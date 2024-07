Come far volare i cani: tutto quello che devi sapere se parti in aereo con il tuo peloso

Hai in programma di raggiungere la tua prossima meta in aereo in compagnia del tuo cane? Niente paura: con questi suggerimenti e promemoria ogni viaggio sarà più facile, spensierato e indimenticabile, anche tra le nuvole.

Viaggiare assieme al proprio amico a quattro zampe è bellissimo in qualunque periodo dell’anno, ma presuppone più di qualche accorgimento e informazione basilare. Se poi la vacanza include uno o più voli allora vanno messi in conto anche altri fattori perché sia davvero un momento di relax per l’intera famiglia.

Anche i cani possono volare insieme ai loro proprietari, ma per garantire sia benessere animale che il rispetto delle regole serve una buona organizzazione. Facciamo allora il punto della situazione anche per evitare spiacevoli imprevisti.

Oltre alla scelta della destinazione, agli spostamenti da e per l’aeroporto, alle valigie e ai documenti personali, per far viaggiare il cane secondo le indicazioni specifiche fornite dalle compagnie aeree servono di sicuro:

microchip

passaporto canino

vaccinazioni antirabbica più eventuali trattamenti specifici per il Paese d’arrivo

età minima dell’animale per viaggiare

trasportino autorizzato

guinzaglio

Pianifica il viaggio

La pianificazione è fondamentale per volare con i cani poiché lo spazio riservato agli animali sull’aereo è limitato. Tieni presente che non tutte le compagnie aeree accettano animali a bordo o hanno policy specifiche per il loro trasporto.

Solitamente, i cani fino a 8-10 kg possono viaggiare in cabina. Cani di taglia medio-grande volano invece in stiva fino a un massimo di 75 kg in media. Informati in anticipo su quanti cani puoi portare a passeggero, facendo attenzione anche al trasportino, che deve essere omologato e il cui peso viene calcolato complessivamente assieme a quello del cane.

Acquistato il volo anche per l’animale domestico, accertati di avere a portata di mano tutta la documentazione necessaria come microchip e passaporto canino. Non sottovalutare inoltre di fare un salto dal tuo veterinario di fiducia per un controllo prima della vacanza.

I trasferimenti in aereo richiedono naturalmente le partenze dall’aeroporto scelto, che in genere non si trova nei pressi dei centri abitati. Per comodità, molti proprietari di cani preferiscono raggiungere il terminal in auto. In alcuni casi, puoi parcheggiare in aeroporto come, ad esempio, in quello di Milano Malpensa, uno dei principali intercontinentali d’Italia.

Ricorda che per tutta la durata del tragitto in macchina il cane va collocato nel trasportino o, in alternativa, nella vettura deve essere presente un divisorio. Lascia l’auto e raggiungi il terminal per il check-in dei bagagli e poi i controlli di sicurezza. Anche il tuo cane dovrà farli, attraversando il metal detector. Il trasportino sarà posizionato sul nastro per lo scanner.

Allacciate le cinture, si parte!

Superati i controlli, è ora di andare al gate e di salire sull’aeromobile. Sia nel viaggio in cabina che nel viaggio in stiva, il tuo cane dovrà rimanere nel suo trasportino per tutta la durata del volo salvo determinate eccezioni.

Per questa ragione, se il tuo cane non ha ancora familiarizzato con il trasportino è il caso che inizi a farlo molto prima di volare. Gioca d’anticipo. Cerca di introdurre il trasportino alcuni giorni prima della partenza. Puoi posizionarlo in una stanza sia chiuso che aperto così che il cane si abitui alla sua presenza e possa entrarvi e accucciarsi quando lo desidera, senza pressioni. Ogni volta che lo fa, premialo.

Questa pratica agevolerà il viaggio e lo renderà meno stressante per Fido. Ricorda inoltre che guinzaglio, collare o museruola non vanno indossati all’interno del trasportino, anzi andrebbero sempre rimossi che potrebbero provocare il soffocamento dell’animale.

Come per i viaggi in auto, sarebbe meglio che il cane rimanesse a digiuno da alcune ore prima della partenza. L’acqua va fornita in piccole dosi, con moderazione. Per rendere il volo più piacevole, inserisci nel trasportino qualcosa che “sappia” di casa come una tua maglietta, una coperta, magari su una o più traversine, un giocattolo che il cane adora. Scegli oggetti familiari all’animale.

Si torna a casa

Trascorsa la vacanza, è tempo di rincasare e di ripetere l’intero iter per salire sul volo di ritorno. Raggiungi per tempo l’aeroporto senza dover fare le corse e assicurati di avere tutto l’indispensabile per il viaggio. Se hai qualche dubbio, contatta il servizio clienti della compagnia aerea.

Prima di prendere l’aereo, è opportuno controllare che le condizioni del cane siano ottimali. L’animale deve essere in grado di affrontare il viaggio e non risultare ferito o impossibilitato a volare. Anche al rientro, è consigliabile portare il cane dal veterinario per un check up.

