Criptorchidismo e monorchidismo nel cane, sono una veterinaria e ti spiego cosa fare

Cane con criptorchidismo o monorchidismo? Ecco sintomi e cosa fare quando i testicoli non scendono correttamente nei cuccioli

Mai sentito parlare di criptorchidismo o monorchidismo nel cane? Si tratta di una patologia congenita ed ereditaria per cui uno o entrambi i testicoli del cane non scendono correttamente nel loro alloggiamento a livello dello scroto. Potreste anche aver sentito parlare di testicolo ritenuto nel cane: è sempre la stessa cosa.

Criptorchidismo e monorchidismo nel cane, cosa sono?

Con il termine di monorchidismo si intende la presenza di solamente un testicolo all’interno della loggia scrotale (e dunque la ritenzione di un testicolo). Con il termine di criptorchidismo, invece, si indica l’assenza di entrambi i testicoli nella loggia scrotale (e dunque la ritenzione di entrambi i testicoli).

Anche, se, a dire il vero, i termini sono usati in maniera impropria. Questo perché, tecnicamente, si parla di:

criptorchidismo: quando l’alterata fase di migrazione del testicolo all’interno dell’addome o intrainguinale fa sì che il testicolo si fermi dentro l’addome

ectopia testicolare: quando questa alterata migrazione fa sì che il testicolo si fermi in sede extra addominale

monorchidismo: mancata formazione di un testicolo

anorchidia: mancata formazione di tutti e due i testicoli

Ma indubbiamente, anche se in maniera impropria, colloquialmente si parla di criptorchidismo quando mancano tutti e due i testicoli e di monorchidismo quando ne manca uno solo (ma non sarebbe corretto parlare così).

La discesa dei testicoli dall’interno della cavità addominale allo scroto è un evento fisiologico. Per poter produrre correttamente spermatozoi, infatti, il testicolo deve trovarsi a una temperatura di 3-5°c inferiore rispetto a quella corporea. Ecco perché discendono nello scroto.

Tuttavia, a volte, uno o entrambi i testicoli non scendono nello scroto durante la vita fetale ed ecco che si sviluppa questa ritenzione testicolare. Maggiormente colpiti sono i cani di razze di piccola taglia, ma in realtà può colpire tutti, cani di razza o meticci che siano. Fra le razze canine maggiormente interessate abbiamo:

Patologia rara nel gatto, considerate che il criptorchidismo è una malattia genetica ereditaria, con meccanismo di trasmissione autosomico. Questo vuol dire che i geni responsabili della malattia possono essere trasmessi al cucciolo sia dal padre che dalla madre. Ma per ovvi motivi, la patologia si manifesta poi solo nei maschi. Spesso, poi, si accompagna ad altri difetti ereditari congeniti:

lussazione della rotula

anomalie della coda

malformazioni a carico del cuore

microftalmia

alterazioni delle palpebre

Sintomi di criptorchidismo nel cane

In realtà per il proprietario è facilissimo capire se il cane soffra di criptorchidismo: basta tastare delicatamente a livello dello scroto e sentire se i testicoli sono in sede o meno. Infatti il sintomo principale di criptorchidismo è l’assenza di uno o entrambi i testicoli nello scroto.

Talvolta è possibile percepire la presenza del testicolo a livello extra addominale, nel sottocute della regione inguinale in pratica, ma non sempre si sentono bene in quanto tendono a essere più piccoli i testicoli ritenuti. Se invece il testicolo ritenuto si trova in addome, è necessaria un’ecografia addominale per evidenziarlo.

Un particolarità è che il testicolo ritenuto tende a essere più piccolo anche perché si trova a una temperatura più alta, non adatta per procedere nella spermatogenesi. Quindi, in teoria, se entrambi i testicoli sono ritenuti, il cane dovrebbe essere sterile, pur continuando ad accopparsi normalmente. Se invece solamente un testicolo è ritenuto, quel cane è perfettamente fertile.

Un altro fattore da considerare è che, intorno ai 6-7 anni di età, è altamente probabile che quel testicolo ritenuto vada incontro a un’involuzione tumorale. Solitamente si sviluppano dei sertoliomi che causano a loro volta sintomi da sindrome da femminilizzazione come:

alopecia simmetrica e bilaterale su tronco, arti posteriori e interno delle cosce

assenza di prurito

ginecomastia con galattorrea

tumori mammari (sì, anche nel maschio)

cute sottile

ipotiroidismo

alterazioni della prostata

mielosoppressione

Da ricordare, poi, come il funicolo di un testicolo ritenuto possa andare maggiormente incontro a torsione testicolare con sindrome dell’addome acuto (è un’emergenza veterinaria, il cane va operato subito).

Terapia del criptorchidismo nel cane?

La terapia per il criporchidismo è l’orchiectomia, cioè la castrazione del cane con asportazione di entrambi i testicoli. Questo serve perché bisogna evitare che i soggetti criptorchidi si accoppino e continuino a trasmettere ai cuccioli la malattia. Se il testicolo ritenuto si trova in addome bisognerà procedere tramite laparatomia (a meno di non tentare la via dell’endoscopia). (LEGGI anche: Sterilizzare il cane: sono una veterinaria e ti spiego quando e perché dovresti farlo)

Per quanto riguarda il costo di un’operazione per il criptorchidismo del cane, il prezzo varia non solo per via del fatto che non esiste un tariffario nazionale unico (quindi ogni singolo veterinario ha il suo listino prezzi), ma anche perché molto dipende da dove è localizzato il testicolo ritenuto.

Se nel sottocute della regione inguinale il prezzo probabilmente sarà inferiore rispetto a testicoli localizzati all’interno dell’addome. Chiedete dunque sempre un preventivo al vostro veterinario.

Il criptorchidismo nel cane è motivo di risarcimento?

Quando si parla di compravendita di cani, cosa che avviene solitamente per i cani di razza, il criptorchidismo e il monorchidismo sono da considerarsi come dei vizi redibitori. Il che vuol dire che se il proprietario del cane, al momento della vendita, non viene informato e non accetta dunque la presenza di questo difetto (considerate che in sede di esposizione i cani con criptorchidismo e monorchidismo sono squalificati), ecco che può rivalersi sul venditore in quanto questi vizi redibitori prevedono il recesso e il rimborso del prezzo di acquisto.

