Come e quando fare il passaporto al cane? Il tuo ne ha bisogno?

Attenzione: se dovete viaggiare all’estero con il vostro amico a quattro zampe, ricordatevi che dovete avere il passaporto del cane. Oltre al microchip e alla vaccinazione antirabbica, infatti, serve obbligatoriamente anche il passaporto canino. Già, ma chi rilascia il passaporto? Quanto costa? E quali requisiti deve avere il cane per poterlo richiedere?

Chi rilascia il passaporto ai cani?

Il passaporto del cane è rilasciato dai Servizi Veterinari dell’Asl di competenza. In alcune regioni (ma non in tutte) era stato attivato un servizio di rilascio del passaporto da parte di veterinari liberi professionisti abilitati dalle Asl per tale rilascio, ma attenzione:

non in tutte le regioni è attivo tale servizio

non tutti i veterinari sono abilitati a fornire tale servizio

nel caso di regione attiva in tal senso e veterinari abilitati, per i liberi professionisti è possibile rilasciare il passaporto solamente per i cani che viaggiano nell’Unione Europea. Per i cani che devono viaggiare in paesi terzi o extra UE, il passaporto deve essere sempre rilasciato dai veterinari ufficiali dei Servizi Veterinari

La procedura da seguire per il rilascio del passaporto del cane

Per poter richiedere il passaporto del cane, quest’ultimo deve essere ovviamente microchippato. Nel caso sia stata fatta la vaccinazione antirabbica prima del rilascio del passaporto, questa deve essere in corso di validità in modo che possa essere convalidata sul passaporto.

Nel caso di vaccinazioni eseguite dopo il rilascio del passaporto, queste possono essere registrate direttamente sul passaporto dal veterinario libero professionista autorizzato.

Quindi quello che dovrete fare è telefonare ai Servizi Veterinari e prendere appuntamento per il rilascio del passaporto. Vi verrà chiesto di portare con voi anche il cane, in modo da controllare che il microchip sia leggibile.

Viaggiare col cane: qualche informazione

Vediamo ora qualche informazione generica riguardo al passaporto del cane e al viaggiare con esso. Si tratta di domande frequenti da parte dei proprietari che si trovano a dover organizzare viaggi o vacanze insieme ai proprio amici. (LEGGI anche: Sono una veterinaria e ti spiego come proteggere i cani brachicefali dal caldo in estate)

Con chi deve viaggiare un cane col passaporto?

Il cane può viaggiare:

con il proprietario, cioè con la persona individuata come tale sul passaporto e sul foglio di applicazione del microchip

una persona autorizzata in forma scritta dal proprietario che sottolinea il carattere non commerciale di quel cane

A questo proposito è bene ricordare che una singola persona può viaggiare al massimo con cinque animali (cani, gatti o furetti). Al di sopra si parla di commercio di animali e dunque si applicano altre norme e direttive.

Col passaporto i cani possono andare ovunque?

Sì e no. Con passaporto, microchip e vaccinazione antirabbica i cani possono viaggiare liberamente in alcuni paesi dell’Unione Europea. Ma non in tutti. In alcuni paesi scandinavi e paesi dell’est, infatti, è richiesta anche la titolazione anticorpale per la Rabbia.

Per i Paesi extra UE, invece, potrebbero essere necessarie autorizzazioni e moduli particolari. Oltre a essere necessaria la titolazione anticorpale per la Rabbia sia per l’ingresso nel Paese che per un eventuale ritorno in Italia.

Quali altri animali devono fare il passaporto per viaggiare all’estero?

Non solo cani: per viaggiare all’estero servono microchip, vaccinazione antirabbica e passaporto anche per gatti e furetti. Le modalità di rilascio sono sovrapponibili a quelle viste per il cane, idem dicasi per la vaccinazione contro la Rabbia e la titolazione anticorpale.

Costo del passaporto del cane

Qual è il costo del passaporto del cane? Diciamo che non c’è un tariffario nazionale unico. Ogni Asl ha le sue tariffe. In generale, si va dai 12 ai 20 euro per il solo passaporto. A questo costo dovrete poi sommare quelli della visita e della vaccinazione antirabbica dal veterinario, il costo del microchip, di eventuali certificati di buona salute e della titolazione anticorpale della Rabbia là dove richiesta.

