Come evitare il sovrappeso in cani e gatti? I consigli della veterinaria

Non c'è una formula magica per evitare il sovrappeso e l'obesità in cani e gatti. La prima cosa da fare è evitare di alimentarli troppo

Non sempre è facile evitare il sovrappeso (o l’obesità) in cani e gatti. Questo non dipende solamente dal fatto che, effettivamente, ci siano cani e gatti più famelici di altri o razze di cani e gatti che tendono a ingrassare più facilmente. Il problema, spesso, al netto della presenza di varie malattie che possono causare sovrappeso nei nostri animali, è che li sovralimentiamo, non rendendoci conto di causare loro un danno.

Differenza fra sovrappeso e obesità

Molto in generale, sia il sovrappeso che l’obesità consistono in un aumento eccessivo del grasso corporeo. In cani e gatti si parla di sovrappeso quanto il peso supera del 5-20% (qualche testo indica 5-15%) il peso ideale di quel cane o gatto. Si parla, invece, di obesità quando il peso supera del 20% il peso ideale per quel cane e gatto.

Se consideriamo, invece, il BCS o Body Condition Score, ecco che questo metodo consente di classificare in una scala da 1 a 9 le condizioni di peso del cane o gatto. Considerando il 5 come il peso ideale, ecco che cani e gatti che presentano un BCS maggiore di 6 sono considerati sovrappeso. Se superano, invece, un BCS di 8 ecco che si parla di obesità.

Malattie che causano aumento del peso in cane e gatto

Ci sono diverse malattie che possono causare sovrappeso e obesità nel cane e nel gatto. Sarà cura del vostro veterinario eseguire tutti gli esami del caso necessari a escludere o confermare la presenza di tali patologie. Fra le più comuni ricordiamo:

ipotiroidismo del cane

diabete mellito (anche se non sempre causa sovrappeso)

Sindrome di Cushing

E ci sono poi anche altri fattori da tenere in considerazione:

età

sterilizzazione

razza

insufficiente esercizio fisico

eccesso di alimentazione

alimentazione errata

alcuni farmaci (fra cui i cortisonici in primis)

Consigli per evitare il sovrappeso in cani e gatti

Prima di iniziare a vedere i consigli per evitare il sovrappeso in cani e gatti, è bene ricordare che bisognerebbe prima far capire ai proprietari che un “cane/gatto grassottello” non rappresenta un animale in salute. Un aumento eccessivo del peso corporeo, infatti, predispone il cane/gatto a sviluppare o peggiorare problemi:

cardiovascolari

respiratori

osteoarticolari

metabolici

ormonali

Una volta fatto capire al proprietario la necessità di dare una regolata al peso del cane/gatto, ecco che il veterinario provvederà a escludere tutte quelle patologie viste sopra che possono causare un aumento notevole di peso dell’animale.

Escluse quelle, bisognerà lavorare su tutti quei fattori che è possibile influenzare:

quantità di cibo somministrata : bisogna seguire le tabelle o le indicazioni del veterinario in merito al quantitativo di cibo da somministrare giornalmente al cane/gatto, evitando di fornire un surplus di razione. Considerate che la maggior parte dei nostri cani e gatti hanno a disposizione più cibo di quanto non serva realmente loro in relazione al loro stile di vita

: bisogna seguire le tabelle o le indicazioni del veterinario in merito al quantitativo di cibo da somministrare giornalmente al cane/gatto, evitando di fornire un surplus di razione. Considerate che la maggior parte dei nostri cani e gatti hanno a disposizione più cibo di quanto non serva realmente loro in relazione al loro stile di vita evitare di somministrare cibo fuori pasto , snack e avanzi della tavola

, snack e avanzi della tavola evitare l’alimentazione fai da te o casalinga improvvisata (per qualche bizzarra ragione la maggior parte dei proprietari, quando vuol far dimagrire il proprio cane, aumenta la razione di pasta o riso nei pasti. Ma esattamente come per noi, sono i carboidrati che fanno ingrassare!)

non somministrare cibo ad libitum o ogni volta che il cane o il gatto lo chiede (spesso lo fanno per noia o come richiesta di attenzioni)

aumentare l’attività fisica: ovviamente bisogna agire gradualmente, ma bisogna iniziare a ridurre lo stile di vita sedentario favorendo giochi e passeggiate. Questo serve per attivare il metabolismo e far sì che l’organismo dell’animale inizi a bruciare le calorie in eccesso

contattare un nutrizionista veterinario affinché studi una dieta ad hoc per le reali esigenze di quel cane/gatto

E no: non esiste nessun farmaco miracoloso per far dimagrire il cane o il gatto. Bisogna lavorare con pazienza e costanza su dieta e attività fisica.

