Cosa fare (e chi chiamare) se trovi un cucciolo di cane abbandonato per strada?

Non solo cosa fare se si trova un cucciolo di cane abbandonato per strada, ma soprattutto cosa NON fare dal punto di vista legale. Anche perché in molti sbagliano la procedura da seguire, anche se in buona fede

Ancora in tanti sbagliano la procedura da seguire quando si trova un cucciolo di cane abbandonato per strada. Questo un po’ perché si pecca di ottimismo, un po’ anche perché non sempre si conoscono bene le leggi in materia. E anche quando si conoscono, si cerca purtroppo di bypassarle convinti di fare del bene.

Cucciolo di cane abbandonato: cosa fare e chi chiamare

Se trovate un cucciolo di cane abbandonato, la procedura in teoria è:

mettere il cane in sicurezza telefonare ai Vigili o al 112 (o ai Carabinieri, dipende dall’orario) in modo che attivino la procedura di recupero tramite l’Asur (devono solamente segnalare all’Asur la vostra chiamata, ma hanno comunque l’obbligo di intervenire) contestualmente telefonate anche voi ai Servizi Veterinari di zona in modo che allertino il tecnico di turno concordando con voi il recupero (è importante per il recupero che il cane sia in sicurezza)

Se però notate un cucciolo di cane che corre lunghi i binari della ferrovia, non dovete contattare il 112 (o meglio, potete anche farlo, sempre meglio una chiamata in più che in meno), ma dovete chiamare la Polfer. Idem se si nota un cane vagante in autostrada dovete chiamare la Polizia Stradale. In alcuni casi specifici, qualora si ravvisassero pericoli particolari o situazioni estreme, potrebbe essere necessario allertare anche i Vigili del Fuoco.

Cosa NON fare quando si trova un cucciolo di cane?

Ci sono alcuni comportamenti scorretti che bisognerebbe evitare di continuare a mettere in atto o anche solo consigliare quando si trova un cucciolo di cane:

NON si può portare il cucciolo a casa propria , a meno che non si sia concordato con i Servizi Veterinari dell’Asl di trattenerlo lì per mettere il cane in sicurezza in attesa del recupero da parte del tecnico. Questo perché, in linea teorica, è vero che bisognerebbe rimanere sul posto dove si è trovato il cane in attesa del recupero, ma a volte non si può perché magari la zona non è sicura

, a meno che non si sia concordato con i Servizi Veterinari dell’Asl di trattenerlo lì per mettere il cane in sicurezza in attesa del recupero da parte del tecnico. Questo perché, in linea teorica, è vero che bisognerebbe rimanere sul posto dove si è trovato il cane in attesa del recupero, ma a volte non si può perché magari la zona non è sicura NON ci si può intestare un cucciolo trovato per strada portandolo dal primo veterinario che capita a tiro e chiedendogli di applicare il microchip. I cuccioli trovati per strada devono sempre passare tramite procedura Asur , quindi canile, identificazione con microchip e poi inserimento nelle liste di adozione

trovato per strada portandolo dal primo veterinario che capita a tiro e chiedendogli di applicare il microchip. I cuccioli trovati per strada devono sempre passare tramite , quindi canile, identificazione con microchip e poi inserimento nelle liste di adozione inoltre NON potete tenere il cucciolo con voi a casa per una settimana prima di chiamare i Servizi Veterinari. Se si rifacesse vivo il proprietario, infatti, potrebbe accusarvi di furto. Il ritrovamento del cane va segnalato subito

per una settimana prima di chiamare i Servizi Veterinari. Se si rifacesse vivo il proprietario, infatti, potrebbe accusarvi di furto. Il ritrovamento del cane va segnalato subito NON ci si gira dall’altra parte facendo finta di niente : non è mai normale trovare un cucciolo di cane randagio per strada

: non è mai normale trovare un cucciolo di cane randagio per strada altra cosa importantissima: NON si chiama il numero sulla targhetta . Lo so che sarebbe più facile, ma la procedura prevede di passare tramite i Servizi Veterinari per capire anche se il proprietario abbia fatto la prevista denuncia di smarrimento

. Lo so che sarebbe più facile, ma la procedura prevede di passare tramite i Servizi Veterinari per capire anche se il proprietario abbia fatto la prevista denuncia di smarrimento altrettanto importante è NON consegnare il cucciolo alla prima persona che passa e che dichiara di esserne il proprietario. Come fate a sapere che sia veramente il proprietario e non qualcuno che sta approfittando della situazione? E anche se il cucciolo gli fa le feste, considerate che ci sono cani che fanno le feste a qualsiasi sconosciuto. Se mai si rifacesse vivo il vero proprietario potrebbe accusare anche voi di furto e complicità

Ti potrebbe interessare anche: