Come calcolare l’età dei cani? Dimentica i 7 anni, sono una veterinaria e ti svelo la tabella corretta

Sapete come si calcola l'età dei cani? Il metodo di moltiplicare per 7 i suoi anni di vita non è corretto e preciso. Si tratta di un metodo veloce e pratico, ma non fornisce un'idea della reale età del cane

Questa è una cosa che i proprietari di cani chiedono sempre: in rapporto all’età umana, quanti anni ha il cane? Il fatto è che convertire l’età dei cani in età umana è solo apparentemente semplice. Calcolare con precisione l’età dei cani, infatti, implica ben di più che non limitarsi a moltiolicare per 7 gli anni canini.

Calcolare l’età dei cani: la versione facile (ma non corretta)

Per convertire l’età dei cani in età umana, c’è l’errata convinzione che basti moltiplicare per 7 gli anni del cane. Si tratta di una convinzione che circola da decenni e che non si riesce a debellare. Moltiplicare per 7, infatti, è sbagliato. Certo, si tratta di un metodo veloce e che permette di calcolare l’età del cane anche senza avere calcolatrici o conoscenze scientifiche di base, ma che non è corretto.

Talvolta lo usano anche i veterinari, ma solamente come metodo di comunicazione agevolato nei confronti dei proprietari.

Pensateci bene: secondo questo sistema, un cane di un anno equivale a un bambino di sette anni. Ma non può essere così: un cane a 6-8 mesi è già in grado di riprodursi, quindi è minimo minimo un adolescente. Non può dunque essere paragonato a 1 anno a un bambino di 7 anni.

Calcolare l’età dei cani: la versione corretta

Arriviamo così alla formula studiata per calcolare l’età del cane. Che è questa:

anni umani = 16 x ln (età del cane) + 31

Come vedete si tratta in pratica di un calcolo che interpella i logaritmi naturali e che necessita di una calcolatrice scientifica per poterne ottenere il risultato. Capite dunque perché la cosa del moltiplicare per 7 continua a essere così diffusa? Chi mai si metterebbe con una calcolatrice scientifica a fare questo calcolo?

Se si segue questo calcolo, si vede che a un anno un cane di taglia media equivale a un umano di 15 anni, mentre il secondo anno aumenta di 9 anni umani. Di seguito, poi, ogni anno corrisponde circa a 5 anni umani. Ma attenzione: qui le cose si complicano un po’ perché l’età cambia leggermente a seconda della taglia del cane. (LEGGI anche: Scienziati hanno individuato l’età media in cui il tuo cane potrebbe sviluppare un cancro (che in base alla taglia e alla razza))

Cani di piccola, media e grossa taglia non crescono e invecchiano nello stesso modo. I cani di piccola taglia, infatti, hanno un’aspettativa di vita decisamente più lunga rispetto a un cane di taglia grande o gigante. Se la durata di vita media di uno Yorkshire terrier si aggira sui 13-16 anni, ecco che quella di un Bovaro del Bernese è di soli 7-10 anni, mentre un Mastiff ha un’aspettativa di vita di 6-12 anni.

Tuttavia è bene anche ricordare che i cani di piccola taglia, inizialmente, maturano prima rispetto ai cani di grossa taglia. Ma poi la tendenza si inverte, l’invecchiamento dei cani di piccola taglia nell’età adulta rallenta, mentre quello dei grossa taglia si velocizza.

Tabella dell’età dei cani in base alla taglia

Visto che fare il calcolo corretto a mente è impossibile e visto che non tutti girano con la calcolatrice scientifica in tasca (o sappiano usarla), ecco che sono state create delle apposite tabelle per stabilire quale sia l’età del cane rapportata a quella umana e distinta in base alla taglia del cane.

Ecco un esempio di tabella:

Ti potrebbero interessare anche: