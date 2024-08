Soprattutto d'estate può capitare di trovare un piccione ferito o in difficoltà per strada. Ferite, traumi, colpi di calore, intossicazioni possono creare seri problemi ai colombi. Ma chi chiamare? E cosa fare nell'attesa dei soccorsi?

A volte capita di imbattersi in un piccione ferito o in difficoltà che non riesce più a volare. I colombi possono ammalarsi, essere vittime di incidenti, subire traumi, colpi di calore o anche avvelenamenti. Ma cosa fare se si trova un piccione ferito? Perché se già si è dubbiosi su cosa fare quando si trovano cani e gatti feriti, figuriamoci quando si tratta di un colombo.

Piccione ferito per strada, chi chiamare?

In realtà ci sono diverse opzioni. Non è detto che tutte siano fattibili, molto dipende anche dalle organizzazioni attive nella vostre zone. Qui vi forniamo alcuni suggerimenti:

: se in zona è attivo il CRAS, potete provare a contattarlo. Solitamente si occupano del recupero di animali selvatici e, anche se tecnicamente parlando i piccioni sono animali selvatici, considerando che in molte zone sono considerati come “infestanti” non è detto che possano intervenire. Tuttavia potete sempre chiedere loro qualche dritta su come procedere nel recupero e nella gestione del piccione ferito (LEGGI anche: Contraccettivi per piccioni: così Bruxelles vuole ridurre la proliferazione degli uccelli (e dei parassiti) in città) LIPU : potete provare anche a contattare la LIPU, almeno là nelle zone dove è attiva

: potete provare a contattare l’Enpa di zona o le associazioni animaliste presenti sul territorio Guardie Zoofile: un’altra alternativa valida è quella di contattare le Guardie Zoofile. Anche loro potranno fornirvi utili indicazioni su come comportarsi

Nel caso, invece, vi rivolgiate a un veterinario libero professionista, trattandosi per l’appunto di un libero professionista e non di un veterinario Asl, ricordatevi che il costo della prestazione sarà a carico di chi ha portato l’animale in visita.

È importante contattare una o più delle realtà sopra indicate perché non si tratta solamente di recuperare il piccione ferito o di portarlo in visita, ma anche di pensare più sul lungo termine. Chi stallerà il piccione e dove? Se ci saranno terapie da fare, chi le somministrerà? E se il piccione non dovesse più volare, chi se ne occuperà?

Cosa fare se si trova un piccione ferito?

All’atto pratico, quando trovate un piccione ferito, mentre procedete a telefonare a uno degli enti o organizzazioni visti sopra, ricordatevi di mettere in sicurezza il piccione. Questo perché, anche nel caso di un recupero, se il piccione non è più lì dove lo avete visto, il tecnico mandato a recuperarlo dove dovrà cercarlo?

Potete indossare dei guanti e afferrare delicatamente il piccione facendo in modo che non sbatta le ali. Potete poi metterlo o in un trasportino per cani e gatti o in una scatola su cui avrete praticato dei fori per l’aereazione.

Per quanto riguarda cibo e acqua, potete fornirgli acqua in una ciotolina bassa. Per il cibo, meglio optare per cibi appositi per colombi che trovate nei negozi per animali. Evitate assolutamente di dare pane, riso, pasta o similari. Tuttavia la cosa migliore da fare, quando contattate l’ASL, il CRAS, la LIPU o chi per essi è chiedere anche indicazioni su come gestire nell’immediato l’animale ferito, in modo da non fare errori.

