenzione contro la filariosi viene fatta tramite compresse, spot-on o un farmaco iniettabile.

Ti potrebbe interessare anche: