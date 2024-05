Cosa fare (e NON fare) se si trova un cane smarrito, abbandonato o randagio: la procedura da seguire

Se si trova un cane abbandonato, c'è una precisa procedura da seguire. Una volta messo in sicurezza, si avvisano i Servizi Veterinari dell'Asl che manderanno il tecnico a recuperarlo per portarlo in canile. Qui verrà letto il microchip e il cane sarà riconsegnato al legittimo proprietario. E no, non potete tenere voi quel cane trovato per strada (il proprietario potrebbe accusarvi di furto)

Cosa fare se si trova un cane smarrito, abbandonato o randagio? Sia che si tratti di un cucciolo, di un cane adulto, un meticcio o un cane di razza, la procedura da seguire è sempre la stessa. Anche se possono esserci delle piccole variazioni regionali. Vi anticipiamo subito che non potete assolutamente tenere un cane trovato o abbandonato: deve per forza passare dal canile per permettere la lettura del microchip, il controllo di eventuale denuncia di smarrimento e la restituzione al legittimo proprietario.

Cosa fare se si trova un cane? La procedura da seguire

Se vi imbattete in un cane smarrito, abbandonato o randagio, la prima cosa da fare è metterlo in sicurezza. Il che non vuol dire portarselo a casa e contattare le autorità tre giorni dopo. Metterlo in sicurezza vuol dire tenerlo al guinzaglio o fare in modo che non stia in mezzo alla strada o si allontani.

Contemporaneamente dovete chiamare i Servizi Veterinari competenti per quella zona. Questo è un passo fondamentale in quanto devono essere avvisati del ritrovamento in modo da poter inviare il tecnico preposto per il recupero del cane. Il tecnico arriverà e porterà il cane in canile. Qui possono succedere due cose:

cane con microchip : se il cane ha il microchip, tramite esso i Servizi Veterinari risaliranno al proprietario, controlleranno eventuale denuncia di smarrimento (nel caso mancasse, faranno una multa al proprietario negligente) e restituiranno il cane al legittimo proprietario

: se il cane ha il microchip, tramite esso i Servizi Veterinari risaliranno al proprietario, controlleranno eventuale (nel caso mancasse, faranno una multa al proprietario negligente) e restituiranno il cane al legittimo proprietario cane senza microchip: il cane verrà subito microchippato, visitato, controllato e, dopo il previsto tempo di stallo presso il canile, verrà reso disponibile per l’adozione. Se nel frattempo si palesasse il presunto proprietario, essendo un cane senza microchip. dovrà dimostrare tramite libretto sanitario e foto di essere il proprietario del cane. Se i Servizi Veterinari accerteranno l’effettiva proprietà, gli restituiranno il cane (che nel frattempo sarà stato microchippato) e gli commineranno una multa per mancata applicazione del microchip

Tenere il cane in sicurezza è fondamentale affinché il cane non possa allontanarsi e il tecnico possa recuperarlo. Se avvistate il cane in via Rossini, per fare un esempio, e non lo mettete in sicurezza, quando il tecnico arriverà (in teoria dovrebbe arrivare entro un determinato lasso di tempo, ma considerate che se è da solo e sta facendo più recuperi, questo lasso di tempo per forza di tempo aumenterà), il cane non vi avrà fatto la cortesia di rimanere fermo immobile ad aspettare il recupero e probabilmente non solo non sarà più in via Rossini, ma sarà arrivato anche in un’altra città. E il tecnico non potrà certo mettersi a cercarlo via dopo via.

Nel caso, invece, si avvistasse un cane smarrito in autostrada o sui binari del treno, la procedura cambia leggermente. Avvisate sempre i Servizi Veterinari, ma in questi casi bisognerà contattare rispettivamente la Polizia Stradale e la Polfer che si occuperanno di provare a recuperare il cane.

FAQ: Cosa fare se si trova un cane abbandonato?

Cerchiamo ora di rispondere alle più comuni domande in merito al ritrovamento di cani vaganti sul territorio.

Cosa fare se si trova un cucciolo di cane abbandonato?

La stessa cosa che si fa se si trova un cane adulto abbandonato: non lo si porta a casa, ma si contattano i Servizi Veterinari dell’Asl per il necessario recupero.

Se trovo un cane abbandonato posso tenerlo?

No, se trovate un cane abbandonato non potete tenerlo. Al massimo potete metterlo in sicurezza nell’attesa che il tecnico arrivi nel giro di qualche ora. Questo perché se vi tenete in casa un cane ritrovato senza aver avvisato i Servizi Veterinari e attivata la procedura, nel caso si palesasse il legittimo proprietario potrebbe accusarvi di furto.

Posso telefonare al numero sulla targhetta e ridare il cane al proprietario?

No. Questo perché non avete modo di accertare che quello sia l’effettivo proprietario del cane. Dovete sempre passare tramite i Servizi Veterinari.

Ho trovato un cane e l’ho portato a casa

Beh, diciamo che l’avete messo in sicurezza e tolto dalla strada prima che potesse essere investito. Ma dovete subito contattare i Servizi Veterinari (o Polizia e Carabinieri se il ritrovamento avviene di notte) in modo che si attivi la procedura vista sopra. Questo sempre per evitare accuse di furto da parte dei proprietari.

Ho trovato un cane, ma non posso tenerlo

Non è che non potete tenerlo, non dovete tenerlo per quanto visto sopra.

Posso dare un cane ritrovato alla prima persona che passa e dice di essere il proprietario?

Assolutamente no. Come fate a essere sicuri che quello sia il proprietario? Ci sono cani socievoli che scondinzolano e fanno le feste anche a perfetti estranei. Potrebbe essere qualcuno che si spaccia per il proprietario per ottenere un cane gratis, cosa che succede spesso con i cani di razza.

Posso adottare un cane abbandonato?

Sì, un cane abbandonato e sprovvisto di microchip può essere adottato. Ma questo solo dopo il passaggio in canile, la microchippatura e solo dopo che sia trascorso un lasso di tempo previsto per la quarantena. Però se trovate un cane, non ha il microchip, viene attivata la procedura e il cane va in canile, potete far presente che vi offrite come possibili adottanti non appena i tempi previsti per le procedure saranno trascorsi.

Cose che NON potete fare se trovate un cane smarrito

Ecco alcune cose che non si possono fare se si trova un cane smarrito:

come già detto, non potete tenerlo a casa

non potete darlo alla prima persona che passa di lì e che vi dice che è il suo proprietario

di lì e che vi dice che è il suo proprietario non potete prenderlo e lasciarlo dal vostro veterinario

