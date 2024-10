Chibrador, la nuova moda dei controversi incroci tra Labrador e Chihuahua

Nuovi e controversi incroci di cani circolano nella rete. Uno di questi ha catturato l'attenzione degli utenti. Si tratta di un Chibrador o Labrahuahua/Labrawawa, dalle amatissime razze Labrador retriever e Chihuahua

La selezione delle razze canine ha alla base anni e anni di incroci, talvolta controversi, per plasmare l’animale desiderato con tutto il corredo desiderato. Molti di questi incroci proseguono ancora oggi, per quanto non riconosciuti dagli enti di cinofilia.

Hanno fatto discutere delle fotografie circolate sui social media, dove si è parlato di una nuova papabile razza. L’hanno ribattezzata Chibrador, alcuni Labrahuahua o Labrawawa, perché ottenuta da un Labrador retriever e un Chihuahua.

Due taglie diverse, due evoluzioni diverse unite in un cane di taglia medio-piccola con i tratti distintivi di una e dell’altra razza, quelle caratteristiche che hanno reso i due quattrozampe una moda e quindi tra i più amati e popolari nelle famiglie.

In alcuni esemplari, si nota subito la struttura minuta del Chihuahua, ma con un muso e un’espressione che appartengono di più al Labrador. Talvolta, il corpo è invece del Labrador solo però in miniatura.

Dando uno sguardo nella rete, si trovano non poche notizie su questi incroci con articoli che ci fanno capire come il Chibrador sia presente sul mercato già da parecchio. Da 1000 dollari in su per un cucciolo.

Siti sul mondo del cane hanno dedicato pagine al Chibrador con schede tecniche su questo tipo di quattrozampe nato da un esemplare femmina di Labrador retriever e uno maschio di Chihuahua. L’accoppiamento avviene tramite inseminazione artificiale.

Il processo alla base dell’incrocio quindi non ha un bel niente di naturale o “imprevisto” per riproduzioni incontrollate tra cani così diversi l’uno dall’altro. Al contrario è una forzatura, l’ennesima nell’universo cinofilo.

Nel corso del tempo abbiamo assistito a trasformazioni scioccanti di razze che, per diventare ancora più desiderabili sul fronte estetico, hanno perso letteralmente alcune caratteristiche. Pensiamo, ad esempio, ai brachicefali, il cui naso è “scomparso”.

La nostra smania di voler mettere mano in ogni contesto ha effetti sul benessere dell’animale, sul suo stato di salute. Non abbiamo bisogno di creare nuovi e controversi incroci. Ecco perché questo trend desta preoccupazioni.

Fonte: Reddit

