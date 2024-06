Conosci il significato del fiocco giallo sul guinzaglio di alcuni cani? È più importante di quanto credi

Hai mai incontrato un cane con un fiocco giallo sul guinzaglio? Sai che cosa significa questo piccolo ma utilissimo accessorio? Comunica in maniera immediata una richiesta del cane, e va sempre rispettata

Guinzaglio e pettorina sono elementi indispensabili per portare a spasso qualunque cane e abituarlo a camminare al fianco della sua famiglia, alla scoperta di ambienti nuovi e situazioni nuove.

Specialmente chi vive in città con il proprio animale domestico è abituato a frequentare aree affollate, persone che fanno jogging e bambini desiderosi di accarezzare qualunque cane vi sia. Non non tutti i cani tollerano però una così simile pressione. Ecco perché alcuni proprietari scelgono di utilizzare uno strumento visivo e comunicativo: un fiocco giallo legato al guinzaglio.

Il fiocco giallo, che deve essere ben visibile, segnala il bisogno di spazio dell’animale e il suo desiderio di non essere avvicinato dai suoi simili come dai loro detentori o altri soggetti. È una informazione molto utile e immediata che va appresa.

In presenza di un cane che al guinzaglio indossa un fiocco giallo, dobbiamo contenerci e dare all’animale e a chi lo conduce tutto lo spazio di cui l’animale può avere bisogno e senza alcuna fretta. Freniamo l’istinto di raggiungerlo, teniamo il nostro cane vicino e rispettiamo la sua richiesta.

Attenzione a non fraintendere il significato del fiocco giallo. Quel fiocco di colore giallo non vuole indicare un cane aggressivo bensì un cane che non è predisposto a nuovi incontri e occasioni di socializzazione.

Teniamo sempre a mente che gli ambienti che frequentiamo in compagnia del nostro amico a quattro zampe possono essere estremamente stressanti. Ecco allora che un segnale come un fiocco giallo, anche in presenza di eventuali difficoltà dell’animale, può essere realmente d’aiuto.

Anche i cani, proprio come noi esseri umani, hanno una loro personalità, un loro carattere e preferenze. Ogni cane ha le sue specifiche esigenze, che possono o meno coincidere con quelle degli altri cani di quartiere.

Se avvisti un cane con un fiocco giallo, non mantenere solo le distanze da lui ma facilita il suo passaggio, lasciandogli quello spazio che tanto cerca. Spiega ai più piccoli e agli altri proprietari di cani che cosa significa quel fiocco di colore giallo così che il messaggio possa arrivare a chiunque.

