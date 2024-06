Questo video ti farà capire l’importanza di usare la cintura di sicurezza per i cani

Quando si viaggia è fondamentale che i cani siano protetti in caso di frenate improvvise: l’ideale è la cintura di sicurezza apposita per evitare che venga sbalzato

Con l’estate alle porte, molti proprietari di cani si preparano per le vacanze, ma viaggiare in auto con il proprio amico a quattro zampe può essere pericolo qualora non si prendano le dovute precauzioni anche in base a quanto previsto dal Codice della Strada.

La legge consente di trasportare cani in auto, a patto che siano custoditi in un trasportino o, se di dimensioni maggiori, nel bagagliaio separato da una rete o divisorio. È vietato trasportare il cane sul sedile anteriore, in braccio al guidatore o libero nell’abitacolo, pena una multa e la decurtazione di un punto dalla patente. Per il trasporto sul sedile posteriore, è obbligatorio l’uso della cintura di sicurezza per cani.

Vediamo nel dettaglio le attrezzature idonee ad un trasporto sicuro. Il trasportino classico è l’ideale per animali di taglia medio-piccola: limita i movimenti del cane, garantendo una guida sicura. Per cani di taglia grande, l’uso di una rete divisoria o il posizionamento nel bagagliaio con un divisorio auto è consigliato.

È importante rendere confortevole la zona con coprisedili, coperte e giochi preferiti. Infine abbiamo la cintura di sicurezza per cani. Dotata di doppio gancio, uno per la pettorina e uno per l’aggancio alla cintura di sicurezza dell’auto, permette al cane di muoversi senza disturbare il guidatore.

Solo la cintura evita che il cane sia sbalzato giù dal sedile

E proprio un video diventato virale sui social mostra l’importanza dell’uso della cintura di sicurezza adeguata per il trasporto dei nostri amici pelosi. In caso di incidente, infatti, questa trattiene il cane ed evita che venga sbalzato giù dal sedile di fatto salvandolo da scenario peggiori.

Senza, invece, l’animale viene letteralmente lanciato e può farsi molto male. Stessa cosa avviene nel caso in cui il trasportino non sia ben fissato, con l’animale che nella frenata e decelerazione può venire proiettato fuori distruggendo la parete. Peggio ancora è lo scenario che vede il cane nel trasportino senza essere legato, con il quattro zampe sbalzato lontano insieme al trasportino.

Oltre a questi consigli di sicurezza, eccone anche alcuni pratici. È preferibile viaggiare durante le ore più fresche della giornata, evitando accelerazioni e frenate brusche per non spaventare l’animale. Programmare pause regolari per permettere al cane di sgranchirsi e fare i bisogni.

Evitare l’uso eccessivo dell’aria condizionata e favorire il ricambio d’aria aprendo parzialmente il finestrino. Un tappetino refrigerante può essere utile in caso di temperature elevate. Infine ricordarsi di portare i documenti del cane, acqua a sufficienza e evitare di far mangiare il cane prima del viaggio. Se si lascia il cane in auto durante una sosta, assicurarsi che sia in condizioni di sicurezza, con finestrini aperti e acqua a disposizione.

