All’aeroporto di Seul c’è un beagle addestrato per scovare le cimici da letto negli atleti di ritorno dalle Olimpiadi di Parigi

La Corea del Sud teme un’invasione di cimici dei letti dopo le Olimpiadi di Parigi e così si affida a Ceco, il cane da fiuto specializzato nella loro identificazione. Il suo operato sarà fondamentale all’aeroporto internazionale di Incheon

La Corea del Sud ha adottato un approccio innovativo per prevenire l’introduzione di cimici dei letti nel paese con il ritorno degli atleti dalle Olimpiadi di Parigi. Recentemente, infatti, è stato introdotto un cane da fiuto specializzato nell’identificazione di questi parassiti all’aeroporto internazionale di Incheon.

Il protagonista dell’iniziativa è Ceco, un Beagle di due anni addestrato per rilevare l’odore dei feromoni rilasciati dalle cimici dei letti, con una precisione del 95%. Questo intervento è stato messo in atto per affrontare le preoccupazioni legate alle infestazioni di cimici dei letti che hanno colpito Parigi l’anno scorso, creando notevoli problemi in tutta la città.

Il governo sudcoreano, in collaborazione con Cesco, la principale azienda di disinfestazione del paese, ha schierato Ceco all’aeroporto di Incheon dal 9 agosto fino alla conclusione dei Giochi Paralimpici l’8 settembre. Questo periodo coincide con l’arrivo di circa 140 atleti sudcoreani, nonché di funzionari e turisti.

Ci saranno anche più ispezioni e disinfezioni

Oltre all’impiego di Ceco, l’iniziativa prevede un aumento delle ispezioni e delle operazioni di disinfezione degli aeromobili, ora effettuate settimanalmente, con particolare attenzione sui voli da Parigi. I controlli si estendono anche ai bagagli dei passeggeri, effettuati da esperti con oltre dieci anni di esperienza nel settore.

Il ritorno delle cimici dei letti, che erano state in gran parte debellate a metà del XX secolo, è stato attribuito a fattori come l’aumento dei viaggi internazionali e la crescente resistenza agli insetticidi. La Corea del Sud, che ha mantenuto una situazione relativamente sotto controllo fino a poco tempo fa, ha registrato un incremento dei casi di infestazione, con oltre 950 segnalazioni tra novembre e febbraio.

E così è stata introdotta questa iniziativa per prevenire la diffusione di cimici dei letti, con la Corea del Sud che vuole impegnarsi attivamente con pratiche di controllo e disinfezione all’avanguardia. Con il supporto di Ceco e l’intensificazione delle misure di sicurezza, si spera di evitare che questi indesiderati ospiti infestino nuovamente il paese.

Fonte: Reuters

