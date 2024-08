Cosa ti vuole dire il tuo cane quando scuote la testa? Cause e cosa a cui fare attenzione

Cane che scuote la testa? Non è mai normale, soprattutto se lo fa di continuo e tenendo la testa piegata. Ecco cause e cosa fare in questi casi

Cane che scuote la testa? Se lo fa ogni tanto è normale, specie se, magari, ha bevuto e si è bagnato le orecchie o se si è appena rotolato nella polvere o nel fango. Tuttavia se il cane di punto in bianco (o già da qualche giorno) scuote la testa ripetutamente, in modo ossessivo, tiene la testa piegata da un lato e ha un orecchio tenuto visibilmente più in basso dell’altro, ecco che vuol dire che qualche problema c’è.

Cane che scuote la testa: cause

Un problema molto comune per cui il cane è portato a visita dal veterinario è quando scuote la testa. In generale il cane presenta uno o più dei seguenti sintomi:

scuote ripetutamente la testa (si dice che la scrolla)

cerca di grattarsi le orecchie

guaisce quando si gratta le orecchie o quando si cerca di toccarle

tiene la testa piegata da un lato

porta un orecchio più in basso dell’altro

dall’orecchio fuoriesce un odore nefasto (che a seconda dell’agente causale può sapere di burro rancido in caso di complicanze da Malassezia o di un odore dolciastro e di marcio in caso di otite purulenta)

il pelo intorno alle orecchie appare unto e impiastricciato dal cerume che continua a fuoriuscire dalle orecchie

Ci sono diverse cause per cui un cane potrebbe scuotere ripetutamente le orecchie:

otite : termine generico che indica un’infiammazione a carico dell’orecchio. Può avere cause batteriche, fungine, da lieviti (freqneute quella da Malassezia con presenza di un cerume nerastro dall’odore di burro rancido) o anche allergiche

allergie: cani che soffrono di allergie cutanee o atopia possono manifestare frequentemente otite e scuotere la testa (LEGGI anche: Dermatite allergica nel cane, sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi fare attenzione)

: causa molto frequente, di solito si tratta di forasacchi, semi di panicarelle o frammenti di erba che entrano nell’orecchio e causano prurito e dolore. A volte, tramite visita otoscopica, tali corpi estranei sono immediatamente visibili. Ma a volte capita che siano macerati in mezzo a tutto il cerume e al pus e diventa difficile evidenziare quei minuscoli frammenti dispersi in mezzo a tutto il cerume allergie: cani che soffrono di allergie cutanee o atopia possono manifestare frequentemente otite e scuotere la testa (LEGGI anche: Dermatite allergica nel cane, sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi fare attenzione) malattie neurologiche: malattie neurologiche, sindromi vestibolari, sindromi vestibolari del cane anziano possono causare un anomalo scuotimento della testa con testa ruotata da un lato. In questo caso sono presenti anche altri sintomi. Per esempio, quando è coinvolto il sistema vestibolare, il cane, oltre a tenere la testa ruotata, avrà anche problemi di equilibrio, di coordinazione motoria e di nistagmo

Cosa fare se il cane scrolla testa e orecchie?

Se il cane scrolla insistentemente la testa e le orecchie, si gratta le orecchie, tiene la testa piegata, ha un orecchio più in basso dell’altro e guaisce quando gli toccate l’orecchio, allora è tempo di portarlo dal veterinario.

Tramite visita il veterinario cecherà di stabilire quale sia la causa del problema. Considerate che spesso il cane in questa situazione ha così tanto fastidio e dolore che non si vuole far toccare. Per questo motivo è possibile che il veterinario, per controllare per bene l’orecchio, debba sedare il cane.

In base alla causa, poi, provvederà a prescrivere la terapia più idonea. Se il problema è un forasacco o un altro corpo estraneo, ecco che, in sedazione se il cane è agitato, lo estrarrà. Se il problema è un’otite, vi prescriverà le gocce otologiche più adatte in base al tipo di otite.

Nel caso, invece, che rilevi un problema di tipo neurologico, vi consiglierà di effettuare una visita specialistica neurologica il prima possibile.

Di sicuro, se il cane scuote la testa, quello che NON dovete fare è:

aspettare giorni o settimane prima di portare il cane dal veterinario (questo perché se all’inizio quella era un’otite semplice, dopo giorni o settimane potrebbe essersi aggravata)

applicare nell’orecchio del cane qualsiasi cosa vi venga in mente, fossero anche delle gocce otologiche (questo perché se presente un forasacco o una lesione timpanica, peggiorereste la situazione)

cercare di pulire le orecchie del cane usando acqua (sviluppa otite purulenta nel giro di pochissimo tempo), alcol o qualsiasi altra cosa abbiate a disposizione prima di aver fatto controllare le orecchie dal veterinario.

