Come prendersi cura di un cane anziano? I 6 consigli della veterinaria

Imparare a prendersi cura di un cane anziano è fondamentale, sia dal punto di vista della salute che della gestione e dell'alimentazione. Questo perché i cani anziano hanno bisogno di cure e attenzioni particolari: un cane di 14 anni, infatti, non può fare la medesima attività fisica o mangiare le stesse cose di quando aveva due anni

Anche se tutti noi ci auguriamo con tutto il cuore che i nostri amici a quattro zampe rimangano con noi per sempre, dobbiamo rassegnarci purtroppo al fatto che invecchieranno prima di noi e molto più velocemente. Per questo è imperativo imparare a prendersi cura di un cane anziano.

Consigli per aiutare un cane anziano

Prendersi cura di un cane anziano vuol dire anche rendersi conto che, dal punto di vista fisiologico, del metabolismo, dell’alimentazione e della salute, un cane di 14 anni è profondamente diverso da un cane di 2 anni.

Anche se magari, di testa, il cane è rimasto il cucciolone di sempre, ecco che ha qualche acciacco in più e qualche malattia tipica dell’anziano. Ma non solo: anche il metabolismo di un cane anziano è diverso rispetto a quello di un cane di 2 o di 7 anni.

Per esempio, cambia la capacità di digerire gli alimenti, l’intestino diventa pigro o molto più reattivo, Ma potrebbe anche aumentare o dimagrire pur mangiando sempre le stesse cose, le articolazioni si fanno più dolenti per via dell’artrosi e potrebbe aver bisogno di passeggiate più brevi. (LEGGI anche: Attenzione! 10 alimenti da NON dare mai ai nostri cani)

E ancora, la vista e l’udito calano, diventa magari più insofferente verso determinate manovre, ha bisogno di cibi particolari… Per tutti questi motivi ecco alcuni piccoli consigli per prenderci cura dei nostri cani.

Mantenete attivi i cani anziani

Anche se il cane invecchia, questo non vuol dire che debba smettere di essere portato in passeggiata e di fare esercizio. Ovviamente bisogna adattare l’attività fisica alle condizioni fisiche e di salute del cane anziano.

Se il cane smette di muoversi del tutto, perde massa muscolare e tende a ingrassare di più. Il che accelera il processo di invecchiamento.

Se notate che il cane anziano tende a diminuire gradualmente il proprio livello di attività, non fate spallucce pensando che sia solo la vecchiaia. Magari ha qualche dolore articolare da artrosi, magari ha qualche patologia in corso di sviluppo che vale la pena di individuare per poter curare prima che sia troppo tardi. La maggior parte dei proprietari pensa che gli animali domestici “rallentino” per la vecchiaia, ma nella maggior parte dei casi si tratta di dolore non trattato.

Fare qualche controllo dal veterinario

Soprattutto se notate un calo nell’attività fisica, nell’appetito, qualche anomalia in feci e urine o qualsiasi altro sintomo, fate fare al cane un controllo dal veterinario e qualche esame del sangue e delle urine. In questo modo potrete tenere monitorato lo stato di salute del cane e scoprire problemi renali, epatici o di calcolosi sin dai primi segni, non quando i sintomi sono ormai molto evidenti.

Garantite un sonno confortevole al cane

Soprattutto se il cane soffre di artrosi, garantirgli un sonno ristoratore e senza dolore è fondamentale. Esistono lettini e cucce riscaldate per i cani che aiutano in caso di problemi alle articolazioni.

Modificate la dieta

Un cane di 14 anni non può digerire come un cane di 2 anni. Anche noi a 20 anni digerivamo anche i sassi e a 60, se mangiamo qualche cosa di leggermente diverso, sono dolori. Questo vuol dire adattare la dieta del cane a seconda della sua età. Anche se non ha bisogno di alimenti dietetici particolari, in commercio ci sono croccantini e scatolette formulati per soddisfare le esigenze nutrizionali di un cane anziano. E se fate una dieta casalinga, chiedete al vostro nutrizionista come modificarla.

Molto probabilmente, avrete bisogno di una restrizione proteica, ma garantendo fonti proteiche di alto valore biologico. E sarà necessario aggiustare anche la dose di carboidrati, grassi e fibre.

Usate le imbracature di supporto

Se il cane anziano ha problemi di artrosi, dolore alle zampe o alla colonna vertebrale, per aiutarlo a camminare e a muoversi esistono delle apposite imbracature di supporto che vi permetteranno di reggerlo durante le passeggiate, alleviando il peso sulle sue zampe. Queste imbracature tornano particolarmente utili per aiutare il cane anziano a camminare, salire le scale o anche salire sull’auto.

Adattate l’ambiente al cane

Con i cani anziani è possibile che sia necessario effettuare qualche piccola modifica alla casa. Usate qualche tappeto in più, in modo che il cane faccia meno fatica ad alzarsi e abbia una superficie meno liscia su cui camminare (sui pavimenti troppo lisci scivolano e si fanno male).

Se sono presenti molte scale da fare, valutare se sia possibile installare delle rampe (ce ne sono anche di rimuovibili per facilitare la salita e la discesa da auto, divani e letti).

