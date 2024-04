Escluso dall’accademia di polizia, questo labrador è diventato l’eroe soccorritore del terremoto di Taiwan

Roger, un adorabile labrador di 8 anni, è per tutti l'eroe di Taiwan. Dopo un fallimento da cane antidroga, il quattrozampe è diventato un cane da soccorso distinguendosi sul campo e arrivando dritto al cuore di tutti

Il violentissimo terremoto verificatosi a Taiwan a inizio mese ha generato morte e distruzione, confermandosi il più forte sisma che negli ultimi 25 anni ha interessato l’area. Vigili del fuoco, poliziotti e cani da soccorso si sono mobilitati nella ricerca dei corpi delle vittime tra le macerie.

Tra gli impavidi eroi a quattro zampe vi è Roger, un labrador retriever di 8 anni con un cambiamento di carriera alle spalle. È stato infatti scartato dall’accademia di polizia poiché valutato come “troppo amichevole e giocherellone” per lavorare al fianco degli agenti in qualità di cane antidroga.

La sua indole così buona e affettuosa non gli ha impedito però di aiutare il prossimo, solo in modo diverso. Da aspirante cane poliziotto, Roger è stato trasferito alla sezione cani da soccorso quando aveva solamente 1 anno.

Il suo carattere aperto e indipendente corrispondeva alle qualità che gli addestratori cercavano per i cani da soccorso. Il labrador è stato accolto nel suo nuovo team presso l’International Rescue Dog Organization.

Non ci è voluto molto prima che il quattrozampe divenisse un soccorritore di livello avanzato, superando brillantemente l’esame finale. Roger è un cane attivo, sensibile e intelligente e sembra adorare il suo mestiere.

國際搜救犬日 | International Search & Rescue Dog DayIRO (International Search & Rescue Dog Organization) 自2008… Posted by 高雄市動物保護處粉絲團 on Saturday, April 29, 2023

Il labrador ha debuttato nel 2018 in una missione di salvataggio a seguito di un terremoto di magnitudo 6,4 nella stessa regione e da allora ha preso parte a diverse operazioni. Quel giorno Roger era al lavoro assieme ad altri cani e ha segnalato dei corpi e prestato soccorso ai residenti.

#高雄市特種搜救隊持續在花蓮地震災區救援4/6(六) #第4天📍 進駐晶英酒店12人,目前持續協助直升機搭載民眾撤離!10時25分接送第一批12人撤離民眾已抵達高雄行動基地BoO,目前由醫療組進行健康監測及評估󠀠10時30分高市特搜4人1犬與花蓮6人2犬出勤砂卡噹步道搜救,11時35分由高雄搜救犬羅傑(ROGER)於砂卡噹步道發現第三名罹難者,特搜隊仍全力以赴,不遺餘力地搜索失蹤者󠀠📍持續在花蓮地震災區救援:脫困災民經由高市醫療組監測及醫師治療後送,發揮整體救援能量,截至目前共148人地點包括布洛灣、山月村、九曲洞明隧道、太魯閣晶英酒店等地的民眾受困案件📍特搜隊行動基地據點(BoO)設有醫療站,提供高雄榮總、義大醫院、高雄醫學院等醫護人員無償義務的支援,在醫護人員進行生命徵象監測、清理傷口包紮等緊急救護處置☛義大急診醫師常安安曾參與過仁武工地斷肢救援,協助編撰NAP醫療組作業流程,此次救援更是在冒險困難中前進密集落石區,救出了一位雙腿骨折的少年☛高雄榮總急診醫師蘇詠中在4月3日立即前往台8線砂卡噹隧道停車場,救援並協助2名外籍傷患送醫☛高醫急診副護理長陳璿仁是高雄市參與人道救援的資深戰友,他協助NAP團隊的醫療藥物和醫護站運作受困民眾因地震後無法脫困,加上餘震不斷,心情十分焦慮,在醫療人員的細心照料和關心下,他們深感溫暖,甚至感動落淚,衷心感謝高雄市搜救隊不辭辛勞的救援!陳其邁 Chen Chi-Mai港都消防大小事高雄市政府消防局特搜中隊搜救犬隊搜救犬「羅傑計劃」 Posted by 高雄市政府 Kaohsiung City Government on Saturday, April 6, 2024

Quando il suo conduttore è stato intervistato, ha raccontato di Roger e del suo percorso. La storia di questo cane ha fatto emozionare il mondo, divenendo virale. Roger è stato celebrato come un eroe di Taiwan, un simbolo di forza e resilienza.

In tantissimi lo hanno ringraziato per il contributo che ha dato alla squadra cinofila di ricerca e salvataggio nella città di Kaohsiung. Roger scenderà ancora in campo, ma non per molto. Si avvicina infatti ai 9 anni, età in cui i cani da soccorso vanno in pensione e vengono adottati.

Tra un po’ sarà tempo di riposare, ma adesso è giusto rendere omaggio a Roger e a tutti gli straordinari soccorritori, umani e con la coda, sono impegnati incessantemente a salvare vite.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: