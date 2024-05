Meraviglioso! A questo cucciolo è ricresciuta spontaneamente la mandibola dopo un’operazione per rimuovere un cancro

Questo cucciolo di bulldog francese, Tyson, ha di nuovo la sua mandibola, ricresciuta spontaneamente dopo un’operazione che ha rimosso un cancro. È il primo caso segnalato di questo tipo per cani di qualsiasi età o razza

Tyson, un bellissimo cucciolo di bulldog francese, ha di nuovo la sua mandibola, ricresciuta spontaneamente dopo un intervento di rimozione di un tumore. Il caso è il primo segnalato di questo tipo per cani di qualsiasi età o razza.

Il cagnolino era stato operato dai veterinari del College of Veterinary della Cornell University (UK), che avevano rimosso gran parte della sua mandibola sinistra a causa di un cancro. Successivamente, la mandibola è ricresciuta spontaneamente. Questo fenomeno è documentato nei bambini, ma mai per cani di qualsiasi età o razza.

Tyson è bulldog francese di tre mesi, doveva in realtà solo essere visitato dal servizio di odontoiatria e chirurgia orale di Cornell per un intervento chirurgico alla palatoschisi (comunemente chiamato labbro leporino), quando la sua veterinaria notò un cancro sulla mascella.

Il tumore di Tyson era un carcinoma orale papillare a cellule squamose, un cancro maligno nei cani – spiega Alexandra Wright, che guidava il team di assistenza di Tyson – Il carcinoma orale a cellule squamose è il secondo tumore orale maligno più comune nei cani e questo sottotipo papillare era stato precedentemente segnalato nei cani giovani

Wright spiegò ai proprietari di Tyson, Melissa Forsythe e Mike Lacagnina, che per rimuovere il tumore era necessario rimuovere la maggior parte della mandibola inferiore sinistra del cucciolo, il che significava vivere senza una mascella inferiore perfettamente funzionante.

Non eravamo sicuri di voler sottoporre un cucciolo a tutto questo. La prognosi all’epoca era incerta – racconta Forsythe – Tuttavia, poiché la TAC di Tyson era chiare, il che significava che il cancro non si era diffuso ad altre parti del corpo, abbiamo deciso di dargli una possibilità e continuare con l’intervento chirurgico. Non avevamo idea che la sua mascella sarebbe ricresciuta!

Sebbene ci fossero stati altri casi (sporadici) di porzioni di mandibole rigenerate in cani giovani, questo non sembrava probabile per Tyson a causa della quantità di osso rimosso. Il caso clinico suggerisce che il cucciolo sia riuscito a superare tutte le aspettative grazie a una quantità significativa conservata di periostio, una sottile membrana che ricopre le superfici ossee che contiene vasi sanguigni e nervi cruciali per la crescita delle mandibole originali.

Di certo all’incredibile ricrescita ha contribuito una diagnosi precoce del cancro, anche se il motivo preciso di questa sorta di “miracolo” rimane tuttora un mistero che fa storia.

La nuova mandibola di Tyson è funzionale quasi quanto l’originale, anche se tecnicamente è considerata anormale perché non ha più determinate caratteristiche. Ad esempio, non esiste un canale mandibolare, dove tipicamente risiedono i principali vasi sanguigni e nervi, e non ci sono denti. Tuttavia, ha la stessa lunghezza della parte di destra, il che impedisce la deriva, e non vi è alcuna prova di cancro nell’osso rigenerato.

Dopo questo intervento, Tyson ne ha subito un altro per affrontare la sua palatoschisi.

Ha trascorso la maggior parte della sua infanzia indossando un collare elettronico, non in grado di giocare con i giocattoli o masticare nulla – racconta Forsythe, che lo portava a fare passeggiate per casa per mantenerlo stimolato

Forsythe spera che l’esito di Tyson possa portare benefici ad altri cani con questa diagnosi.

Il suo caso ora dimostra la possibilità di una completa rigenerazione ossea quando si lavora con un paziente così giovane

conferma la veterinaria

Il caso è stato pubblicato su Frontiers in Veterinary Science.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonti: Cornell University / Frontiers in Veterinary Science

Leggi anche: