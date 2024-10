Dolcetto o scherzetto con i cani ad Halloween? Sì, ma solo con questi cibi consigliati dalla veterinaria

Ad Halloween evitate di dare ai cani dolci e caramelle. Se volete festeggiare insieme al vostro amico a quattro zampe, usate cibi e premietti salutari per i cani, gli stessi che si usano durante le sessioni di educazione e addestrameno

Visto che ci avviciniamo ad Halloween, la tentazione è quella di fare dolcetto o scherzetto insieme ai cani. Il che va più che bene, magari se tutto il gruppo è vestito a tema. Tuttavia, quando si parla di dolcetti, è bene ricordare che i cani non possono mangiare quelli umani. Soprattutto ad Halloween, quando per casa girano caramelle, biscotti e dolcetti di ogni tipo e genere, è bene fare attenzione e non somministrarli al cane. E fare in modo che non li rubi di nascosto.

Già, ma magari noi ci stiamo godendo il ricco bottino e lui è lì che ci guarda, implorante. Certo, non possiamo dargli il cibo umano, ma nulla ci vieta, ogni tanto e con moderazione, di elargire qualche premietto adatto ai cani.

Si possono dare i dolcetti al cane? E quali?

Solitamente i premietti ai cani sono dati durante le sessioni di educazione o addestramento, come rinforzo positivo quando fanno qualcosa che gli abbiamo chiesto. Tuttavia anche in questo caso sarebbe bene non esagerare. Soprattutto durante le giornate in cui facciamo lunghe sessioni di addestramento col cane, sarebbe bene ridurre la razione giornaliera in proporzione a quanti premi abbiamo dato al cane. Altrimenti rischiamo un surplus di calorie che portano il cane a sviluppare problemi di sovrappeso e obesità, con tutte le conseguenze del caso. (LEGGI anche: Il tuo cane è in sovrappeso? Scoprilo con questo semplice test visivo e tattile)

Idem dicasi se abbiamo preso l’insana abitudine di dare premietti o dolcetti per cani ai nostri amici a quattro zampe quando facciamo colazione, merenda o quando vogliamo coccolarli.

Ma quali dolcetti o snack dare ai cani? In realtà abbiamo diverse possibilità:

snack commerciali : in commercio ci sono snack e biscotti per cani di ogni tipo e genere, da quelli usati come premi a quelli per pulire i denti. L’ideale sarebbe scegliere gli snack che abbiano il minor numero di ingredienti possibili, con uso di ingredienti naturali e zero additivi o riempitivi non salutari. Ma la scelta non si baserà solamente su questi fattori. Ci sono cani che soffrono di allergie e intolleranze alimentari di cui dobbiamo tenere conto nella scelta degli snack. In commercio, comunque, troverete anche biscotti o premi adatti a cani con queste problematiche;

: in commercio ci sono di ogni tipo e genere, da quelli usati come premi a quelli per pulire i denti. L’ideale sarebbe scegliere gli snack che abbiano il possibili, con uso di ingredienti naturali e zero additivi o riempitivi non salutari. Ma la scelta non si baserà solamente su questi fattori. Ci sono cani che soffrono di allergie e intolleranze alimentari di cui dobbiamo tenere conto nella scelta degli snack. In commercio, comunque, troverete anche biscotti o premi adatti a cani con queste problematiche; premi naturali : sempre in commercio trovate dei premi e masticativi più naturali , come pescetti essiccati, orecchie di maiale essiccate, trippa secca o similari. In questi casi bisogna sempre essere sicuri che il cane li tolleri, che li mastichi effettivamente (altrimenti rischia di ingoiarli interi e soffocarsi, quindi quando date un premietto o un masticativo al cane assicuratevi prima che quel cane davvero mastichi. Se non lo fa, evitate di somministrarli perché altrimenti rischia di soffocare) e bisogna darne quantitativi ragionevoli

: sempre in commercio trovate dei , come pescetti essiccati, orecchie di maiale essiccate, trippa secca o similari. In questi casi bisogna sempre essere sicuri che il cane li tolleri, che li mastichi effettivamente (altrimenti rischia di ingoiarli interi e soffocarsi, quindi quando date un premietto o un masticativo al cane assicuratevi prima che quel cane davvero mastichi. Se non lo fa, evitate di somministrarli perché altrimenti rischia di soffocare) e bisogna darne quantitativi ragionevoli ingredienti naturali: come premi vanno anche bene piccoli pezzi di mela, di carota, di finocchio o qualche cucchiaiata di yogurt naturale

Cosa NON dare come dolcetto o “premietto” al cane

Ecco alcuni dolcetti e premietti da non dare ai cani, per diversi motivi:

ossa di pelle di bufalo : tendono a irritare stomaco e intestino a lungo andare

: tendono a irritare stomaco e intestino a lungo andare masticativi troppo commerciali: quelli pieni di additivi, coloranti e sostanze chimiche varie sarebbero da evitare, soprattutto in soggetti maggiormente sensibili a livello gastrointestinale

carne secca ad uso umano, carne in scatola a uso umano: troppo ricca di grasso, sale e appetizzanti

biscotti, caramelle o dolci di qualsiasi tipo a uso umano, anche se con pochi grassi e zuccheri

qualsiasi dolce o caramella contenente xilitolo , tossico per i cani

, tossico per i cani cioccolata , caffè o tè

, caffè o tè avanzi da tavola (in alcuni casi sono tossici, in altri contengono troppe calorie, grassi, zuccheri o ingredienti che i cani non riescono a digerire)

qualsiasi prodotto contenente cipolla, aglio , cipollotti, erba cipollina o porro

, cipollotti, erba cipollina o porro uva, uvetta, uva passa o uva candita, causa di insufficienza renale acuta nei cani

